Perú

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

El actor regresa a uno de sus personajes más intensos con la obra ‘Dr. Jekyll & Mr. Hyde’. En entrevista con Infobae Perú reflexiona sobre la vigencia del clásico, los retos de encarnarlo y su firme compromiso con el teatro, pese a su paso por la televisión y el cine.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Marcello Rivera regresa con la
Marcello Rivera regresa con la puesta en escena ‘Dr. Jekyll & Mr. Hyde’.

Marcello Rivera, actor con más de 30 años de trayectoria, regresa con la icónica obra Dr. Jekyll & Mr. Hyde, dando nuevamente vida al abogado Gabriel John Utterson, amigo y confidente del atormentado doctor Jekyll. En diálogo con Infobae Perú, Rivera comparte los retos de traer este clásico a la actualidad y reafirma su identidad como hombre de teatro, pese a su amplia experiencia en cine y televisión.

La historia de Dr. Jekyll & Mr. Hyde gira en torno a la eterna lucha entre el bien y el mal dentro de una misma persona. El doctor Henry Jekyll, un hombre respetado, crea una poción con la que despierta a su lado más oscuro: Edward Hyde. Desde entonces, su vida se convierte en un conflicto constante que arrastra también a quienes lo rodean, en especial a su amigo Utterson, testigo de esa batalla moral y emocional.

“Estoy contento de reencontrarme con este personaje, porque estamos reestrenando. Tuvimos un proceso de creación como de tres meses para adentrarnos en este mundo tan oscuro que propone el autor original de la novela Doctor Jekyll y Mister Hyde, y que Pancho Cabrera (director y actor) lo ha puesto en el teatro", escribió el actor.

‘Dr. Jekyll & Mr. Hyde’
‘Dr. Jekyll & Mr. Hyde’ es protagonizado por Marcello Rivera y Sebastian Stimman.

El proceso de reapropiación no se limita a la memoria actoral. Según Rivera, el verdadero reto está en transmitir la complejidad emocional contenida en la época y las capas de represión latentes en los personajes.

Es un personaje efectivamente muy cargado, con muchas emociones reprimidas propias de la época. Con unas emociones, una sexualidad queriendo decir: “Aquí estoy”, pero que propio de la época no se podía, con una relación muy estrecha con su mejor amigo y que en realidad es una relación de amor. Pues sí, las emociones son muy potentes y hay que tratar de regalarle al personaje las emociones de uno”, explica el actor.

Represión y libertad

Sobre la vigencia de la historia en la sociedad actual y sobre las emociones reprimidas, Rivera responde con convicción, indicando que las personas nacen para ser libres. “Al margen de la historia que estamos haciendo, yo creo que el ser humano ha venido a este plano para ser libre, siempre y cuando haya respeto por los demás, cuidado por los demás, porque creo que cada quien está aquí para vivir su vida de la manera que crea conveniente, y que busque la felicidad, y viertan sus afectos y sus emociones en quien quieran. Esa es mi perspectiva de vida clarísima, que el ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad, sin que nadie tenga que decir nada", señaló.

En la entrevista, Rivera aborda el dilema central de la obra —el conflicto entre el bien y el mal— desde su mirada personal. “¿Está evolucionando el ser humano? Tanto y cuanto, porque así como vemos tanta maldad, creo que otra parte de la humanidad tiene la intención de tomar conciencia. Que dice: ‘Estoy aquí para ser libre, para vivir bien, para hacer el bien por los demás’. Con eso me quedo", apunto.

Marcello Rivera brindó una entrevista
Marcello Rivera brindó una entrevista a Infobae en su regreso al teatro con la obra Dr. Jekyll & Mr. Hyde.

Entre la televisión, el teatro y cine

Para el público peruano, Marcello Rivera es un rostro familiar, no solo del teatro sino de la televisión nacional. Su papel en la emblemática telenovela Gorrión marcó el inicio de una carrera que, a sus 51 años, sigue en plena evolución. “Fue la primera telenovela que hice en el 94. Ya llevo 33, 34 años actuando. Me siento pleno. He hecho mucha televisión, pero soy un hombre de teatro y feliz de serlo”, comenta.

“No es que no me gusta hacer televisión, me gusta. Me encantaría que la televisión en nuestro país buscara un nivel de ficción, no en la producción en sí, porque en las producciones aquí hay una inversión y el trabajo técnico maravilloso. Pero a nivel de lo que se ofrece en la televisión, al menos en la señal abierta, me gustaría, que seamos un poquito más rigurosos. Que contemos historias más cercanas a la humanidad real. Ojalá que nuestra televisión se acercara a ello”, explicó.

Hace poco, el público lo vio en la telenovela Pobre Novio después de cuatro años de ausencia. “Encantado de regresar siempre que me llamen. Me trataron como un rey. Además, es una fuente de trabajo más y me gustó mucho reencontrarme con grandes amigos y actores. Sin embargo, sé que se puede hacer todavía mucho más en la televisión peruana”, expresa.

El cine peruano: identidad y desafíos

Marcello Rivera confesó que le encantaría hacer más cine, aunque es consciente de las limitaciones estructurales que enfrenta la industria peruana. El actor considera clave un mayor respaldo de la empresa privada, ya que —lamentablemente— del Estado asegura no esperar nada.

“El cine es parte de la identidad de un país. Hay quienes se inclinan por el cine comercial, porque necesitan sobrevivir, financiar proyectos y eso está bien. Pero el cine independiente sostiene la identidad, cuenta las historias reales de la gente que vemos cada día. Es valioso, aunque dura poco en cartelera y el financiamiento es mínimo”, afirmó.

