Perú

Hijo de Lucía de la Cruz saca pruebas desde EE. UU. y la acusa de manejar cuenta bancaria: “Mi mamá es responsable”

Christian Wong aseguró que solo busca limpiar su imagen y no cargar con acusaciones injustas

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Guerra familiar: Christian Wong revela documento que compromete a Lucía de la Cruz. Infobae Perú / Captura TV - América Hoy

La polémica familiar entre Lucía de la Cruz y su hijo Christian Wong sigue sumando capítulos cargados de tensión y reproches públicos. En medio de los rumores sobre un presunto manejo irregular de dinero, el cantante decidió salir al frente desde Estados Unidos y presentar documentos notariales que, según su versión, demuestran que la verdadera responsable de la cuenta cuestionada es su madre.

Con pruebas en mano, Wong aseguró que ya no está dispuesto a cargar con acusaciones que no le corresponden. Durante un enlace con el programa América Hoy, Christian Wong mostró un poder notarial con fecha del 13 de junio de 2025, donde se certifica que la cuenta bancaria a la que fue depositado el dinero quedó bajo el control directo de la criolla.

Lucía de la Cruz promete
Lucía de la Cruz promete devolver dinero tras disputa con su hijo Christian Wong. Infobae Perú / Captura TV - América Hoy

Un poder especial a favor de Lucía de la Cruz para que la apoderada en nombre y representación de Christian Wong comparezca ante el banco a fines de abrir, retirar, transferir y cerrar todo tipo de cuenta, así como también para duplicado de tarjeta de débito y tarjeta de crédito”, señala el documento expuesto en televisión.

Con esta evidencia, Wong desmintió tajantemente la versión de su madre. “Tú sabes cuántos años tiene mi mamá, yo soy una persona de 40 años, ¿cómo voy a tener mi plata con la plata de mi mamá? Yo solo he salido a decir que no soy responsable de esa cuenta, que mi mamá lo es”, expresó con firmeza.

Lucía de la Cruz promete
Lucía de la Cruz promete devolver dinero tras disputa con su hijo Christian Wong. Infobae Perú / Captura TV - América Hoy

El hijo de la intérprete criolla explicó que su decisión de presentar estas pruebas busca limpiar su imagen y poner punto final a las especulaciones.

Lo hago porque no me gusta que se metan conmigo, yo siempre he hecho mis cosas solo, he vivido siempre con la familia de mi papá. Yo de buena fe he dejado esa cuenta para que puedan manipularla y hacer sus trámites y sus pagos y sus cosas. Jamás pensé que iba a pasar esto, yo la quiero mucho, la amo mucho, pero somos adultos y cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos”, añadió, con un tono que mezclaba indignación y nostalgia.

Las palabras de Wong reflejaron no solo un intento de defensa personal, sino también la herida emocional que ha dejado la disputa con su madre, quien no tardó en responder de manera contundente.

Lucía de la Cruz promete
Lucía de la Cruz promete devolver dinero tras disputa con su hijo Christian Wong. Infobae Perú / Captura TV - América Hoy

Lucía de la Cruz no quiere saber nada de su hijo

En declaraciones para el mismo programa, Lucía de la Cruz sorprendió al señalar que ya no desea tener vínculo alguno con su hijo. “No me interesa Christian, mis nietos son mis nietos, pero él no me interesa”, dijo visiblemente molesta, marcando un quiebre definitivo en la relación madre e hijo.

La criolla aseguró que su hijo actuó mal al no hablar primero con ella y que, tras lo sucedido, tomó la decisión de bloquear toda forma de comunicación. “Lo último que le dije a su esposa es que me da mucha pena, que lo voy a bloquear. Lo he bloqueado de todo, no quiero conversación con él”, confesó sin titubeos.

Lucía de la Cruz promete
Lucía de la Cruz promete devolver dinero tras disputa con su hijo Christian Wong. Infobae Perú / Captura TV - América Hoy

Lucía de la Cruz afirma que devolverá el dinero

Pese a su enojo, Lucía de la Cruz reconoció que está dispuesta a devolver el dinero que llegó a su cuenta por error, aunque lo hará de manera progresiva, según sus posibilidades económicas.

