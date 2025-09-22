Perú

Filmes para ver esta noche en Netflix Perú

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Por Infobae Noticias

En un mundo tan vertiginoso,
En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

El listado semanal actualizada con las películas más reproducidas en Netflix Perú ya está disponible. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más conocido en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un aumento continuo, salvo los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

Ranking de las películas más vistas de Netflix Perú

1. Mula

Earl Stone siempre ha antepuesto su trabajo a la familia. Ahora, ya octogenario y a punto de que su negocio de floricultura sea embargado, le surge una oportunidad de salir adelante con un trabajo aparentemente fácil: solo requiere conducir.

2. Sonic 3: La película (Sonic the Hedgehog 3)

Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora. Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

3. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

4. El otro París (The Wrong Paris)

Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, pero resulta ser en el París de Texas. Cuando está a punto de irse, saltan chispas con el soltero vaquero.

5. Juego de armas

Historia de dos jóvenes a los que el Pentágono pagó 300 millones de dólares para armar a los aliados americanos en Afganistán

6. Y ella dijo quizás (She Said Maybe)

Cuando Mavi, que se crio en Alemania, descubre que pertenece a una acaudalada dinastía turca, las expectativas de su nueva familia trastocan su vida personal y amorosa.

7. Ocean's 8

Debbie, hermana exconvicta de Danny Ocean, será la líder de un nuevo equipo de ladrones profesionales. Con la ayuda de su mano derecha planeará robar un valioso collar que está en manos de un malvado galerista.





9. Hechizada

Ella es una joven que vive en un mundo mágico y de fantasía en el que a todos los niños al nacer se les concede un don por parte de una hada superiora. El don de Ella, más que don una maldición, es la obediencia. Como consecuencia de esta circunstancia, Ella no puede negarse a ninguna orden, lo que le traerá más de un problema. En un intento por recuperar el control de su vida, la joven tratará de librarse de la maldición que pesa sobre ella, entrando en un reino lleno de ogros, gigantes y malvadas hermanastras.

10. Ocean's Eleven

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.

