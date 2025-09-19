Octavo retiro AFP: aconsejan usar el dinero para ahorrar, invertir o ampliar patrimonio

El octavo retiro de la AFP se podría hacer efectivo entre octubre y noviembre del 2025. (Foto: Andina)

El Congreso de la República aprobó la ley que habilita el octavo retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), permitiendo a los afiliados el acceso a un máximo de 4 UIT, equivalente a 21.400 soles.

El presidente del Legislativo, José Jerí Oré, confirmó la expedición de la autógrafa de ley y su envío al Poder Ejecutivo para la promulgación oficial.

La norma autoriza el retiro facultativo para todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, cuyo desembolso se programará en armadas hasta por 1 UIT cada 30 días, con excepción de demandas alimentarias que podrán retener hasta un 30% de los recursos.

La normativa también elimina la obligatoriedad de aportes para los trabajadores independientes, un cambio que amplía el margen de acción sobre los fondos previsionales.

El retiro AFP ahora espera ser promulgada por la presidenta Dina Boluarte. (Foto: Andina)

Expectativas y recomendaciones

La expectativa de los afiliados se centra en los plazos para acceder al dinero, que podrían extenderse hasta noviembre o diciembre debido a los tiempos que manejan las AFP para liquidar inversiones y efectuar los pagos.

“Las AFP no es que tengan la plata sentada ahí, sino que la tienen invertida. Entonces, le tienen que dar tiempo para que vendan esa inversión”, explicó el economista Enrique Castellanos.

La aprobación tiene una repercusión directa sobre los mercados de capital, especialmente sobre los bonos soberanos.

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, advirtió sobre el impacto en el valor de los bonos nacionales, al señalar que “los inversionistas que destinan capital en bonos peruanos siempre preguntan si habrá un próximo retiro de fondos de AFP. Si un inversionista tiene bonos del tesoro y otro empieza a vender en gran cantidad, esto hace que el precio del bono caiga, lo que puede generar una gran pérdida”.

Los expertos coinciden en que el uso responsable del retiro AFP debe privilegiar el ahorro, la inversión o la ampliación del patrimonio.

El presidente del BCR señaló que, después de los retiros anteriores, la mayoría de quienes poseen fondos actualmente pertenecen a segmentos con mayores niveles de ingreso o patrimonio.

“La gente que tenía menores ingresos ya sacó gran parte de su fondo de AFP. Estamos hablando de 1.7 millones de personas que ya sacaron todo lo que tenían en el sistema”, remarcó Velarde en declaraciones recogidas por ANDINA.

Velarde consideró que esta vez, una proporción relevante de los fondos podría destinarse a nuevas formas de ahorro, inversión en fondos mutuos, emprendimientos personales o depósitos a plazo fijo.

“Da la impresión, aunque hay que ver los hechos, que la mayor parte de este nuevo retiro irá para otra forma de ahorro, ya sea en fondos mutuos, algún emprendimiento particular, o ahorros a determinados plazos”, declaró el funcionario.

Por su parte, el economista Castellanos sugirió canalizar los recursos hacia alternativas que generen valor a largo plazo: “No se lo gaste, sino que o lo ahorre o lo invierta, como mejorar su casa, ampliar quizás algún predio que tiene, educación o algo que sea una inversión de capital. Saco capital para invertir en capital”, recomendó Castellanos para TV Perú Noticias.

Además, la proximidad de la campaña navideña podría incrementar el consumo, aunque los especialistas insisten en que priorizar el ahorro o destinar el dinero a educación, emprendimiento o mejoras patrimoniales puede tener impactos más sólidos y duraderos.

“Creo que podría venir bien para la campaña navideña, porque en general nuestra propensión a consumir se incrementa a finales de año porque, pues, hay muchas más tentaciones”, indicó Castellanos.