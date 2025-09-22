Adultos mayores: estos son los alimentos que mejoran la memoria

Mantener la memoria a través de una alimentación adecuada contribuye a prevenir o retrasar varias enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria es uno de los pilares fundamentales de la salud cerebral. Gracias a ella, no solo recordamos hechos pasados, sino que también organizamos nuestra vida cotidiana y mantenemos nuestra autonomía. A lo largo de la vida, el cerebro va enfrentando procesos de desgaste natural, pero en la adultez mayor este deterioro puede ser más evidente, afectando la concentración, la agilidad mental y la capacidad de aprendizaje.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), en el Perú las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer se encuentran en aumento, siendo la pérdida de memoria uno de los primeros síntomas de alarma. Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) ha resaltado en diferentes campañas que una de las mejores estrategias para mantener un cerebro activo es combinar diversos hábitos saludables como el ejercicio físico, la estimulación mental y una buena alimentación. En este sentido, lo que comemos tiene un impacto directo en la salud neuronal y en el rendimiento de la memoria.

Alimentos que mejoran la memoria de los adultos mayores

Los cereales integrales como la quinua proveen glucosa de liberación lenta, que sirve de combustible constante para el cerebro (Manitoba)

La alimentación rica en nutrientes esenciales puede marcar la diferencia en la salud cerebral. Algunos de los alimentos más recomendados son:

Pescados azules : como el salmón, la caballa o las sardinas. Contienen ácidos grasos omega-3, fundamentales para la estructura de las membranas celulares del cerebro. Estos ácidos ayudan a mejorar la comunicación entre neuronas y a reducir la inflamación cerebral.

Frutos secos y semillas : almendras, nueces y semillas de linaza o chía aportan vitamina E, antioxidantes y grasas saludables que favorecen la plasticidad cerebral y protegen las neuronas del daño oxidativo.

Frutas ricas en antioxidantes : los arándanos, las fresas, las moras y las uvas contienen flavonoides que mejoran la memoria y la capacidad de aprendizaje. Además, ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Verduras de hojas verdes : espinaca, brócoli y la col rizada (kale) aportan vitaminas como la K, el ácido fólico y la luteína, nutrientes vinculados con la ralentización del deterioro cognitivo.

Cereales integrales : la avena, la quinua y el arroz integral proveen glucosa de liberación lenta, que sirve de combustible constante para el cerebro.

Chocolate negro : en cantidades moderadas, mejora la circulación sanguínea hacia el cerebro gracias a sus flavonoides, lo que favorece la concentración y la memoria.

Huevos: fuente importante de colina, nutriente esencial para la producción de acetilcolina, un neurotransmisor clave en los procesos de memoria y aprendizaje.

Adultos mayores: alimentos que afectan negativamente la memoria

Los pescados azules contienen ácidos grasos omega-3, fundamentales para la estructura de las membranas celulares del cerebro (Pexels)

Así como existen alimentos que fortalecen la memoria, también hay otros que la afectan negativamente, especialmente en adultos mayores:

Azúcares refinados : el consumo excesivo de pasteles, gaseosas o golosinas genera picos de glucosa que afectan la concentración y la memoria a corto plazo.

Grasas trans : presentes en comidas rápidas, frituras industriales y galletas procesadas. Estas grasas reducen la plasticidad cerebral y aumentan el riesgo de deterioro cognitivo.

Alcohol en exceso : daña las células cerebrales y dificulta la transmisión de información entre neuronas.

Sal en exceso: una dieta muy salada afecta la presión arterial, lo que disminuye la llegada de oxígeno y nutrientes al cerebro.

Controlar el consumo de estos alimentos es clave para que la memoria se mantenga activa y saludable.

Enfermedades asociadas a problemas de la memoria

Mantener la memoria a través de una alimentación adecuada no solo mejora la calidad de vida diaria, sino que también contribuye a prevenir o retrasar varias enfermedades:

Alzheimer : una dieta rica en antioxidantes, omega-3 y vitaminas ayuda a disminuir la inflamación cerebral y el estrés oxidativo, dos factores vinculados con la enfermedad.

Demencia senil : los alimentos saludables fortalecen la comunicación neuronal y reducen el riesgo de deterioro cognitivo global.

Enfermedades cardiovasculares : cuidar el corazón también protege al cerebro, ya que una buena circulación sanguínea garantiza la oxigenación de las neuronas.

Depresión y ansiedad: algunos nutrientes como el omega-3 y la vitamina B12 influyen en la producción de neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo.