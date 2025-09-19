Perú

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 19 de septiembre

El costo de las gasolinas cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Ya sea Premium, Regular o
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)

La plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó los precios de la gasolina y el diésel en la capital del país para este viernes 19 de septiembre.

Checa aquí los precios más altos y más bajos de los hidrocarburos registrados a lo largo del día.

Es importante mencionar que los costos publicados por la Facilito son reportados por los mismos operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de las gasolinas en Lima

El gasohol regular en la ciudad registró un costo máximo de 16,8 soles el galón, mientras que su costo mínimo llegó a los 12,89 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 17,9 soles el galón en su precio más alto y llegó a los 13,39 soles el galón en su valor más barato en Lima.

En tanto, el diésel registró en la capital un precio máximo de 18,8 soles el galón, así como un costo mínimo de 14,09 soles el galón.

¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina en la capital del país cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el valor de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer la tarifa de los combustibles, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Los factores que encarecen la gasolina

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en Perú, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el valor de las gasolinas. Estos márgenes pueden variar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

gasolinagasoholperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Saga Falabella deberá aceptar solicitudes de cambios y devoluciones y quitar carteles

La empresa tenía una cláusula que la entidad consideró abusiva que señalaba que los productos adquiridos en su ‘outlet’ no estaban sujetos a cambios ni devoluciones

Saga Falabella deberá aceptar

Afiliados de AFP podrán tener pensión mínima de S/600, incluso si acceden al nuevo retiro

Retiro AFP. La pensión mínima de S/600 iba a ser solo para afiliados que no sacaran sus fondos, pero el Congreso cambió de parecer

Afiliados de AFP podrán tener

Plazos del octavo retiro AFP en 2025: Lo que se sabe de la llegada de las 4 UIT

Se aprobaron las 4 UIT. Ahora la promulgación está en manos de Dina Boluarte, quien tendrá 15 días hábiles para hacerlo. Ya anunció que no observará la norma

Plazos del octavo retiro AFP

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así vanlos partidos de la fase de grupos del torneo juvenil

La selección peruana perdió contra Chile en la segunda fecha, pero logró clasificar a las semifinales del campeonato. Conoce todos los marcadores de la fase de grupos

Resultados del Sudamericano Sub 17

Crimen en Comas: asesinan a madre frente a sus hijos en su camioneta, dos menores quedan graves

Mirella Xiomara Flores Bazán fue acribillada cuando conducía por la intersección de Alfonso Ugarte y Túpac Amaru. La Policía Nacional del Perú evalúa si se trató de un ajuste de cuentas o intento de robo

Crimen en Comas: asesinan a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

MTC denunciará a Norma Yarrow:

MTC denunciará a Norma Yarrow: niegan que asesores busquen que se retiren firmas de interpelación, pero ella asegura tener pruebas

Delia Espinoza afirma que su posible suspensión demostraría control político sobre la JNJ: “Tarde o temprano, la historia nos alcanza”

Tomás Gálvez presenta otra denuncia contra Delia Espinoza: la acusa de haber retrasado su reincorporación

Delia Espinoza señala que Keiko Fujimori está nerviosa ante pedido de ilegalidad de Fuerza Popular: “Primero que lea los folios”

“Es un engaño miserable”: exministro de Educación advierte que creación de más de 20 universidades es inviable

ENTRETENIMIENTO

Gonzalo Torres: el prejuicio que

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

Maju Mantilla responde sobre supuesto vínculo sentimental con Fernando Díaz: “La mentira repetida no se convierte en verdad”

‘La Chama’ afirma que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, le escribió varias veces por DM: “Yo ni lo conocía”

Maju Mantilla deja ‘Arriba Mi Gente’ entre lágrimas y asegura que dañaron su reputación: “Soy un ser humano que comete errores”

“Ella ha sido presionada para renunciar”: Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla no dejó ‘Arriba mi gente’ por voluntad propia

DEPORTES

Resultados del Sudamericano Sub 17

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así vanlos partidos de la fase de grupos del torneo juvenil

Diego Elías accedió a la final del Abierto de Egipto y se medirá ante Mostafa Asal: número uno y dos del mundo enfrentados nuevamente

Jairo Concha eligió su gol ante Melgar como el mejor de su carrera y restó importancia a declaraciones de Carlos Zambrano: “No generó nada”

Partidos de hoy, jueves 18 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú clasificó a semifinales del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: cuándo juega y contra quién se enfrentará