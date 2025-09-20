Perú

Fiscalía amplía pesquisas sobre organización criminal que sería liderada por Juan José Santiváñez

El Ministerio Público amplió una investigación que apunta a la posible intervención irregular de agentes policiales y civiles durante la recuperación de un predio en Cieneguilla

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
El 23 de agosto, Dina
El 23 de agosto, Dina Boluarte nombró a Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. (Difusión)

La Fiscalía abrió una nueva línea de investigación relacionada con favorecimiento policial en la toma de un terreno ubicado en el kilómetro 11.4 de la carretera de Cieneguilla, episodio ocurrido el 15 de octubre de 2024. Este caso se incorpora a una pesquisa mayor por presunta organización criminal, en la que figura como principal investigado el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Según el Ministerio Público, un grupo conformado por policías de la comisaría de Manchay y civiles se dirigió hasta el predio para llevar a cabo la recuperación del terreno. Testimonios recogidos señalan que el operativo fue liderado por Percy Tenorio Gamonal, representante de la empresa Arenera S.A.C. La acción generó controversia, pues habría sucedido sin contar con una orden judicial vigente pese a que el terreno se encontraba sujeto a litigios judiciales y procesos penales.

La denunciante del caso comunicó al comisario de Manchay que el operativo no contaba con respaldo legal y que Percy Tenorio y sus acompañantes actuaron careciendo de fundamento jurídico. La investigación del Ministerio Público pone la atención en la presunta participación de personal policial y funcionarios, quienes habrían facilitado la irrupción conforme a una estrategia coordinada con la empresa implicada.

Sede del Ministerio Público. (Foto:
Sede del Ministerio Público. (Foto: Andina)

La hipótesis de la Fiscalía considera la posibilidad de un patrón de intervención similar al denunciado en el caso de la mina El Dorado, donde se reportó el uso ilegal de agentes para ocupar un predio.

Indagaciones fiscales y patrón comparado con hechos anteriores

En la etapa preliminar, la Fiscalía incluye entre los aspectos evaluados el presunto apoyo logístico de la VII Región Policial de Lima. Informes recogidos apuntan a la movilización de entre 40 y 50 efectivos que, según fuentes en la denuncia, no solo participaron en el intento de recuperación sino que permanecieron en la zona hasta el día siguiente.

Como parte de las diligencias oficiales, la Fiscalía ha realizado visitas en las instalaciones de la VII Región Policial, la comisaría de Manchay y las oficinas de Arenera S.A.C. con el fin de recabar documentos y cotejar la versión presentada por las partes implicadas, así como la información provista por un testigo protegido que aporta elementos clave a la pesquisa.

La inclusión del nombre de Juan José Santiváñez dentro del estado de investigación responde a su presunto rol protagónico al interior de una supuesta organización criminal especializada en la recuperación irregular de predios con participación policial, una hipótesis que se fortalece a partir de testimonios sobre acciones previas en otras jurisdicciones del país.

Juan José Santiváñez
Juan José Santiváñez

La Fiscalización busca determinar si el proceso implementado en Cieneguilla refleja patrones ya identificados en la intervención registrada en la mina El Dorado, donde también se reportaron maniobras operativas articuladas entre civiles y funcionarios policiales. El expediente instruye la búsqueda de coincidencias en los mecanismos usados y de los actores recurrentes, colocando la lupa sobre conexiones y estrategias repetidas en el tiempo.

El Ministerio Público mantiene en reserva detalles puntuales de la investigación mientras continúa con el levantamiento de evidencias, un proceso que incluye el análisis de documentos de respaldo, informes administrativos y registros de presencia de efectivos en el área señalada. La pesquisa se extiende al entorno de los empresarios implicados y a la cadena de mando policial, sin descartarse nuevas inclusiones conforme avancen las diligencias.

La Fiscalía ha reiterado que la prioridad en este tipo de casos radica en identificar prácticas que vulneren el marco legal vigente respecto al uso de la fuerza pública y la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) fuera de los parámetros establecidos en la normativa procesal.

Temas Relacionados

Juan José SantiváñezFiscalíaMinisterio Públicoperu-politica

Más Noticias

Aldo Miyashiro sorprende al confesar que quiere matrimonio con Gia Rosalino: “Me casaría sin ningún problema”

El actor de 48 años admitió en entrevista que está tan enamorado de Gia Rosalino que no descarta casarse con ella.

Aldo Miyashiro sorprende al confesar

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así van los partidos de la fase de grupos del torneo juvenil

La selección peruana perdió contra Chile en la segunda fecha, pero logró clasificar a las semifinales del campeonato. Conoce todos los marcadores de la fase de grupos

Resultados del Sudamericano Sub 17

Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17 de vóley EN VIVO: así marcha Perú en el Grupo A del certamen

La ‘bicolor’ cayó ante Chile en su segundo desafío del torneo, lo cual influyó en la clasificación. Conoce cómo se mueven las ubicaciones durante la fecha 3

Tabla de posiciones del Sudamericano

Las series de Netflix Perú que roban la atención HOY

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Las series de Netflix Perú

Delia Espinoza quedó fuera del Ministerio Público: JNJ suspende a la fiscal de la Nación por 6 meses

Consejeros toman a la fuerza la Fiscalía de la Nación y dejan sin cabeza a la institución. Espinoza puede apelar, pero ello no impedirá que tenga que apartarse del cargo

Delia Espinoza quedó fuera del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza quedó fuera del

Delia Espinoza quedó fuera del Ministerio Público: JNJ suspende a la fiscal de la Nación por 6 meses

Este es el fiscal supremo que asumirá el Ministerio Público ante la suspensión de Delia Espinoza

¿Por qué Rafael López Aliaga no pudo reunirse con el papa León XIV?: La cronología del fallido encuentro en el Vaticano

Avanza moción para censurar al ministro Juan José Santiváñez: “Ya están las firmas”, asegura Susel Paredes

Delia Espinoza critica defensa del Gobierno a Fuerza Popular: “¿Por qué no hicieron lo mismo con el partido de Antauro Humala?"

ENTRETENIMIENTO

Aldo Miyashiro sorprende al confesar

Aldo Miyashiro sorprende al confesar que quiere matrimonio con Gia Rosalino: “Me casaría sin ningún problema”

Las series de Netflix Perú que roban la atención HOY

Zully debuta como cantante y arrasa en redes sociales con su primer sencillo ‘Las bonitas con las bonitas’

Imitadora de Dua Lipa de ‘Yo Soy’, genera polémica y es eliminada de galas: “Había gente que sí parecía y tenía más técnica”

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo

DEPORTES

Resultados del Sudamericano Sub 17

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así van los partidos de la fase de grupos del torneo juvenil

Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17 de vóley EN VIVO: así marcha Perú en el Grupo A del certamen

Perú clasificó al Mundial Sub 17 de vóley 2026: cuándo y dónde se realizará el máximo certamen

Piero Quispe contundente sobre las críticas por decidir jugar en Australia: “Piensan que es fácil, pero su fútbol es competitivo”

Reimond Manco señaló que la expulsión de Carlos Zambrano fue por un problema personal con Charles Aránguiz: “Las deudas no caducan”