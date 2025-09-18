Perú

Clima en Perú: el estado del tiempo para Iquitos este 18 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Por Infobae Noticias

el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 18 de septiembre, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Iquitos.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este jueves, se prevé que en Iquitos habrá un 65% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 33 centígrados y una mínima de 23°. La nubosidad será del 87% y por la noche habrá una posibilidad del 25% de lluvias.

La predicción del estado del tiempo en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se encuentra la ciudad de Iquitos, se registran únicamente cuatro tipos de climas que se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos ocurren regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, tiene los meses más secos.

(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

