Policía argentina busca internacionalmente a peruano vinculado al narcotráfico junto a exreina de belleza

La investigación sobre una red internacional de narcotráfico sumó en los últimos días un nuevo episodio, luego de que la Policía de Argentina solicitó la captura internacional de José Alberto García Nazario, un ciudadano peruano de 22 años, considerado una pieza clave en una organización dedicada al tráfico de cocaína entre Perú, Bolivia, Brasil y territorio argentino. Las autoridades ubican al joven como elemento vital de la logística tras el hallazgo de 358 kilos de cocaína en una avioneta Cessna que aterrizó de emergencia a comienzos de año.

Operativo transnacional y los primeros arrestos

El 22 de enero pasado, una avioneta Cessna 210 descendió de forma imprevista en un campo de cultivo en el norte argentino, cerca de la frontera con Bolivia. Al llegar al lugar, efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) localizaron en el interior de la aeronave un cargamento de 358 kilos de cocaína. De inmediato se constató la detención de un ciudadano brasileño y de Jade Isabela Callaú Barriga, una joven boliviana reconocida por haber sido electa como reina de belleza en su país y por su parentesco con personas previamente condenadas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

La investigación reveló que el grupo operaba bajo una modalidad sofisticada y coordinada, en la que al menos cinco ciudadanos peruanos, un brasileño y la exreina de belleza boliviana ejecutaban tareas de transporte, almacenaje y distribución. Desde ese momento, las autoridades argentinas profundizaron en la recolección de pruebas, logrando mapear la estructura de la red criminal que abarcaba cuatro países sudamericanos.

Cifras y modus operandi de la organización

El valor de mercado del cargamento incautado fue estimado en unos 2,3 millones de dólares en territorio argentino, según fuentes oficiales. En el caso de lograr su traslado hacia Europa, ese mismo cargamento hubiera alcanzado una ganancia de hasta 14 millones de euros en el mercado ilícito.

Durante el proceso de indagaciones, la policía detectó la existencia de un simulador de vuelo en uno de los domicilios allanados. Según la hipótesis de los investigadores, este sistema se empleaba para que los involucrados realizaran pruebas y ensayos de rutas aéreas, buscando minimizar riesgos de intercepción.

Allanamientos, dinero incautado y narcobúnkeres

El avance judicial permitió ejecutar varios allanamientos durante el mes de septiembre. El 16 se registraron operativos en seis domicilios: se arrestó a cuatro peruanos y a un argentino. En uno de los sitios se descubrió un búnker subterráneo que ocultaba veintidós paquetes de cocaína, mientras que en un departamento de la capital se hallaron treinta “ladrillos” de droga escondidos en un mueble. Además, se confiscaron más de 7.000 dólares y 1,8 millones de pesos en efectivo, sumas presuntamente derivadas de la comercialización de estupefacientes.

Jade Callaú Barriga junto a su mamá durante su consagración como reina de belleza

La búsqueda internacional de José Alberto García Nazario

Las intervenciones sobre los teléfonos móviles de los arrestados condujeron a los investigadores hacia José Alberto García Nazario, quien no registra antecedentes en el país sudamericano pero fue señalado como “pieza relevante” de la estructura. A partir del peritaje de las comunicaciones, se determinó su presunta participación activa, incluidas consultas sobre el estado de la avioneta interceptada, que dirigió tanto a la exreina de belleza como al ciudadano brasileño ya detenidos.

Aunque la policía logró capturar a varios integrantes de la banda, García Nazario permanece prófugo. Las autoridades argentinas solicitaron formalmente su captura internacional, articulando la colaboración policial con Perú, Bolivia y Brasil ante la magnitud de la actividad criminal y su posible enlace con organizaciones transnacionales de tráfico de drogas.

El caso continúa bajo investigación y las fuerzas de seguridad no descartan nuevas detenciones en los próximos días.