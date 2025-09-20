Perú

Gian Marco anuncia conciertos en Perú tras su gira en Estados Unidos y Europa

El músico recorrerá seis ciudades peruanas en octubre de 2025, presentándose ante grupos reducidos con un formato íntimo y vibrante, tras el éxito de sus recientes conciertos en Estados Unidos y Europa

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Gian Marco anuncia gira nacional
Gian Marco anuncia gira nacional de conciertos.

El cantautor peruano Gian Marco anunció su regreso a los escenarios peruanos con una gira nacional que propone un formato exclusivo y experiencias cercanas para sus seguidores.

El ‘Tour Perú 2025′ recorrerá HuancayoPiuraChiclayoTrujilloArequipa y Cusco, con espectáculos programados entre el 10 y el 25 de octubre, enfocándose en presentaciones limitadas a solo dos mil asistentes por ciudad.

Según el comunicado oficial y la información publicada en Teleticket, el artista busca asegurar una conexión directa con el público, apostando por un ambiente íntimo no habitual en los grandes conciertos nacionales.

La gira llega después del paso de Gian Marco por escenarios internacionales, con una serie de conciertos en Estados Unidos y Europa que consolidaron la proyección global de su carrera. El tour por Norteamérica incluyó ciudades como Nueva York, donde el músico peruano recibió una respuesta entusiasta tras interpretar nuevas canciones y clásicos de su repertorio, acompañado de toda su banda. 

Además, durante el espectáculo neoyorquino, el público vibró con la interpretación de huaynos y baladas emblemáticas, en un show que combinó frescura y emotividad.

Gian Marco regresa de una
Gian Marco regresa de una exitosa gira en Estados Unidos y Europa.

Su regreso a Perú

El “Tour Perú 2025” fue diseñado bajo una propuesta inédita para el artista. Cada una de las seis presentaciones prioriza el contacto próximo entre Gian Marco y quienes asistan, buscando ofrecer un espectáculo en el que la música y las emociones fluyan de manera recíproca. El formato apuesta por la autenticidad y la energía en vivo del autor de temas como “Te mentiría” y “Se me olvidó”, acompañado por músicos que han sido parte de su trayectoria.

Las ciudades y fechas confirmadas para la gira incluyen Huancayo (10 de octubre en Country Club), Piura (11 de octubre en Fundo Stewart), Chiclayo (17 de octubre en Jockey Club), Trujillo (18 de octubre en Hacienda El Palmar), Arequipa (24 de octubre en Club de Abogados) y Cusco (25 de octubre en Hotel Tambo del Inka).

A cada concierto podrán acceder hasta dos mil personas, bajo modalidades diferenciadas: la Zona VIP (Stand Up) con entradas a S/ 160 y la opción de Palco Box, que incluye diez entradas, mobiliario, plataforma elevada y atención personalizada, con un valor de S/ 2500 el box.

Las entradas estarán disponibles en todo el país a partir del miércoles 10 de septiembre a través de la plataforma oficial de Teleticket. Según lo anunciado por la empresa, quienes paguen con tarjeta Interbank podrán acceder a un descuento de hasta el 20% sobre el precio de los boletos, lo que incrementa las opciones de acceso para los seguidores del músico.

Gian Marco se ha caracterizado por la innovación en sus espectáculos y la búsqueda constante de nuevas formas de interacción con su público. Esta serie de conciertos retoma ese principio, priorizando espacios de proximidad y contacto directo en lugar de auditorios multitudinarios. El propio artista afirmó, en declaraciones reproducidas en la página oficial del tour, que su mayor expectativa es crear recuerdos compartidos con sus seguidores, recuperar el sentido de comunidad luego del periodo de distanciamiento y presentar un repertorio que recorra su carrera, incluyendo canciones inéditas.

Gian Marco. IG.
Gian Marco. IG.

Temas Relacionados

Gian Marcoperu-entretenimiento

Más Noticias

Minsa inaugura Centro de Salud Mental Comunitaria en Lince: servicios gratuitos para depresión, ansiedad y adicciones

Psiquiatras, psicólogos y médicos trabajarán en un modelo comunitario que busca prevenir, detectar y tratar oportunamente los problemas de salud mental en el distrito limeño

Minsa inaugura Centro de Salud

Qué santo se celebra el 20 de septiembre; así fue su vida

La lista del santoral para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Qué santo se celebra el

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

En conversación con Infobae Perú, el actor reveló cómo su percepción sobre César Ritter evolucionó de un antiguo prejuicio hasta la admiración, una dinámica que ahora trasladan al escenario, donde ambos exploran sus propias trayectorias y personajes icónicos ante el público.

Gonzalo Torres: el prejuicio que

Inició el Censo Nacional de Vicuñas: ¿Qué regiones participarán del histórico conteo?

Las labores de campo se desarrollarán entre septiembre y octubre de 2025, cubriendo dieciséis regiones

Inició el Censo Nacional de

PJ revoca el fallo que anuló la investigación contra los presuntos cómplices de Patricia Benavides

Sala Suprema restablece el proceso contra los fiscales que habrían intervenido para que se abra investigación de manera célere a los jueces que otorgaron una medida cautelar a la anterior JNJ

PJ revoca el fallo que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ revoca el fallo que

PJ revoca el fallo que anuló la investigación contra los presuntos cómplices de Patricia Benavides

La CNDDHH rechaza suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación: “Buscan consolidar la impunidad”, asegura

Ministra viajó sin haber resuelto la crisis en Machu Picchu: Desilú León estará en Nueva York junto a Dina Boluarte

Delia Espinoza recurrirá el PJ para anular suspensión de la JNJ: “No hay un juego limpio”, dice su abogado

Seis ministros se van de viaje con Dina Boluarte: visita a Nueva York costará más de 22 mil dólares

ENTRETENIMIENTO

Gonzalo Torres: el prejuicio que

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

Magaly Medina cuestiona las lágrimas de Maju Mantilla y la acusa de no aclarar presunta relación con productor: “Ni se despidió de él”

Maju Mantilla dejó Arriba Mi Gente para salvar su matrimonio: “Es lo que su esposo le habría pedido hace tiempo”, dijo Magaly Medina

Melissa Paredes sorprende al confesar que contempló una reconciliación con Rodrigo Cuba

Corazón Serrano hace brillar a la cumbia peruana en Miami y hace historia en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’

DEPORTES

Resultados del Mundial de Vóley

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por los octavos de final del torneo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en el inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Programación de los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú HOY: partido por la fecha 5 de LaLiga

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo