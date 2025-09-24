Corte de luz del 25 al 26 de septiembre: Sean anuncia suspensión del servicio en estas zonas de Arequipa

Seal anuncia cortes de luz en varias localidades de la región de Arequipa | Foto composición: Infobae Perú

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) informó que se ejecutarán trabajos de mantenimiento y reforzamiento de redes eléctricas en diversas zonas de Arequipa. Estas labores requieren el corte temporal del servicio eléctrico, afectando a distintos distritos entre el jueves 25 y el viernes 26 de septiembre de 2025.

Corte de luz: jueves 25 de septiembre

Circuito Vitor desde CC - 200448

Hora: 07:00 a 15:00

Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión (poda de árboles, cambio de armados y otras labores).

Zonas afectadas (La Joya): Irrigación El Triunfo, Pampas Repartición.

Subestaciones involucradas: 6533, 6809, 6775, 8642, 6777.

Circuito Chala desde REC - 560202

Hora: 07:30 a 15:30

Motivo: Subsanación de deficiencias según Proc. 014-2022-OS/CD.

Zonas afectadas (Lomas): Costa Azul, Cruce Lomas, Los Jazmines, Puerto Lomas.

Subestaciones involucradas: 9655, 9882, 9626, 9806, 9654, 9624, 9567, 9349, 9827, 9847.

Circuito [607] COLON

Hora: 07:30 a 11:30

Motivo: Mantenimiento de redes en media tensión.

Zonas afectadas: Characato: Los Cipreses, San Francisco, Virgen de La Candelaria Zona B-C-D. Sabandía: Buena Vista, Ccoripata, La Isla, Las Rocas, Sabandía, Yumina. Socabaya: Santa Anita II.

Subestaciones involucradas: 1308, 1309, 1310, 1311, 1379, 1393, 1674, 1687, 1801, 2098, 2108, 2134, 2140, 2141, 2237, 2238, 2511, 2766, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2959, 3074, 3524, 3659, 3900, 3902, 4089, 4090, 4279, 4583, 4747, 4967, 5044, 5121, 5163, 5275, 5278, 5281, 5284, 5379, 5383, 5802, 5933, 5935, 10211.

Circuito Puyca desde REC - 700130

Hora: 08:00 a 15:00

Motivo: Subsanación de deficiencias según Proc. 014-2022-OS/CD.

Zonas afectadas: Huaynacotas: Chincayllapa. Puyca: Ccalla, Churca, Cuspa, Huactapa, Lauripampa, Maghuanca, Meclla, Puica, Sayparara, Sayroso, Suni.

Subestaciones involucradas: 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7728, 7729, 7730, 7731, 7732, 7733, 7734, 7735.

Circuito SED 4602

Hora: 08:00 a 13:00

Motivo: Traslado de carga a la SED 10140.

Zonas afectadas (Cerro Colorado): Urb. Apipa Sector XI, Urb. Parque Industrial Porvenir Arequipa.

Circuito SED 3502

Hora: 08:00 a 13:00

Motivo: Reforzamiento de redes (cambio de transformador a 50 kVA e instalación de tablero).

Zonas afectadas (Characato): Urb. Horacio Zeballos Gámez Sector B.

Corte de luz: viernes 26 de septiembre

Seal anuncia suspensión del servicio eléctrico en varias zonas de Arequipa | Foto composición: Infobae Perú

Circuito Platinos desde REC - 560314

Hora: 07:30 a 12:30

Motivo: Subsanación de deficiencias según Proc. 014-2022-OS/CD.

Zonas afectadas (Bella Unión): Lateral 1, Sector San Pablo.

Subestaciones involucradas: 9891, 9892, 9893, 9890, 9894.

Circuito [9201] HUANCA

Hora: 08:30 a 14:30

Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión.

Zonas afectadas (Huanca): Alto San Basilio, Malata, Misanayoc, Murco, Pichinca, Pueblo de Huanca, Tocroyo.

Subestaciones involucradas: 6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6610, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7647.

Circuito SED 9237

Hora: 09:00 a 13:00

Motivo: Reforzamiento de redes (modificación de armados para instalación de transformadores amorfos).

Zonas afectadas (Mariscal Cáceres): AA.HH. Santa Elizabeth Baja.

¿Cómo contactarse con Seal?

La empresa distribuidora de energía en Arequipa y otras provincias del sur, cuenta con diversos canales de atención para emergencias, consultas y trámites comerciales. Los usuarios pueden elegir entre llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico y plataformas digitales.

Para emergencias o problemas del servicio

Si presentas cortes de energía, fallas en el suministro o cualquier emergencia:

Teléfono (24 horas): 054-381188

WhatsApp: +51 932 731 299

Para trámites comerciales o consultas

Para temas relacionados con contratos, facturación u otros servicios:

Teléfono: 054-381388

Facebook Messenger: Mensajes directos en la página oficial de SEAL

Oficina Virtual: app.seal.com.pe

Aplicativo móvil: Disponible para dispositivos Android e iOS

Para reclamos

Los usuarios también pueden presentar reclamos formales enviando un correo a:

Correo electrónico: reclamos@seal.com.pe (Se recomienda incluir los datos completos del titular del servicio y detallar el motivo del reclamo).