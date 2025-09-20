Perú

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Por Omar López

Guardar
El clima en Tarapoto se
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Para los residentes y turistas que visitan esta ciudad de Perú, conocer la probabilidad de lluvias o de elevadas temperaturas contribuye a evitar accidentes, prevenir afectaciones a la salud y minimizar trastornos en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio en Tarapoto utilizan la información meteorológica para programar recursos y definir jornadas laborales.

En este contexto, el pronóstico del clima en Tarapoto para este domingo, 21 de septiembre es:

Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 33ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 22ºC.

En el sector agrícola, contar con datos meteorológicos resulta fundamental para prever periodos de lluvias o sequías y así optimizar las decisiones relacionadas con la producción. Además, tener acceso al pronóstico del clima en Tarapoto, Perú, posibilita organizar de manera eficiente actividades al aire libre, viajes o eventos dentro de la ciudad.

¿Cómo suele ser el clima en Tarapoto?

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El mejor momento para visitar Tarapoto es durante la temporada seca, que se extiende de junio a septiembre. En estos meses, las lluvias disminuyen considerablemente y el clima se mantiene cálido, lo que facilita traslados y visitas a los principales atractivos turísticos de la región. Los caminos y rutas de acceso suelen permanecer en buen estado, lo que ayuda a programar excursiones y actividades al aire libre con mayor seguridad.

Durante la temporada seca, las temperaturas permanecen elevadas, alcanzando entre los 28 y 33 grados Celsius. A pesar del calor, la menor frecuencia de precipitaciones reduce la humedad ambiental, lo que hace más llevaderas las jornadas de excursión o aventura. Este periodo resulta ideal para conocer cataratas, reservas naturales y comunidades cercanas, así como para disfrutar de la gastronomía regional en espacios abiertos.

La reducción de lluvias limita el riesgo de contratiempos asociados a crecidas de ríos o dificultades en el transporte local. Por esta razón, los servicios turísticos, como guías, hospedajes y actividades recreativas, suelen operar a plena capacidad y ofrecer una experiencia más completa. Estos factores convierten a la temporada seca en el periodo más recomendable para descubrir Tarapoto y sus alrededores.

Tarapoto, el lado más turístico de Perú

Tarapoto cuenta con algunos de
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Tarapoto, conocida como la "Ciudad de las Palmeras" en la selva alta amazónica de Perú, cuenta con varios atractivos turísticos populares que destacan por su belleza natural, aventura y riqueza cultural, entre los más populares se encuentran:

Laguna Azul: ubicada a 53 km de Tarapoto (90 min en carretera y 20 min en bote), esta laguna de aguas cristalinas es ideal para deportes acuáticos, pesca y relajación. Rodeada de selva, cuenta con hoteles, restaurantes y el parque acuático inflable más grande de Sudamérica (Yakupark).

Catarata de Ahuashiyacu: a 14 km del centro, en la Cordillera Escalera, esta catarata de 40 metros es accesible por una carretera pavimentada y un sendero corto. Rodeada de bosque tropical, es hogar del gallito de las rocas y perfecta para caminatas y baños refrescantes. Es uno de los destinos más visitados por su facilidad de acceso.

Catarata de Huacamaillo: situada a unos 20 km de Tarapoto, esta catarata requiere una caminata de 1-2 horas a través de la selva, lo que la hace ideal para amantes de la aventura. Sus aguas cristalinas y el entorno natural ofrecen una experiencia inmersiva en la Amazonía.

Lamas: a 22 km de Tarapoto, esta ciudad está dividida en una meseta indígena (comunidad quechua-lamista) y otra mestiza, con arquitectura y tradiciones únicas. Su castillo, mercado y festividades culturales la convierten en un destino para explorar la herencia amazónica.

Centro Urku: un centro de conservación y educación ambiental cerca de Tarapoto que rescata animales silvestres como jaguares, tapires y guacamayos. No es un zoológico, ya que busca reintroducir a los animales en su hábitat, ofreciendo una experiencia educativa sobre la biodiversidad amazónica.

Fábrica de Chocolate Orquídea: ubicada a las afueras de Tarapoto, esta fábrica artesanal permite a los visitantes conocer el proceso de producción de chocolate orgánico, desde el cacao hasta el producto final. Ofrece degustaciones y talleres, siendo un atractivo para los amantes de la gastronomía.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaTarapotoSenamhiperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Aviones caza F-16, Gripen E o Rafale: Perú anunciará en esta fecha con qué aeronave de combate renovará su Fuerza Aérea

El Gobierno peruano analiza propuestas de Francia, Estados Unidos y Suecia para renovar su flota aérea y reforzar la defensa nacional

Aviones caza F-16, Gripen E

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

El pronóstico del clima para

Marcha de la Generación Z EN VIVO: jóvenes protestan en Lima este 20 y 21 de septiembre contra gobierno de Dina Boluarte y Congreso

Miles de jóvenes, junto a colectivos ecologistas, animalistas y gremios de trabajadores, se reunirán en la Plaza San Martín para recorrer las principales avenidas de Lima, exigiendo transparencia en las decisiones del Gobierno y del Congreso y rechazando la reforma del sistema de pensiones

Marcha de la Generación Z

A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II: partido en Chongoyape por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ no pudieron ganar en casa y necesitan sumar de visita para no alejarse de la pelea por esta segunda fase del campeonato peruano. Conoce los horarios de este cotejo

A qué hora juega Sporting

Janet Barboza hace inesperada confesión sobre Rafael Cardozo: “Yo fui antes que Cachaza en su vida”

La conductora sorprendió al confesar que tuvo un vínculo con el brasileño antes de que él estuviera con Cachaza, además de detallar anécdotas amorosas, cirugías estéticas y el impacto de las demandas en su carrera televisiva.

Janet Barboza hace inesperada confesión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso rindió homenaje al Dr.

Congreso rindió homenaje al Dr. Aubyn Marath por liderar jornada de cirugías pediátricas gratuitas en el INSN San Borja

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

Sada Goray reaparece en audiencia tras demandar a Fiscalía y exigir un millón de dólares: “Siempre colaboré”

Eduardo Arana habría infringido neutralidad con pronunciamiento a favor de Fuerza Popular, según informe del JEE

Delia Espinoza queda desprotegida: Policía le retira seguridad a pesar de revelar que teme por su vida

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza hace inesperada confesión

Janet Barboza hace inesperada confesión sobre Rafael Cardozo: “Yo fui antes que Cachaza en su vida”

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo

Maju Mantilla dejó Arriba Mi Gente para salvar su matrimonio: “Es lo que su esposo le habría pedido hace tiempo”, dijo Magaly Medina

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ se alistan para su histórico show en la Torre Eiffel

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

DEPORTES

A qué hora juega Sporting

A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II: partido en Chongoyape por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Perú vs Brasil: día, hora y canal TV de la semifinal por el Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Reimond Manco señaló que la expulsión de Carlos Zambrano fue por un problema personal con Charles Aránguiz: “Las deudas no caducan”

Felipe Chávez cuenta con carta de reserva de la selección peruana para disputar amistoso contra Chile