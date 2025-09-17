Perú

Precio del dólar en mínimo: Así abrió el tipo de cambio hoy 17 de septiembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Así está el tipo de
Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito AFP

Precio del dólar hoy miércoles 17 de septiembre en Perú. El tipo de cambio ha abierto a S/3,4800 en Bloomberg. Asimismo, la divisa cerró ayer con nueva caída a S/3,4790, según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Este es otro nuevo mínimo ya en más de cinco años. Mientras, en la página ‘Cuánto está el dólar’ se detalla que en el mercado paralelo el precio del tipo de cambio se encuentra en estos valores.

  • Compra: S/3,470
  • Venta: S/3,500

Este año se espera una etapa de volatilidad en el corto plazo. Sobre todo con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para el 2026. Informes de bancos han dado también adelantos de cómo cambiará su precio en 2025 y 2026.

Así abrió el dólar hoy.
Así abrió el dólar hoy. - Crédito Captura de Bloomberg

Tipo de cambio de Sunat

Consulta también cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad:

  • Compra: S/3,484
  • Venta: S/3,489

Es de conocimiento público que este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Previsiones económicas para 2025

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

El sol ante el dólar y el euro

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

Dólardólar en PerúTipo de cambioSol peruanoBCRPperu-economia

Más Noticias

Reforma de pensiones: 16 proyectos buscan derogar la Ley de Fuerza Popular y el Gobierno

En pocos días, los congresistas han presentado proyectos para derogar la reforma de pensiones que se aprobo hace un año; algunos, yendo en contra de lo que validaron inicialmente

Reforma de pensiones: 16 proyectos

Declaran Día nacional del pan con chicharrón: ¿Cuándo se celebrará al ganador del Mundial de desayunos?

La medida fue confirmada a través de una resolución del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego publicado en el diario oficial El Peruano

Declaran Día nacional del pan

Retiro AFP EN VIVO: hoy debate la Comisión de Economía y tiene el camino libre para aprobarlo

Retiro AFP en su hora cero. La Comisión de Economía debate finalmente la propuesta de acceso a hasta 4 UIT (S/21 mil 400). Ejecutivo y mayor parte del Congreso ahora están a favor

Retiro AFP EN VIVO: hoy

Universitario presentó a su refuerzo estadounidense para la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: todas sus extranjeras para luchar por el título

Con el técnico español Francisco Hervás a la cabeza, la ‘U’ apunta a levantar el trofeo del campeonato de voleibol en la siguiente temporada

Universitario presentó a su refuerzo

Lanzan curso gratis de lengua de señas: conoce desde cuándo y link de la inscripción

La finalidad de la capacitación es formar a profesionales del sector salud, personal administrativo, voluntarios vinculados a los servicios médicos y agentes comunitarios para optimizar la atención destinada a personas con discapacidad auditiva

Lanzan curso gratis de lengua
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ reafirma que Víctor Zanabria

PJ reafirma que Víctor Zanabria está suspendido como jefe de la Policía por presunta corrupción

Delia Espinoza insiste que proceso en su contra es ilegal y advierte que miembros de la JNJ “terminarán en la cárcel”

“Si vas a ser ministro, tienes que ser macho”: Titular de Energía defiende a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana con frase machista

La reforma de pensiones: lo que dicen los congresistas vs. lo que realmente votaron con la Ley 32123

Declaran inadmisible demanda de Sada Goray por esta insólita razón: empresaria pedía un millón de dólares de indemnización

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina llena de elogios

Magaly Medina llena de elogios a Reimond Manco por su rol de padre: “Merece mis respetos”

Bill Orosco llegó al lugar de la tragedia del Grupo Néctar en Argentina y rindió emotivo homenaje: “Aquí murió mi tío Jhonny”

Bill Orosco podría inaugurar futura plaza en Argentina en honor al Grupo Néctar: “Es un honor cumplir un sueño pendiente de mi tío”

Maju Mantilla: revelan el lugar secreto de sus encuentros con Christian Rodríguez: “Era la casa de alguien cercano”

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

DEPORTES

Universitario presentó a su refuerzo

Universitario presentó a su refuerzo estadounidense para la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: todas sus extranjeras para luchar por el título

Édgar González con Infobae Perú: la revancha contra U. de Chile, cómo recuerda a Alianza Lima y su respeto a Hernán Barcos

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Alianza Lima vs U. de Chile: fecha, hora y canal TV del duelo de ida por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

DT de la U. de Chile llegó a Lima y fue tajante sobre la posibilidad de dirigir a la selección peruana