Voy a devolver con mis posibilidades porque si yo lo tuviera se lo entrego inmediatamente. Voy a devolver en el Banco de la Nación, cada vez que tenga el dinero lo voy comunicando y a la gente de Cañete mil disculpas y a Christian, tranquilo que te van a contratar”, comentó la artista, tratando de restarle dramatismo a la polémica.

Lucía de la Cruz promete
Lucía de la Cruz promete devolver dinero tras disputa con su hijo Christian Wong. Infobae Perú / Captura TV - América Hoy

Temas Relacionados

Lucía de la CruzChristian Wongperu-entretenimiento

Más Noticias

Qué se celebra el 23 de septiembre en el Perú: una fecha que entrelaza símbolos, memoria y transformación nacional

La conmemoración de este día reúne hitos culturales, políticos y artísticos que han forjado la identidad peruana y reflejan la evolución de sus valores y aspiraciones colectivas

Qué se celebra el 23

Suicidio: ¿por qué el riesgo es más alto en adolescentes?

El riesgo de suicidio en adolescentes es más alto que en otras etapas de la vida por una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales

Suicidio: ¿por qué el riesgo

Detienen a ex suboficial de la FAP por presunta explotación sexual de menores: las reclutaba a través de WhatsApp y Telegram

La operación conjunta incluyó el allanamiento de un hostal en San Juan de Miraflores que permitió el rescate de cuatro víctimas de entre 15 y 17 años, una de las cuales estaba embarazada

Detienen a ex suboficial de

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así quedaron los equipos tras la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario y Alianza Lima ganaron sus partidos. Mientras que Sporting Cristal no pudo con Juan Pablo II. Cusco FC, por su lado, fue el gran perdedor de la jornada

Tabla de posiciones de la

Bryan Torres sorprende al mostrar su apoyo a ‘Cri Cri’ y relanza orquesta en medio de tensiones con Jefferson Farfán: “De vuelta”

El salsero compartió en redes el emotivo abrazo con el primo de la ‘Foquita’, confirmando que su amistad sigue intacta

Bryan Torres sorprende al mostrar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga pide asistencia

Rafael López Aliaga pide asistencia masiva al Circuito Mágico del Agua para homenaje a Charlie Kirk: “Lo llenamos”

Susana Villarán declara tras seis años de silencio y pide perdón a horas de su juicio: “Callar nunca tendrá justificación”

Eliane Karp denuncia persecución política desde Israel e insiste en culpar al fallecido Josef Maiman: “Él utilizó a Alejandro Toledo”

Víctor Cubas renunció como vocero de la Fiscalía de la Nación tras designación de Tomás Gálvez

Tomás Gálvez minimiza críticas y asegura que investigación en su contra por ‘Cuellos Blancos del Puerto’ fue archivada: “Que hablen lo que quieran”

ENTRETENIMIENTO

Bryan Torres sorprende al mostrar

Bryan Torres sorprende al mostrar su apoyo a ‘Cri Cri’ y relanza orquesta en medio de tensiones con Jefferson Farfán: “De vuelta”

Néstor Villanueva acusa a Susy Díaz de provocar derrame cerebral a su padre: “Por eso decidimos demandar”

Néstor Villanueva destruye a Susy Díaz y asegura que manipulaba a Florcita: “Le decía que yo no le convenía”

Rebeca Escribens sorprendió al público al reemplazar a María Pía Copello en ‘Mande quien Mande’: ¿se quedará con el puesto?

Las mejores series de Netflix Perú para ver hoy mismo

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así quedaron los equipos tras la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

Bernardo Cuesta volvió al gol con Melgar después de un año: emotiva anotación contra Los Chankas en Liga 1 2025

Pedro García apunta contra Jean Ferrari por salida de Óscar Ibáñez y nombramiento de Manuel Barreto como técnico de Perú: “No improvises”

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX