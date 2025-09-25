Ethel Pozo enfurece con Edson Dávila por burlarse de ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Sin llorar”

Ethel Pozo enfurece con Edson Dávila por burlarse tras ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. TikTok.

El romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegó a su fin. Tras meses de especulaciones, la pareja decidió poner punto final a una relación que desde su inicio estuvo bajo el escrutinio público y mediático. El conductor argentino y la modelo peruana habían oficializado su romance en 2023, protagonizando apariciones públicas que rápidamente generaron comentarios tanto en Perú como en Argentina.

La noticia sorprendió a los seguidores de ambos, quienes habían seguido de cerca cada detalle de su historia. Pero no solo los fanáticos reaccionaron, también las conductoras del programa ‘América Hoy’, quienes dedicaron un espacio de su transmisión para comentar la inesperada ruptura.

El anuncio de Marcelo Tinelli

El presentador argentino sorprendió a sus seguidores al confirmar el fin de su relación con Milett Figueroa durante la segunda entrega de su podcast. Con un tono sereno, compartió la noticia, generando de inmediato un gran impacto en los medios de comunicación de ambos países.

El gesto llamó la atención porque, según Janet Barboza, Tinelli aprovechó el espacio de su propio programa para dar la noticia y atraer la atención del público. “Él decidió contar que terminó con Milett Figueroa en el segundo día de su podcast, de su programa. Entonces para mí está jalando todo lo que puede Marcelo Tinelli para su molino. Nos está contando lo de Milett Figueroa, está quemando todas sus balas”, comentó la conductora del magazine.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Reacciones en ‘América Hoy’

La ruptura se convirtió en uno de los temas más comentados en la edición del 25 de septiembre del América Hoy. Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila analizaron el anuncio desde diferentes perspectivas, dejando ver opiniones diversas sobre el tema.

Ethel Pozo mostró empatía al referirse al fin del romance: “Todas las personas que estamos en pareja sabemos que es difícil mantener una relación, no es fácil, las relaciones terminan. Lamentablemente, el día de ayer Marcelo Tinelli comunica que terminó con Milett Figueroa”, señaló la conductora.

Edson Dávila, por su parte, optó por ironizar la situación, cuestionando las decisiones de Tinelli:“Sin llorar hermana, sin llorar, no me llores, sécate las lágrimas.... ¿Para qué se la llevó a Italia? Digo yo. Ya, ahí, seguro estaba mal la relación”, expresó entre risas, generando reacciones encontradas en el set.

La hija de Gisela Valcárcel intervino nuevamente para poner paños fríos a los comentarios de su compañero:“Ya salen los que nunca terminan una relación, ¿no? Yo sí he terminado varias. Y me he ido de viaje y luego termino, porque así es la vida”, reflexionó.

Ethel Pozo enfurece con Edson Dávila por burlarse tras ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. IG

El análisis picante de Janet Barboza

Entre las opiniones más críticas estuvo la de Janet Barboza, quien aseguró que la relación entre Marcelo y Milett estaba en crisis desde hace tiempo. Para la conductora, el anuncio no fue más que la confirmación de lo que en Argentina ya se venía especulando desde hace meses.

“Una relación que, creo yo, ya venía bastante machacada porque no en vano en Argentina, a cada rato, Yanina Latorre, Ángel de Brito y todos los demás especularon siempre que esa relación no daba para más o que era ficticia, o era por conveniencia. Y algo debe haber habido para que se especule tanto, creo yo”, declaró Barboza durante la transmisión.

Además, cuestionó la estrategia del presentador argentino al dar la noticia en medio de su nuevo proyecto digital, insinuando que Tinelli habría buscado capitalizar la ruptura como un tema mediático.

Ethel Pozo insistió en que la ruptura debía ser vista como un proceso natural en la vida de las parejas. Recordó que tanto Milett como Marcelo son adultos que tomaron la decisión de separarse de manera madura.

“Bueno, como dos personas adultas que son, han comunicado. Marcelo ha comunicado el fin de la relación. Esperemos que todo sea siempre desde el amor, como ellos han decidido. Los caminos se han separado, han ido para otro lado”, expresó la conductora.

Más adelante, recalcó que la vida está llena de inicios y finales, y que lo importante es continuar. “Relaciones tenemos todos y se terminan, y a veces la vida es así y se continúa como amigos”, añadió durante el programa.

El contexto de la separación de Tinelli y Milett

La noticia de la separación de Tinelli y Figueroa llega en un momento en el que el conductor argentino atraviesa una etapa de renovación en su carrera profesional. Tras años al frente de formatos televisivos tradicionales, decidió apostar por nuevas plataformas digitales, buscando conectar con un público distinto.

En paralelo, Milett Figueroa había logrado instalarse en la escena mediática argentina gracias a su relación con Tinelli, lo que le permitió acceder a programas y eventos importantes en ese país. Sin embargo, los rumores sobre tensiones internas y diferencias personales acompañaron a la pareja durante toda su historia.

La reacción de las conductoras de América Hoy reflejó el interés que la historia generó en Perú, donde Milett es una de las figuras más mediáticas y cada paso de su vida personal y profesional es seguido de cerca.

Marcelo Tinelli anuncia el fin de su relación con Milett Figueroa en su streaming. YouTube: 'Estamos de paso'