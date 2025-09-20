Gian Marco anuncia conciertos en Perú tras su gira en Estados Unidos y Europa

Gian Marco anuncia gira nacional de conciertos.

El cantautor peruano Gian Marco anunció su regreso a los escenarios peruanos con una gira nacional que propone un formato exclusivo y experiencias cercanas para sus seguidores.

El ‘Tour Perú 2025′ recorrerá Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cusco, con espectáculos programados entre el 10 y el 25 de octubre, enfocándose en presentaciones limitadas a solo dos mil asistentes por ciudad.

Según el comunicado oficial y la información publicada en Teleticket, el artista busca asegurar una conexión directa con el público, apostando por un ambiente íntimo no habitual en los grandes conciertos nacionales.

La gira llega después del paso de Gian Marco por escenarios internacionales, con una serie de conciertos en Estados Unidos y Europa que consolidaron la proyección global de su carrera. El tour por Norteamérica incluyó ciudades como Nueva York, donde el músico peruano recibió una respuesta entusiasta tras interpretar nuevas canciones y clásicos de su repertorio, acompañado de toda su banda.

Además, durante el espectáculo neoyorquino, el público vibró con la interpretación de huaynos y baladas emblemáticas, en un show que combinó frescura y emotividad.

Gian Marco regresa de una exitosa gira en Estados Unidos y Europa.

Su regreso a Perú

El “Tour Perú 2025” fue diseñado bajo una propuesta inédita para el artista. Cada una de las seis presentaciones prioriza el contacto próximo entre Gian Marco y quienes asistan, buscando ofrecer un espectáculo en el que la música y las emociones fluyan de manera recíproca. El formato apuesta por la autenticidad y la energía en vivo del autor de temas como “Te mentiría” y “Se me olvidó”, acompañado por músicos que han sido parte de su trayectoria.

Las ciudades y fechas confirmadas para la gira incluyen Huancayo (10 de octubre en Country Club), Piura (11 de octubre en Fundo Stewart), Chiclayo (17 de octubre en Jockey Club), Trujillo (18 de octubre en Hacienda El Palmar), Arequipa (24 de octubre en Club de Abogados) y Cusco (25 de octubre en Hotel Tambo del Inka).

A cada concierto podrán acceder hasta dos mil personas, bajo modalidades diferenciadas: la Zona VIP (Stand Up) con entradas a S/ 160 y la opción de Palco Box, que incluye diez entradas, mobiliario, plataforma elevada y atención personalizada, con un valor de S/ 2500 el box.

Las entradas estarán disponibles en todo el país a partir del miércoles 10 de septiembre a través de la plataforma oficial de Teleticket. Según lo anunciado por la empresa, quienes paguen con tarjeta Interbank podrán acceder a un descuento de hasta el 20% sobre el precio de los boletos, lo que incrementa las opciones de acceso para los seguidores del músico.

Gian Marco se ha caracterizado por la innovación en sus espectáculos y la búsqueda constante de nuevas formas de interacción con su público. Esta serie de conciertos retoma ese principio, priorizando espacios de proximidad y contacto directo en lugar de auditorios multitudinarios. El propio artista afirmó, en declaraciones reproducidas en la página oficial del tour, que su mayor expectativa es crear recuerdos compartidos con sus seguidores, recuperar el sentido de comunidad luego del periodo de distanciamiento y presentar un repertorio que recorra su carrera, incluyendo canciones inéditas.

Gian Marco. IG.