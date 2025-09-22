Perú

Calendario lunar 2025: cómo se verá la luna esta semana desde Perú

Voltea hacia arriba durante esta noche, así se verá la luna en los cielos de Perú

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El calendario lunar de esta
El calendario lunar de esta semana (Infobae)

Este es el calendario lunar de la semana, las fases de la luna que podrás ver del lunes 22 de septiembre al lunes 29 de septiembre desde Perú.

Para mucha gente, la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida; para otras más se trata de un evento astronómico digno de admirarse.

Calendario lunar 2025

El calendario lunar de la semana, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Este domingo 21 de septiembre habrá luna nueva, esto quiere decir que el cuerpo celeste más cercano al planeta no será visible, ya que se encontrará situada exactamente entre la tierra y el sol, siendo iluminada únicamente su cara oculta.

Si de por sí durante esta fase la observación es más difícil, la luna nueva sale y se pone con el sol y sólo sale durante el día. Esta fase es un momento excelente para observar el cielo oscuro.

Será hasta el próximo lunes 29 de septiembre que la luna estará en cuarto creciente. Aquí el astro se ubicará en un cuarto de su recorrido mensual, por lo que podemos ver la mitad de su cara iluminada.

Al inicio de esta semana, la luna estará a 397382 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia cambiará a 404302 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

La luna muestra una parte
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ver la luna

Sin importar donde estés, si es de día o de noche e incluso el estado del tiempo, hay distintas formas de ver la luna, principalmente cuando interpretamos el concepto de “observar” de una manera más amplia.

Aquí hay algunas formas para mirar la luna recomendadas por la NASA:

Mirar hacía arriba: La forma más sencilla de observar la luna es voltear hacia arriba, es el objeto más brillante del cielo nocturno y el segundo de nuestro cielo diurno, por lo que puede verse desde todo el planeta.

Con telescopio o binoculares: Con un poco de ayuda, se podrán ver más detalles de la luna, sobre todo si se hace en la línea entre la noche y el día, en ese punto se podrán ver cráteres y montañas lunares.

Fotografías: El archivo de la Nasa cuenta con más de 20 millones de imágenes de la luna disponibles para verla a detalle.. y, por supuesto, puedes tomar tus propias fotografías desde la tierra.

Desde tu sillón: Si el estado del tiempo no ayuda a ver la luna a simple vista, la Nasa cuenta con una página de transmisiones en vivo para verla. Si prefieres escuchar música, haz una lista de reproducción de canciones con temas de la luna.

Excursión virtual: La NASA también tiene el proyecto “Moon Trek”, un mapa lunar interactivo en el que se puede viajar a cualquier lugar de la luna.

Temas Relacionados

Calendario lunarLunaperu-noticiasnoticias

Más Noticias

Preguntas y respuestas sobre el retiro AFP 2025: ya es oficial ley para disponer de hasta S/ 21.400

Con la norma en marcha, se espera la publicación del reglamento de la SBS para definir el cronograma y los procedimientos de desembolso

Preguntas y respuestas sobre el

Disney denunció a empresa peruana por importar juguetes de Mickey Mouse, Frozen y otros personajes: multa fue de más de S/ 150 mil

La resolución final del Indecopi detalló que la compañía peruana incurrió en infracción al derecho de autor y dispuso la incautación de los productos con imágenes de personajes de Disney, además del cese de su uso en el mercado nacional

Disney denunció a empresa peruana

Néstor Villanueva rompe en llanto y acusa a Susy Díaz de provocar derrame cerebral a su padre: “Por eso decidimos demandar”

El cantante lloró al recordar que su progenitor sufrió una parálisis en la cara y el brazo luego de escuchar las palabras de la mamá de Florcita Polo en televisión sobre su familia

Néstor Villanueva rompe en llanto

Gustavo Salcedo dedica tierno mensaje a su hija tras polémica con Maju Mantilla, pero borra publicación: “Siempre a tu lado estaré”

El empresario sorprendió al compartir un video con fotos de su hija y la canción “Tu guardián” de Juanes, pero eliminó la publicación horas después

Gustavo Salcedo dedica tierno mensaje

¡Millonario en una noche! Pozo de La Tinka revienta y entrega más de 45 millones este 21 de setiembre

El pozo millonario de La Tinka reventó este 21 de setiembre en el sorteo 1231. Conoce los números ganadores y cómo un peruano o peruana se convirtió en millonario

¡Millonario en una noche! Pozo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Camisas propias, galletas de menta,

Camisas propias, galletas de menta, azúcar y papel higiénico en exceso: los insólitos gatos del despacho de Morgan Quero

Juan José Santiváñez pidió favores para ‘El diablo’ en el penal de Trujillo, denunció testigo protegido: “Tenía un buen padrino”

JNE confirma que César Acuña infringió neutralidad electoral: hizo proselitismo de APP en Piura pese a ser autoridad pública

“Oye, un favor, pues”: Nuevo peritaje fiscal confirma voz de Juan José Santiváñez en audio del capitán ‘Culebra’

El plan de alias ‘El Diablo’: cómo grabaron en secreto a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana dentro del Ministerio del Interior

ENTRETENIMIENTO

Néstor Villanueva rompe en llanto

Néstor Villanueva rompe en llanto y acusa a Susy Díaz de provocar derrame cerebral a su padre: “Por eso decidimos demandar”

Gustavo Salcedo dedica tierno mensaje a su hija tras polémica con Maju Mantilla, pero borra publicación: “Siempre a tu lado estaré”

Ely Yutronic anuncia con ternura que tendrá una niña: “Siempre me dice que soy su mejor regalo”

Roxana Molina despotricó contra Rosángela Espinoza y le recuerda foto con Christian Cueva: “Eres cizañosa y boca suelta”

El Valor de la Verdad: Néstor Villanueva se llevó 20 mil soles tras confesar que ha llorado por sus hijos

DEPORTES

Dónde ver el Balón de

Dónde ver el Balón de Oro 2025 HOY: canal tv online de la ceremonia de premiación

A qué hora se entrega el Balón de Oro 2025 HOY: detalles de la gala para conocer al mejor jugador de la temporada

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos 4-0: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Kevin Quevedo con emotiva celebración en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025