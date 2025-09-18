Perú

Euro: cotización de apertura hoy 18 de septiembre en Perú

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

En lo que va del año la moneda europea ha registrado altibajos.

El euro se cotiza al comienzo de sesión a 4,09 soles en promedio, lo que supuso un cambio del 0,31% con respecto a los 4,11 soles de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro registra un descenso 0,1%; aunque en el último año aún mantiene un incremento del 0,61%.

En relación a las variaciones de este día respecto de jornadas previas, acumula dos sesiones sucesivas de números negativos. La volatilidad de esta semana presenta un balance notoriamente inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, mostrándose como un valor con menos variaciones de lo normal en este momento.

Previsiones económicas para 2025

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

El sol ante el dólar y el euro

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Tabla de posiciones del Sudamericano

'La Chama' asegura que Gustavo

Resultados del Gana Diario de

EEUU lanza advertencia de viaje

Tabla de posiciones de la
Dina Boluarte viajará a Nueva York: permiso del Congreso fue publicado en el diario oficial El Peruano

'La Chama' asegura que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, le escribió varias veces por DM "Yo ni lo conocía"

Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17 de vóley EN VIVO: así marcha Perú en el Grupo A del certamen

