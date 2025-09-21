Perú

Juliaca: Hallan sin vida a joven que desapareció hace semanas cuando salió de una discoteca junto a su expareja

El cuerpo de Jissel Vilma Torres Peralta fue encontrado en el río Torococha. Familia pide una investigación exhaustiva para que se conozca qué sucedió con la joven de 20 años

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Hallan sin vida a joven
Hallan sin vida a joven en Juliaca| Difusión

La ciudad de Juliaca quedó consternada este sábado 20 de septiembre por el hallazgo del cuerpo sin vida de Jissel Vilma Torres Peralta, de 20 años, en el río Torococha, a la altura del jirón Pumacahua, según informó Radio Onda Azul. La joven había sido reportada como desaparecida desde el 7 de septiembre.

Esa noche, Torres Peralta salió de la discoteca “El Muki” acompañada de su expareja, Wilber Edu Machaca, de 23 años. Ambos tomaron un taxi cerca de las 23:00. Desde entonces, ningún familiar ni amigo volvió a tener contacto con ella.

La búsqueda constante, encabezada por la madre de la joven, Vilma Pe de Alta Cutipa, impulsó a la participación de movilizaciones en la Plaza de Armas de Juliaca. Amigos y familiares participaron en estas manifestaciones para exigir respuestas por parte de las autoridades para encontrar a la víctima.

Juliaca: Hallan sin vida a
Juliaca: Hallan sin vida a joven que desapareció hace 14 días cuando salió de una discoteca junto a su expareja| Radio Azul

La versión del taxista y las dudas sobre los hechos

El testimonio del taxista resultó fundamental para localizar el cuerpo de Torres Peralta. La Policía trabaja para determinar lo sucedido después de que la pareja abordó el vehículo. Machaca, según declaraciones recogidas por medios locales, afirmó: “Estaba ebrio y no recuerda lo ocurrido”.

Ante la situación, la familia demanda que las investigaciones avancen con rigor y permitan identificar al responsable de la muerte. Actualmente, la PNP mantiene en reserva algunos aspectos del caso, mientras sigue recolectando pruebas y ampliando declaraciones. Además, su expareja podría ser investigado por feminicidio.

Juliaca: hallan sin vida a
Juliaca: hallan sin vida a Jissel Vilma Torres Peralta tras 13 días desaparecida| Radio Azul

La familia insiste en conocer la verdad. Las autoridades siguen bajo la observación de una ciudadanía que exige respuestas y justicia.

Canales de ayuda para reportar una desaparición

Puedes comunicarte por estos medios de manera gratuita

  • La Línea gratuita 114 es una herramienta habilitada por el Ministerio del Interior para reportar la desaparición de personas en cualquier parte del Perú. Esta línea atiende de manera ininterrumpida y permite denunciar la ausencia de menores, adultos, personas mayores y mujeres sin restricción de horario.
  • Acercarse a la comisaría más cercana constituye otro canal inmediato para formalizar una denuncia por desaparición. No se debe esperar un tiempo determinado para informar a la Policía Nacional del Perú (PNP), ya que la normativa exige que la denuncia sea recibida y el caso se active de inmediato.
  • El Ministerio Público, mediante su Servicio de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ofrece la posibilidad de realizar denuncias tanto en sedes fiscales como en línea. Esta instancia coordina con la PNP y otras autoridades para agilizar la búsqueda a nivel nacional.
  • En situaciones relacionadas con violencia de género o familiar, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan orientación y acompañamiento en la denuncia de desapariciones. Estos centros forman parte de una red nacional, cuyo acceso se encuentra disponible en el portal oficial del gobierno.
  • La División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú centraliza la gestión de estos casos.

Es importante presentar la denuncia lo antes posible, sin esperar 24 ni 48 horas. Además, llevar una foto reciente y datos que faciliten la ubicación de la persona desaparecida.

Temas Relacionados

JuliacaPunoViolencia contra la mujerperu-noticias

