Madre asaltada en plena transmisión en TikTok lucha por cuidar a su hijo con problemas cardiacos

La ciudadana afectada compartió nuevos detalles sobre las fechorías de los delincuentes que aterran a los vecinos de Trujillo

La ciudad de Trujillo fue escenario de un violento asalto en plena transmisión en directo por TikTok contra una madre de familia identificada como Rosalía Rodríguez. El ataque ocurrió mientras la mujer realizaba una transmisión en la que combinaba entretenimiento con dinámicas interactivas para recaudar fondos destinados al tratamiento médico de su hijo, quien sufre afecciones cardíacas. Según relató la víctima, el episodio se desarrolló bajo la mirada de los usuarios conectados a la red social, quienes observaban cómo tres individuos la abordaban, arrebataban sus teléfonos móviles y la lanzaban al suelo.

Rosalía Rodríguez utilizaba su cuenta en TikTok para generar ingresos mediante donaciones virtuales. Durante la transmisión, se dedicaba a cumplir retos físicos, desplazándose entre puntos definidos por el tipo de regalo que recibía de los seguidores. Esta estrategia buscaba incentivar la solidaridad digital y acumular fondos con los que costear el tratamiento de su hijo menor, diagnosticado con problemas de corazón.

La propia Rodríguez detalló que imploró a los asaltantes que detuvieran el robo. Se dirigió a ellos para explicar que los equipos y recursos servían para el sustento y salud de su hijo. “Les supliqué que no se llevaran los celulares, les expliqué que todo era para mi hijo enfermo, pero igual me tiraron al suelo y se llevaron todo”, expresó Rodríguez. Esta declaración, recogida en la denuncia formulada tras el ataque, refleja la indiferencia de los agresores ante la súplica de la víctima.

Los hechos se agravaron posteriormente. Tras apropiarse de los dispositivos, los delincuentes lograron acceder digitalmente a las cuentas bancarias y redes sociales de la afectada. Según denunció ante la policía, los delincuentes vaciaron sus fondos y continuaron las acciones ilícitas al utilizar sus plataformas digitales para contactar a sus amistades y familiares con el fin de solicitar dinero en su nombre, replicando esquemas de estafa digital. “Vaciararon mis fondos bancarios y usaron mis redes para pedir dinero a mis contactos”, manifestó Rodríguez durante la entrevista realizada por Panamericana.

La víctima realizó un llamado público para que las autoridades locales tomen cartas en el asunto. Solicitó la identificación y pronta captura de los delincuentes responsables, cuyas imágenes quedaron registradas en la transmisión en vivo. “Los rostros de quienes me robaron se pueden ver en el video, pido que los detengan cuanto antes”, enfatizó la madre de familia.

(Video: Cosmos Noticias)