Marcello Rivera se califica como
Marcello Rivera se califica como un hombre de teatro, pese a su trayectoria en TV y cine.

Para el actor, el mayor desafío está en la falta de políticas culturales sostenidas y en la escasa inversión pública y privada para el sector. “Ojalá hubiese más apoyo de la empresa privada. Al gobierno, después de todo lo que hemos visto, no se le puede pedir nada. No recuerdo una administración que haya levantado realmente la cultura, el cine; solo una seguidilla de gestiones sin interés. Pero aunque me falte fe en el sistema, los artistas seguimos adelante buscando movilizar al público, emocionar, transformar”.

El teatro en crecimiento

El actor considera que las grandes producciones tienden a obedecer al entretenimiento, pero existe una red cada vez más extensa de propuestas alternativas. Como es el caso de la obra de Dr. Jekyll & Mr. Hyde, que invita a una reflexión sobre la libertad, la represión y la decisión consciente de cada ser humano de cultivar lo mejor de sí.

“El teatro independiente mueve emociones, el público viene, se emociona, se identifica o no, algo le pasa y ese es nuestro trabajo, que es movilizar al público”, describe el actor, resaltando que, con el paso de los años, ha percibido un crecimiento en el interés del público por el teatro.

Hoy hay más interés, aunque sea poco todavía a nivel de masas. Si hacemos una obra como esta, logramos lleno durante la temporada, pero sostenerla más tiempo sería muy difícil, salvo contadas excepciones. En países vecinos, como Argentina, una obra puede estar cinco meses en cartelera. Aquí no. Sin embargo, veo con entusiasmo que hay muchas universidades, muchos grupos, jóvenes con ganas de estar en escena, de crear, de proponer. Mientras haya gente queriendo hacer teatro, seguiremos avanzando”, puntualizó.

‘Dr. Jekyll & Mr. Hyde’
‘Dr. Jekyll & Mr. Hyde’ se presenta en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores.

Nota: ‘Dr. Jekyll & Mr. Hyde’, protagonizado por Marcello Rivera y Sebastian Stimman, se viene presentando en el Centro Cultura Ricardo Palma, Miraflores.

Temas Relacionados

Marcello Riveraperu-entretenimiento

Más Noticias

Incendio en Trujillo arrasa con panadería de más de 30 años de operación

El fuego afectó a una familia de El Porvenir cuyo sustento dependía del establecimiento, mientras resalta la demora de los bomberos debido a los trabajos que se realiza en la zona

Incendio en Trujillo arrasa con

Este 24 de septiembre es día no laborable por celebración religiosa: En una región y un distrito

Se ha aprobado un nuevo ‘feriado regional’ en una ciudad. Esta fecha también es día no laborable compensable en una región por la Fiesta Patronal de la Virgen de las Mercedes

Este 24 de septiembre es

Disparos y amenaza de extorsionadores obligan a Línea 41 a suspender servicio en Villa El Salvador

Una unidad de la empresa de transporte fue atacada durante la madrugada por presuntos extorsionadores que dejaron una carta intimidatoria, hecho que generó alarma y paralización entre conductores y trabajadores del sector

Disparos y amenaza de extorsionadores

Eduardo Arana niega infracción a la neutralidad: Pronunciamiento nunca mencionó explícitamente a Fuerza Popular

Premier presentó sus descargos ante el JEE Lima Centro I, cuya área de fiscalización sostiene que vulneró el principio de neutralidad al defender al fujimorismo ante el pedido para que sea declarado ilegal

Eduardo Arana niega infracción a

Protagonista de la película Nanito pide apoyo para que asistan al cine: “Nos han dado pocos horarios y muy malos”

Guido Calderón se pronunció ante la poca cantidad de salas disponibles para ver su filme

Protagonista de la película Nanito
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Eduardo Arana niega infracción a

Eduardo Arana niega infracción a la neutralidad: Pronunciamiento nunca mencionó explícitamente a Fuerza Popular

Dina Boluarte sostuvo una reunión bilateral con Lula da Silva, presidente de Brasil: Estos son los temas que abordaron

¿Tomás Gálvez retirará la demanda para declarar ilegal a Fuerza Popular? Esto dijo el fiscal de la Nación

Tomás Gálvez confirma que seguirá investigaciones sobre Nicanor Boluarte y el ministro Santiváñez: “no tienen por qué interrumpirse”

Delia Espinoza solicita a Tomás Gálvez mantener a su equipo técnico y fiscal tras posibles cambios en el caso Lava Jato

ENTRETENIMIENTO

Protagonista de la película Nanito

Protagonista de la película Nanito pide apoyo para que asistan al cine: “Nos han dado pocos horarios y muy malos”

Carolina Braedt se comprometió por tercera vez: Javier Millership le pidió matrimonio en Escocia

Melcochita se despide de Hernán Romero y recuerda sus anécdotas juntos: “Un caballero que nos lleva la delantera”

Hernán Romero falleció: ¿Dónde será velado y en qué lugar se le dará el último adiós?

Gian Piero Díaz revela que padece dos enfermedades crónicas, una de ellas se la heredó a sus hijos: “No la puedo combatir con nada”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Las dos caras de Gianluca Lapadula: anotó golazo con Spezia después de cinco meses, pero falló penal decisivo en Coppa Italia

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Brasil por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por cuartos de final del torneo

Hincha chileno insultó a Fernando Gaibor en llegada a Coquimbo: jugador de Alianza Lima no cayó en la provocación