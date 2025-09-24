Feria de Novios “Sí Acepto” llega al Parque de las Leyendas con pasarela de moda, bodas simbólicas

El Parque de las Leyendas (sede San Miguel) organiza la feria nupcial “Sí Acepto” este domingo 28 de septiembre. (Difusión)

En Lima, las parejas que sueñan con una boda única recibirán este domingo 28 de septiembre una invitación especial: el Parque de las Leyendas, sede San Miguel, abrirá las puertas de su Jardín Botánico para convertirse en el escenario principal de la feria nupcial “Sí Acepto”. Se trata de una propuesta pensada para futuros esposos que buscan inspiración, proveedores especializados y un espacio natural donde inmortalizar sus momentos previos al matrimonio.

El evento, que se desarrollará desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, ofrecerá un ambiente distinto al habitual recorrido por el zoológico. El amplio jardín de más de cuatro hectáreas será acondicionado con pérgolas decoradas, pasarelas de moda y stands de servicios diseñados exclusivamente para novias y novios. Una de las atracciones principales será la entrega de pequeños bouquets de flores naturales a las primeras 100 personas que ingresen al recinto.

Los organizadores detallaron que esta iniciativa busca brindar un espacio de encuentro entre parejas y profesionales del sector nupcial. “El objetivo es que los novios puedan conocer en un solo lugar todas las alternativas para planificar su gran día, desde wedding planners hasta joyeros y fotógrafos”, señalaron voceros del Parque de las Leyendas.

El programa también incluirá actividades pensadas para quienes quieran vivir experiencias simbólicas que trascienden lo convencional. Entre ellas destacan las bodas representativas en vivo, donde los asistentes podrán presenciar rituales de compromiso inspirados en distintas tradiciones.

Feria nupcial en el Jardín Botánico

Jardín Botánico, con más de 4 hectáreas, acondicionado con pérgolas, pasarelas y stands especializados. (Difusión)

La feria reunirá a proveedores especializados en organización de bodas. En los diversos stands se encontrarán wedding planners, servicios de decoración, joyería, fotógrafos, locaciones, música en vivo, pastelería, catering y bebidas. Todo ello permitirá a los asistentes conocer de primera mano las ofertas disponibles para complementar cada detalle de la celebración.

Además, se llevará a cabo una pasarela de vestidos de novia y de noche. Allí se mostrarán las tendencias actuales en moda nupcial, con opciones que abarcan desde lo clásico hasta propuestas más modernas y atrevidas. Este desfile ofrecerá a los futuros esposos una guía visual de lo que podrían incorporar en su ceremonia o recepción.

Uno de los atractivos más destacados de la feria es la posibilidad de que los novios realicen sesiones de fotos en el propio Jardín Botánico. Con más de cuatro hectáreas de extensión y una pérgola especialmente decorada, el espacio ha sido pensado para que las parejas inmortalicen su pedida o su preboda.

Los organizadores destacan que el uso del jardín estará disponible tanto para fotógrafos profesionales como para aficionados. “La idea es que cada pareja pueda llevarse un recuerdo único en un entorno natural que se convertirá en parte de su historia”, indicaron los voceros del parque.

Bodas simbólicas en Perú

Participarán wedding planners, joyeros, fotógrafos, servicios de catering, música, decoración, pastelería y locaciones. (Difusión)

Durante la feria se presentarán experiencias de matrimonios simbólicos, un tipo de ceremonia que, aunque no tiene validez legal, permite a las parejas expresar su compromiso de manera libre. Estas celebraciones pueden inspirarse en tradiciones andinas, como la unión con la Pachamama, o adoptar estilos de otras culturas, como la maya o la hawaiana.

Los rituales personalizados ofrecen flexibilidad a los novios, quienes eligen símbolos y elementos que representen sus valores y su historia personal. En estos casos, el rol de maestro de ceremonias puede ser asumido por un profesional, un amigo o incluso un familiar cercano. Como explican expertos en el tema, “lo importante es que los novios se sientan reflejados en cada detalle de la ceremonia, sin requisitos legales ni protocolos rígidos”.

El Parque de las Leyendas mantiene su horario habitual de atención de lunes a domingo, incluidos feriados, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. El precio de ingreso para el público es de 18 soles para adultos, 10 soles para niños de 3 a 12 años y 4 soles para adultos mayores. Estos costos aplican en todas sus sedes.

En el caso de la feria “Sí Acepto”, la entrada al parque garantizará el acceso gratuito a las actividades programadas. Esto permitirá a los visitantes disfrutar tanto del recorrido por el zoológico como de la experiencia nupcial dentro del Jardín Botánico.