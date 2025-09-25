Perú

Fiscalía investiga a directora de Unidad de Protección Especial por presuntos tocamientos indebidos a menor en Loreto

La funcionaria fue retirada del cargo tras la denuncia. La adolescente de 15 años había sido trasladada al centro para recibir protección por violencia familiar, pero terminó señalando a la directora como su agresora

Por Olenka Pizarro

Loreto: directora de centro de
Loreto: directora de centro de protección infantil es investigada por presuntos tocamientos a adolescente. Foto: Ministerio Público

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Loreto abrió investigación preliminar contra Flor de María Carrasco Barco, directora de la Unidad de Protección Especial (UPE) de Loreto, por presuntos tocamientos indebidos a una adolescente de 15 años dentro de las instalaciones de la institución.

El 8 de septiembre, la madre de la menor denunció que su hija habría sido víctima de tocamientos indebidos por parte de Carrasco en un espacio donde esperaba recibir atención y apoyo psicológico.

“Ella (mi hija) no pensaba que dentro de ese centro iba a encontrar prácticamente a su agresor. Me cuenta que la misma directora le ha besado, le ha hecho tocamientos indebidos”, relató en declaraciones recogidas por RPP.

La mujer aseguró además que una testigo presenció la escena: “Una madre estuvo ahí también en ese hecho, pero la directora no vio que esa madre estaba mirando todo lo que la directora estaba haciendo con mi hija”.

Los tocamientos indebidos son un
Los tocamientos indebidos son un delito y sancionado con cárcel: conoce cómo denunciar ante situaciones como la vivida por Korina Rivadeneira

Medidas de la Fiscalía

Ante la denuncia, la fiscal provincial Ingrid Carola Chumbe Rodríguez dispuso el inicio de diligencias preliminares para determinar la responsabilidad penal de la investigada. Las actuaciones incluyen la declaración anticipada de la menor en cámara Gesell, entrevistas a testigos, revisión de un USB presentado como prueba por la familia, y la toma de declaración a la denunciada.

La víctima y una testigo fueron integradas a la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público para contar con apoyo psicológico, social y legal durante el proceso.

Respuesta institucional

La responsable actual de la UPE de Loreto, Marjorie Sánchez, confirmó que la funcionaria denunciada ha sido retirada del cargo y que afronta un proceso legal y administrativo. Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se informó que la exfuncionaria fue removida del cargo definitivamente.

La adolescente permanece con restricciones de visitas familiares debido a una investigación paralela por violencia en su hogar. Su madre solicitó que la menor declare en cámara Gesell para esclarecer los hechos.

Fuente: RPP

La UPE en Loreto

La Unidad de Protección Especial de Loreto fue inaugurada en 2018 para atender casos de niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advirtió el año pasado que la atención en la región es crítica. El organismo señaló la falta de personal, equipos y turnos, así como un déficit en la cobertura de instancias de prevención de violencia.

Actualmente, solo 26 de los 53 distritos de Loreto cuentan con estas instancias. La Comisaría de la Familia de Iquitos gestiona 2.845 medidas de protección y apenas existen tres cámaras Gesell y una fiscalía especializada en violencia de género en toda la región.

Ministerio de la Mujer. (Foto:
Ministerio de la Mujer. (Foto: Andina)

Acceso a servicios de ayuda

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recuerda que las víctimas o testigos de violencia pueden acceder a:

  • Línea 100: servicio gratuito de atención y soporte emocional disponible 24/7.
  • Centros Emergencia Mujer: atención legal, psicológica y social en todo el país.
  • Chat 100: orientación en línea y confidencial.
  • Servicio de Atención Rural (SAR) y Servicio de Atención Urgente (SAU): para zonas rurales y casos de riesgo severo.
  • Hogares de Refugio Temporal (HRT): espacios seguros para mujeres víctimas de violencia y sus hijos.

El caso de la UPE de Loreto generó indignación, pues la institución está destinada precisamente a proteger a menores en riesgo. La investigación de la Fiscalía busca esclarecer responsabilidades y garantizar justicia para la adolescente afectada.

