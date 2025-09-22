Perú

Paracetamol: el consumo de este medicamento durante el embarazo no está relacionado con el autismo

El autismo es una condición del neurodesarrollo que se manifiesta en la infancia y afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado preocupación y polémica a nivel mundial. El mandatario aseguró que el consumo de paracetamol durante el embarazo estaría vinculado al desarrollo de autismo en los niños. Hay que tener en cuenta que este medicamento conocido también como acetaminofén, es ampliamente utilizado tanto en el Perú como en el mundo para aliviar fiebre y dolor.

Con esta declaración, Trump adelantó que planea imponer advertencias sobre el uso del Tylenol (nombre comercial del paracetamol en Estados Unidos) en mujeres embarazadas. Sin embargo, su postura carece de respaldo científico y contradice la opinión de la comunidad médica internacional, que insiste en que no existe evidencia que relacione el paracetamol con el autismo.

El consumo de paracetamol durante el embarazo no está relacionado con el autismo

El paracetamol es uno de los medicamentos más recetados durante el embarazo debido a que es considerado más seguro que otros analgésicos. En respuesta a la controversia generada, múltiples organismos médicos y agencias de medicamentos han recordado que este fármaco puede ser utilizado, siempre en la dosis mínima eficaz y bajo supervisión médica, para controlar fiebre o dolor en mujeres embarazadas.

El mayor estudio realizado hasta la fecha, publicado en 2024 en la revista científica Journal of the American Medical Association (JAMA), analizó los datos de más de dos millones de niños en Suecia. Los investigadores no encontraron relación entre el uso de paracetamol durante la gestación y un mayor riesgo de autismo, TDAH o discapacidad intelectual. Incluso al comparar a hermanos expuestos y no expuestos al medicamento, los resultados confirmaron que no existe un vínculo causal.

El paracetamol es uno de
El paracetamol es uno de los medicamentos más recetados durante el embarazo debido a que es considerado más seguro que otros analgésicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, la comunidad científica coincide en que los pequeños incrementos estadísticos observados en estudios previos probablemente se deben a otros factores, como predisposición genética, condiciones ambientales o problemas de salud materna, y no al consumo de este medicamento.

¿Cuáles son las causas exactas del autismo?

El autismo es una condición del neurodesarrollo que se manifiesta en la infancia y afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Hasta el momento, sus causas exactas se desconocen. La ciencia ha identificado que se trata de una condición multifactorial, donde influyen tanto factores genéticos como ambientales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y centros de investigación como el Instituto Karolinska en Suecia han enfatizado que no existe un solo desencadenante del autismo. Los estudios más recientes muestran que la genética tiene un rol determinante, aunque también pueden influir complicaciones durante el embarazo o la exposición a factores ambientales. Sin embargo, ninguna de estas investigaciones ha demostrado que el paracetamol sea un factor de riesgo.

Por ello, vincular este medicamento al autismo sin evidencia robusta puede generar alarma innecesaria, dificultar el acceso a un fármaco seguro y empujar a algunas mujeres embarazadas a usar alternativas más riesgosas.

El autismo no es una enfermedad

(Freepik)
(Freepik)

Es importante subrayar que el autismo no es una enfermedad que deba curarse o prevenirse, sino una condición del neurodesarrollo que forma parte de la diversidad humana. La comunidad médica y los movimientos de personas autistas insisten en la necesidad de cambiar la mirada social hacia el espectro autista, promoviendo la inclusión y el respeto.

Considerar al autismo como una enfermedad refuerza prejuicios y estigmas, en lugar de fomentar la comprensión y el apoyo necesarios. Etiquetar al paracetamol como un supuesto causante de autismo, además de carecer de evidencia científica, alimenta visiones negativas sobre esta condición.

Embarazo: riesgos del paracetamol para la salud

El paracetamol es el analgésico más utilizado durante el embarazo y, en general, se considera seguro si se consume en dosis bajas y bajo supervisión médica. Sin embargo, como todo medicamento, no está exento de riesgos. El uso excesivo o prolongado puede afectar el hígado de la madre y, en algunos casos, aumentar la probabilidad de bajo peso al nacer o problemas de desarrollo en el bebé. Por ello, no se recomienda la automedicación: lo más seguro es que la gestante consulte siempre con su médico antes de tomar paracetamol para aliviar fiebre o dolor.

Temas Relacionados

paracetamolautismoDonald Trumpperu-salud

Más Noticias

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

No bien inició el segundo tiempo del partido, desarrollado en el estadio Campeones del 36, seis jóvenes irrumpieron el escenario para despojar objetos de utilería de la banca visitante

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho

Influencer lanza insultos racistas en bus del Metropolitano: video genera indignación y la Defensoría del Pueblo exige investigación inmediata

La escena fue registrada y viralizada en redes sociales. Instituciones advierten que la discriminación es delito penado por el Código Penal

Influencer lanza insultos racistas en

Sismo sorprendió a Lima: movimiento telúrico tuvo magnitud 3.6 con epicentro al noroeste de Chilca

El temblor fue percibido como un sacudón ligero en distritos como Miraflores, San Borja, Ate y otros distritos de Lima, sin reportarse emergencias

Sismo sorprendió a Lima: movimiento

100 frases por el Día de la Primavera que inspiran optimismo, gratitud y la alegría de florecer junto con la naturaleza

La estación más colorida del año llega con un mensaje de vida y renovación; estas frases de primavera reflejan optimismo, gratitud y la alegría de crecer junto a la naturaleza

100 frases por el Día

Alerta naranja por lluvias en Lima y 16 regiones del país: Senamhi advierte riesgo de inundaciones en Cusco, Puno y La Libertad

La advertencia, difundida por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), abarca principalmente zonas de la selva y la sierra, aunque también se esperan precipitaciones en la costa central y norte

Alerta naranja por lluvias en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga anuncia reconciliación con MTC, pero César Sandoval indica que no cambiará de opinión técnica

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

Dina Boluarte afirma, en EE.UU., que Perú la recibió de “manera brutal” y que “mafias corruptas” financiaron protestas de 2022

“Si soy fiscal de la Nación, saco a Rafael Vela y José Domingo Pérez en el acto”: La promesa de Tomás Gálvez contra fiscales Lava Jato

‘Ineficiente’ y ‘culpable’: Juan José Santiváñez es rechazado por peruanos por su gestión en el Minjus e investigaciones en su contra

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello es presentada

María Pía Copello es presentada como la Reina del TikTok en Telemundo: de la pantalla chica al estrellato en redes

Yahaira Plasencia le da su apoyo a Paula Arias tras acusaciones de deuda de Daniela Darcourt, Kate Candela y Angie Chávez

Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Florcita Polo se rompió por culpa de su perro

Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Carol Reali y confiesa: “Cuando yo le pedí, no estábamos bien”

El Valor de la Verdad: Néstor Villanueva se llevó 20 mil soles tras confesar que ha llorado por sus hijos

DEPORTES

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose con su mejor versión: victoria clave en Argentina para escalar en el ranking