Perú

El emotivo cambio de Reimond Manco: de las polémicas y excesos, a ser el esposo y papá ejemplar de sus cuatro hijos

El exfutbolista abrió las puertas de su hogar y reveló cómo su rol de padre y esposo de Lilia Moretti lo ha transformado, priorizando la educación y el bienestar de sus hijos

El emotivo cambio de Reimond Manco: de las polémicas y excesos, a ser el esposo y papá ejemplar de sus cuatro hijos. Video: Magaly TV La Firme

Reimond Manco ha dejado su pasado de escándalos para centrarse en una vida familiar al lado de Lilia Moretti y sus cuatro hijos, mostrando una faceta responsable y trabajadora, alejada por completo de las fiestas y excesos que marcaron su juventud.

El nuevo rumbo de Reimond Mando

El exfutbolista reapareció en televisión y sorprendió al abrir las puertas de su hogar, donde se mostró junto a su esposa Lilia Moretti y sus cuatro hijos. En palabras de Manco, su prioridad actual es inculcar valores y principios a su familia, asegurando que sus hijos crezcan lejos de los errores que él cometió en el pasado.

“Soy de hablarles mucho y uso mis experiencias para que ellos aprendan y no repitan mi historia”, afirmó. En el reportaje de Magaly TV, la firme, tanto su esposa como sus hijos resaltaron el rol de Manco en el hogar.

Sus hijos lo describieron como un padre consejero y exigente, preocupado por su desempeño escolar y su formación. Su hija mayor, próxima a ingresar a la universidad, destacó: “Yo conocí a mi papá cuando tenía cinco años; es quien me ha enseñado todo, valores y principios”.

El exjugador lleva once años casado y ha adoptado plenamente a los dos hijos mayores de Lilia Moretti de una relación anterior. “Son mis hijos, yo los he criado. Desde pequeños los he asumido con todo el amor del mundo”, señaló, subrayando el carácter incondicional de su paternidad. La llegada de sus hijos marcó un antes y un después en su vida, empujándolo a dejar definitivamente los excesos.

Magaly elogia la nueva vida de Reimond Manco junto a su esposa y cuatro hijos. Video: Magaly TV La Firme

La reinvención profesional de Reimond Manco

Lejos de las canchas y los antiguos escándalos, Manco se ha reinventado como comentarista deportivo y generador de contenido en plataformas digitales.

Su podcast y canal de YouTube lo mantienen activo laboralmente, con la meta de llegar a los 100 000 seguidores y consolidarse en el mundo del entretenimiento. Además, ha dado el salto a la televisión participando en el programa ‘El Gran Chef Famosos’, donde demuestra nuevas habilidades y un carisma renovado.

Este compromiso también ha sido reconocido públicamente. En un reciente encuentro televisivo, Magaly Medina expresó su respeto por la transformación y amor paternal de Manco, señalando el esfuerzo y la disposición del exfutbolista para asumir su pasado y construir un futuro distinto.

Durante la emisión, Magaly Medina expresó en vivo su asombro y respeto al observar el presente de Reimond Manco. La presentadora comentó: “Él se casó con su actual esposa cuando ella tenía 2 niños pequeños, los que asumió desde siempre como sus hijos. Ellos incrementaron la familia con dos niños más y ahora forman una familia unida”.

Sus palabras reflejaron admiración por la forma en que el deportista ha abrazado su rol paternal y el compromiso demostrado con su entorno cercano.

Magaly Medina llena de elogios a Reimond Manco por su rol de padre | ATV

La periodista enfatizó también el lado trabajador y comprometido del exdeportista. “Él está dedicado a sus hijos, qué raro verlo así tan dedicado, trabajador, amoroso, hogareño y sacando adelante su canal de YouTube. Yo creo que un hombre trabajador que saca adelante a 4 hijos hay que apoyarlo”, comentó Medina en plena transmisión, avalando el giro positivo en la vida de Manco.

A pesar de controversias recientes y viejos conflictos mediáticos, Manco ha enfrentado la situación de manera serena y con el respaldo de Lilia Moretti, evitando caer en provocaciones o volver al pasado. Su historia es ahora la de un padre comprometido, trabajador y ejemplo para su familia, dispuesto a seguir creciendo y brindando lo mejor a quienes ama.

Reimond MancoLilia MorettiMagaly MedinaMagaly TV la firme

