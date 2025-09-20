Perú

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Huancayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Infobae Noticias

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este sábado 20 de septiembre?, aquí está la previsión meteorológica para las próximas horas en Huancayo.

En Huancayo se espera una temperatura máxima de 16 grados centígrados y una mínima de 2 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 8% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 52% en el transcurso del día y del 45% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 24 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 14.

La predicción del estado del tiempo en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se sienten 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la carencia de humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo, por su parte, se registran tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo más abundante es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual está presente justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante durante el transcurso del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)

¿Cómo es el clima en Perú?

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

