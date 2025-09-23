Balean a hijo de Silverio Urbina: joven de 20 años fue atacado por dos delincuentes en Puente Piedra

Hijo de Silverio Urbinan recibe disparos y autoridades investigan a los responsables.

Dreyner Urbina, futbolista e hijo del reconocido cantante de música folclórica Silverio Urbina, fue baleado durante la noche del domingo 21 de septiembre mientras se encontraba en una esquina del distrito de Puente Piedra, en Lima. El joven, de 20 años, compartía un momento con sus amigos al momento del ataque, según informaron las autoridades y medios locales.

El incidente se registró después de que Dreyner Urbina dejara a su pareja en su domicilio. Posteriormente, se reunió con dos vecinos, un adolescente de 17 años y Cristopher Díaz, universitario de 22, para comprar hamburguesas cerca de su vivienda. En circunstancias que aún se investigan, ambos fueron sorprendidos por dos sujetos que arribaron a bordo de una motocicleta.

De acuerdo a fuentes policiales, los agresores descendieron del vehículo y dispararon al menos nueve veces, alcanzando a Dreyner en la rodilla izquierda. Los acompañantes lograron evitar los disparos, mientras el joven futbolista quedó tendido en el lugar. Vecinos y transeúntes brindaron auxilio inmediato y fue trasladado a un centro de salud cercano, donde recibió atención médica especializada.

El diagnóstico inicial determinó que la víctima sufrió lesiones en la articulación y tejidos blandos de la rodilla, lo que requirió intervención quirúrgica. Según la familia, Dreyner Urbina permanece en proceso de recuperación y fuera de peligro.

Acciones policiales e hipótesis de investigación

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició de inmediato las indagaciones para esclarecer el móvil del ataque. La hipótesis principal apunta a un posible ajuste de cuentas o un acto de intimidación dirigido al hijo de la figura pública. No obstante, las investigaciones continúan abiertas y hasta el cierre de este informe los responsables siguen sin ser identificados.

Agentes de la Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Puente Piedra desplegaron operativos en la zona, recolectaron imágenes de cámaras de vigilancia y tomaron declaraciones a testigos del entorno. Los pobladores manifestaron su preocupación por la creciente ola de inseguridad y exigieron mayor presencia policial en las calles del distrito.

Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis en torno a lo sucedido. El caso generó impacto tanto en la comunidad artística como en los círculos deportivos donde Dreyner era conocido por su desempeño en equipos de la Copa Perú, torneo de fútbol que agrupa a clubes de distintas regiones.

Hijo de Silverio Urbina es baleado cuando se encontraba conversando con unos amigos.

¿Quién es Silverio Urbina?

Silverio Urbina es un exponente de la música folclórica peruana, reconocido por su trayectoria artística en el ámbito nacional. Nació en Cajamarca y logró popularidad significativa gracias a sus interpretaciones de huaynos y otros géneros andinos. Sus presentaciones han reunido a miles de seguidores tanto en la capital como en el interior del país, consolidando su imagen como símbolo de la cultura popular.

La carrera de Silverio Urbina alcanzó mayor notoriedad a partir del 2005, cuando lanzó su tema más popular, “Qué linda flor”, compuesta por Tomás Pacheco Claros. Esta canción se convirtió en un éxito dentro de su género musical y pasó a ser una de las más cantadas y bailadas, lo que consolidó su fama como cantautor.

A lo largo de su carrera, Silverio Urbina ha compartido escenario con otros referentes de la música vernacular. Su imagen ha estado asociada a campañas a favor de la identidad nacional y la revalorización de las tradiciones del Perú.

Silverio Urbina canta Que linda flor, siendo uno de los temas más pedidos en conciertos y reuniones.

Canales de denuncia

El ataque contra Dreyner Urbina ha puesto nuevamente en el debate la preocupación por la seguridad ciudadana en la capital peruana. Puente Piedra, distrito donde ocurrió el atentado, es uno de los más afectados por hechos delictivos en los últimos meses, según cifras reportadas por la PNP. Vecinos de la zona solicitan mayor presencia policial y la instalación de dispositivos de videovigilancia en puntos críticos.

En caso de ser víctima de un robo u otro delito, la ciudadanía puede recurrir a la Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú, marcando el 105 desde cualquier teléfono móvil o fijo. También se dispone de los números de WhatsApp 964 605 570 y 942 479 506 como canales alternativos para reportar delitos o solicitar apoyo.

Adicionalmente, se recomienda acudir directamente a la comisaría del distrito para formalizar la denuncia y facilitar la intervención de las autoridades. La colaboración ciudadana se considera clave para la identificación de los responsables y la reducción de la criminalidad.