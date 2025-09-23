Magaly Medina asegura que costeó su pasaje a París para ver Hablando Huevadas: “Yo me invité sola” | ATV

La aparición de Magaly Medina en el reciente espectáculo de Hablando Huevadas en París marcó uno de los momentos más comentados de la gira europea de los comediantes peruanos. La conductora presentó en su programa Magaly TV La Firme detalles inéditos de su experiencia en la capital francesa, donde presenció, el pasado 20 de septiembre, el evento que Jorge Luna y Ricardo Mendoza organizaron en la Torre Eiffel.

Durante la emisión del 22 de septiembre, Medina explicó su rol en el encuentro con los creadores de Hablando Huevadas.

“Yo no los conocía, nunca los conocí, nunca he hablado con ellos, esta invitación que me hacen que es un poco de joda, ellos en su canal de YouTube y yo aquí”, declaró ante las cámaras. La periodista remarcó que, a diferencia de ocasiones anteriores, decidió asistir por cuenta propia y se encargó de todos los gastos relacionados con el viaje.

Magaly Medina asegura que costeó su pasaje a París para ver Hablando Huevadas: “Yo me invité sola”

Cuando Luna y Mendoza llevaron su espectáculo al Madison Square Garden de Nueva York, extendieron una invitación directa a Medina, incluso con el ofrecimiento de cubrirle los pasajes.

Esa vez no pudo viajar. Respecto a la presentación en París, fue clara: “Ellos invitaron a mi equipo, como los invitaron al Madison Square Garden de Nueva York. A mí no, yo me invité sola porque, soy honesta, ese fue un pretexto para que mi marido me llevara a París”.

La comunicadora también admitió que hasta ese momento nunca había tenido trato directo con los comediantes. “Hemos ampayado a Ricardo Mendoza un montón, tanto que ni le hablaba a mis camarógrafos, porque estaba molesto. Al margen de eso, también he criticado algunas cosas que ellos hablaban, que me parecían fuera de lugar, pero finalmente, ese gran don de hacer reír a la gente, es lo más difícil que hay”, relató la presentadora.

Sobre el show, Magaly Medina dio algunos detalles: “Estos chicos hacen un show de 3 horas donde tú no paras de reír. El vuelo valió la pena, este vuelo tan rápido, express, me he reído las 3 horas. Esta es la primera vez que yo los veo frente a frente”, señaló durante su programa.

Magaly Medina asegura que costeó su pasaje a París para ver Hablando Huevadas: “Yo me invité sola”

Ricardo Mendoza anunció que será papá en su show en París

La vida de Ricardo Mendoza atraviesa uno de sus momentos más alegres y no teme compartirlo a lo grande. El comediante de “Hablando Huevadas” sorprendió a todos en pleno espectáculo en la Torre Eiffel, en París, cuando soltó la noticia que su público no esperaba: será papá. Con el humor y la sinceridad que lo caracterizan, interrumpió el show para decir: “Papá, vas a tener un nieto”, mientras su novia, Katya Mosquera, confirmaba la alegría con una sonrisa en el público.

La emoción fue doble. Al glamour del anuncio internacional se sumó la presencia de cámaras de “Magaly TV La Firme”, que captaron el instante exacto y conversaron con los protagonistas.

Katya, siempre relajada, contó que su hijo mayor también está entusiasmado y que en casa todos esperan al nuevo integrante con los brazos abiertos. “Me siento muy tranquila, muy contenta porque estamos formando una familia muy bonita”, dijo la pareja de Mendoza, reafirmando el buen momento.

Ricardo Mendoza anuncia que será papá y promete boda con Katya Mosquera: “Formamos una familia bonita”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Sobre los planes de matrimonio, la pareja no esconde que la llegada del bebé aceleró todo. Ricardo, entre bromas y promesas de esas que se cumplen, adelantó que la boda será antes de que nazca su hijo. “Ya prometí que será antes el matri”, soltó, mezclando emoción y complicidad frente a las cámaras.

Entre shows, viajes y proyectos personales, Ricardo Mendoza y Katya Mosquera celebran el presente y apuestan por esta nueva aventura en familia, contagiando su entusiasmo a todos sus seguidores.