Minsa impulsa Jornada Nacional de Vacunación en Cajamarca para proteger a la población vulnerable

Jornada de vacunación. Foto: Minsa

Con el lanzamiento de la Jornada Nacional de Vacunación en la región Cajamarca, el Minsa busca reducir de manera significativa el número de personas no inmunizadas en comunidades urbanas y rurales. La estrategia contempla intervenciones del 22 al 28 de septiembre, etapa en la que se reforzará la cobertura en todos los establecimientos de salud, mientras brigadas recorrerán zonas priorizadas visitando casa por casa.

La Dirección Regional de Salud (Diresa) Cajamarca ha confirmado la disponibilidad del stock de vacunas exigido para la campaña, con el objetivo de ampliar el acceso a la inmunización en menores y adultos. En esta fase inicial, la atención prioritaria se centra en niñas y niños menores de cinco años con vacunas como pentavalente —que protege contra difteria, tétanos y tos ferina—, además de dosis contra neumonía, meningitis por haemophilus tipo b y hepatitis B.

También se contempla la aplicación sistemática de la vacuna antipolio para contrarrestar la poliomielitis y de la triple viral (SPR), vacuna destinada a la prevención del sarampión, paperas y rubéola.

(Foto: Minsa)

El rango etario atendido se extiende a personas mayores de cinco años, incluidas gestantes y adultos mayores. Sobre este sector de la población, el Minsa señaló la disponibilidad de la vacuna Tdap para mujeres embarazadas, elemento clave para la protección ante la tos ferina, difteria y tétanos, junto con la administración de dosis contra la influenza y el neumococo para el segmento adulto mayor, en un esquema que protege de infecciones respiratorias y sus complicaciones.

La cruzada de inmunización se refuerza con la habilitación de puntos adicionales de vacunación y un despliegue logístico adaptado al contexto regional y nacional. Personal de salud y brigadas recorrerán centros poblados, zonas urbanas y familias rurales, brindando facilidades para que la ciudadanía complete sus esquemas de vacunación, con el mensaje preventivo como eje en toda la campaña.

Proyecciones, próximas jornadas y facilidades de consulta para la ciudadanía

La Jornada Nacional de Vacunación forma parte de un programa de cuatro campañas escalonadas, con fechas establecidas para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Las próximas acciones están previstas del 20 al 26 de octubre, del 24 al 30 de noviembre y del 15 al 21 de diciembre, ampliando el alcance de la estrategia y optimizando la aplicación sistemática de vacunas para toda la población vulnerable.

Minsa intensificará la vacunación este fin de semana. (Foto: Minsa)

De acuerdo con las metas establecidas por salud pública, se proyecta el suministro de 277,026 dosis en menores de 5 años y 466,632 dosis en mayores de 5 años al finalizar las cuatro jornadas, cifras que reflejan el compromiso del Estado para reducir los riesgos de enfermedades que pueden dejar secuelas permanentes o llevar a la mortalidad, especialmente en personas de mayor riesgo.

A lo largo de la campaña, cualquier ciudadano podrá verificar las vacunas administradas y pendientes utilizando la plataforma oficial https://carnetvacunacion.minsa.gob.pe, recurso digital habilitado para la consulta y control del estado inmunológico de toda la familia. El Minsa subraya la importancia de completar el calendario de inmunización y acude a una comunicación permanente para sensibilizar sobre la efectividad y seguridad de las vacunas disponibles.

La intensificación de estas jornadas responde a la prioridad de asegurar el bienestar de la población ante enfermedades prevenibles y evitar la aparición de brotes en zonas con menor cobertura. La articulación con gobiernos regionales, el soporte técnico de la Diresa Cajamarca y el despliegue nacional refuerzan la tarea de proteger la salud colectiva a través del acceso gratuito y universal a la inmunización.