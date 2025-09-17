Perú

Sujeto que grababa bajo la falda de escolares en Puente Piedra confiesa sus delitos tras ser capturado

Miguel Ángel Huasasquiche, padre de familia y con antecedentes por hechos similares, fue capturado por la policía luego de que una menor y su madre denunciaran el uso de un morral modificado con cámara oculta

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Las autoridades de Puente Piedra, en el norte de Lima, capturaron a Miguel Ángel Huasasquiche, alias ‘el Ñato’, acusado de realizar grabaciones ocultas a escolares mediante un teléfono móvil escondido en su morral. El individuo confesó de manera directa haber grabado por debajo de la falda a una menor fuera de una institución educativa, admitiendo el acto sin mostrar arrepentimiento ante los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Modus operandi y hallazgo del dispositivo

La intervención de la PNP sucedió tras la alerta de una alumna y su madre, quienes denunciaron la conducta sospechosa del hombre en inmediaciones del colegio. Un video tomado por los policías muestra cómo el sujeto llevaba un morral modificado con un teléfono móvil adherido, cuya cámara apuntaba hacia el exterior. Al ser requerido por los agentes, mostró el mecanismo utilizado y explicó su método, señalando: “Simplemente lo ponía el celular así como estaba, caminaba cerca y lo ponía cerca a una parte donde se pudiera ver nada más. Así nomás. Sin agacharme ni nada. Simplemente caminaba nomás”.

De acuerdo con los policías que participaron en la intervención, el individuo frecuentaba zonas cercanas a centros educativos y mercados, donde identificaba y seguía a víctimas mujeres, tanto adultas como menores, con el propósito de filmarlas sin que se percataran. La requisa del teléfono de Huasasquiche permitió hallar múltiples videos que lo vinculan a otras grabaciones de este tipo.

Confesión y antecedentes

Durante su detención, el sujeto reconoció el acto ante las preguntas de los efectivos, aunque no consideró que su conducta respondiera a una enfermedad, ni que buscara obtener beneficios materiales de los videos. Señaló: No me considero un enfermo. Lo que estaba haciendo, yo sé que está mal, pero yo no lo hacía con un fin de obtener ningún beneficio; simplemente para ver y luego borrarlo”. Según información policial, Huasasquiche, de 45 años, es padre de familia y ya contaba con antecedentes y denuncias previas por conductas semejantes al hecho investigado en Puente Piedra.

El jefe del Escuadrón Verde, coronel Pedro Rojas, precisó a Buenos Días Perú que el acusado recorría distintas calles en busca de víctimas, manifestando que: “Recorría las diferentes calles del distrito de Puente Piedra, principalmente mercados y centros educativos, con la finalidad de ubicar a sus víctimas, que eran mujeres, inclusive menores de edad, a quienes les perseguía, les acechaba, con la finalidad, pues, de filmar”.

El contexto: cifras de violencia escolar y abusos en Perú

El caso de Huasasquiche añade preocupación en un país donde las denuncias de violencia y hostigamiento a menores persisten. Solo desde el inicio de las clases escolares en 2025, el sistema SíseVe del Ministerio de Educación registró más de 2.600 casos de violencia escolar en todo Perú, siendo Lima la región con mayor cantidad de reportes. De estos, una parte corresponde a delitos sexuales, incluyendo situaciones similares a las ocurridas en Puente Piedra. El hecho evidencia la importancia del entorno familiar y escolar en la detección temprana y denuncia de conductas graves.

Investigación en curso y respuesta policial

La Policía Nacional del Perú retuvo el teléfono incautado como evidencia y continúa analizando el material dentro del dispositivo para identificar a más posibles víctimas y reunir los elementos necesarios para una acusación formal. Las autoridades resaltaron la cooperación de la comunidad escolar como factor clave en la pronta intervención. Se espera que este caso siente un precedente y fomente la denuncia ante hechos similares, buscando frenar la reiteración de delitos contra menores de edad en espacios públicos.

Temas Relacionados

Puente Piedraacoso sexualperu-noticias

