Tacna espera recibir cerca de 27.000 turistas chilenos durante el fin de semana por este motivo

Foto de archivo de celebraciones cívicas en la ciudad de Tacna.

Tacna afronta días de intensa actividad. Con motivo del feriado largo en Chile por la conmemoración del 215.º aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno, la ciudad peruana proyecta recibir entre 25.000 y 27.000 turistas chilenos durante el fin de semana.

Autoridades y empresarios apuntan a que esta movilización supere el registro del año pasado, cuando arribaron cerca de 20.000 visitantes.

Tanto la Cámara Regional de Turismo de Tacna (Caretur) como la Superintendencia Nacional de Migraciones coinciden en que la tendencia muestra un repunte en el flujo fronterizo respecto al 2023.

“Este año tenemos la proyección de superar esa cifra”, aseguró Mey Lin Mori Chambe, presidenta de la Caretur. El sector hotelero ocupa ya un 90% de su capacidad por reservas de grupos provenientes de Arica, Antofagasta e Iquique, las ciudades chilenas que tradicionalmente buscan en la frontera peruana atractivos difícilmente igualables en el norte chileno.

Con raíces profundas y un legado de resistencia, Tacna fue creada como departamento el 25 de junio. Su historia refleja la firmeza de un pueblo que nunca cedió su identidad. (Manoel Obando)

Turismo médico y de compras

Uno de los principales motivos detrás de este movimiento lo constituye el turismo médico. Los viajeros chilenos encuentran en Tacna procedimientos médicos y odontológicos hasta un 70% más económicos en comparación con su país.

La diferencia radica en el fuerte gasto sanitario chileno, donde la proporción del Producto Bruto Interno (PBI) destinado a salud roza el 10% y el desembolso promedio supera los USD 1.500 al año.

El acceso restringido, las listas de espera y los precios elevados para quienes dependen exclusivamente del sistema privado son realidades que impulsan a numerosos chilenos a optar por alternativas en el país vecino.

Los turistas chilenos eligen Tacna por salud, compras y gastronomía. Esta fórmula ha convertido a la ciudad en polo indiscutido del turismo de frontera.

A los costos médicos competitivos se suma la posibilidad de adquirir productos electrónicos, ropa, calzado y servicios a tarifas más bajas que en territorio chileno, una ventaja que fomenta el comercio local y colabora con la reactivación económica de la región.

El atractivo va más allá de la economía: la gastronomía tacneña se ha transformado en uno de los mayores imanes para los visitantes. Platos emblemáticos como el picante a la tacneña, la cazuela de gallina, el adobo tacneño, además de una amplia oferta de mariscos y pescados, seducen a paladares en busca de variedad y calidad.

Un destino en expansión

El repunte turístico coincide con la celebración de eventos especiales. Durante este fin de semana largo, el Museo Nacional Ferroviario de Tacna acogerá la obra “Camanchaca” en un ciclo enfocado en problemáticas sociales, mientras el distrito Gregorio Albarracín Lanchipa será sede del II Festival Otaku, que busca atraer al público joven con concursos, charlas y conciertos relacionados con el anime.

Además, atractivos emblemáticos como la Plaza de Armas, el Arco Parabólico y el Complejo Monumental del Alto de la Alianza ofrecen escenarios de valor histórico que completan la experiencia, según datos proporcionados por El Comercio.

El acceso a la ciudad está garantizado a través de los complejos fronterizos Santa Rosa y Chacalluta, que permanecen operativos las 24 horas.

La atención suele ser ligera y continua, a menos que surjan caídas inesperadas del sistema de control migratorio. En cifras oficiales, durante los primeros tres meses del año se registraron 338.852 ingresos desde Chile, y en septiembre de 2023 el flujo total alcanzó 88.516 visitas.