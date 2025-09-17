Perú

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Conocida tradicionalmente como “Huamanga”, Ayacucho presenta un clima seco con fuertes vientos

Por Omar López

Guardar
Conocer el pronóstico del tiempo
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima en Ayacucho permite a sus habitantes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este jueves, 18 de septiembre es:

Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 25ºC mientras que la mínima de 13ºC.

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas como Ayacucho, donde pueden presentarse lluvias intensas o fenómenos como heladas, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

El clima de Ayacucho capital

El clima de Ayacucho suele
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en la ciudad de Ayacucho es templado y seco, con una altitud aproximada de 2,700 metros sobre el nivel del mar y presenta dos estaciones principales:

Una temporada de lluvias que comprende de noviembre a marzo, en la que las precipitaciones pueden superar los 120 mm mensuales y una temporada seca que abarca de abril a octubre, donde la presencia de lluvias es mínima y predominan los cielos despejados. Las temperaturas a lo largo del año se mantienen relativamente estables; las máximas diarias suelen oscilar entre 23°C y 25°C y las mínimas entre 9°C y 11°C.

En el contexto de los años recientes, el evento climático de El Niño ha generado variaciones en los patrones habituales de lluvia y temperatura en la región, incrementando la frecuencia y magnitud de lluvias intensas que pueden alterar la rutina local.

¿Qué puedo visitar en Ayacucho?

Ayacucho es conocida por su
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

Ayacucho, conocida como la "Ciudad de las Iglesias", es un destino turístico en Perú que combina historia, cultura y paisajes andinos, por lo que recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, de acuerdo con el sitio especializado en turismo, Perú Travel, las principales atracciones de la ciudad son:

La Plaza Mayor de Ayacucho: constituye el corazón histórico de la ciudad, rodeada de casonas coloniales y templos, siendo escenario habitual de festividades.

El Templo de Santo Domingo: construido en el siglo XVI, destaca por su fachada barroca y sus retablos de madera tallada.

El Mirador de Acuchimay: ofrece vistas panorámicas de toda la urbe y sus alrededores, atrayendo tanto a locales como a visitantes.

Museo de la Memoria: relata la historia reciente de la región vinculada al conflicto interno de Perú, a través de objetos y testimonios.

El Barrio de Santa Ana: es reconocido por su tradición artesanal, donde se pueden observar talleres de cerámica, tejidos y filigrana de plata.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaAyacuchoSenamhiperu-noticiasNoticias

Más Noticias

El papa León XIV no se reunió con Rafael López Aliaga para no prestarse a su campaña y por conocer a fondo el caso Sodalicio, señala Escardó

El presidente de la Red de Sobrevivientes Perú, primer denunciante del SVC, envió una carta al pontífice para pedirle que reconsiderara recibir al alcalde de Lima, quien finalmente no logró la anunciada audiencia

El papa León XIV no

Retiro AFP se aprobó EN VIVO: Validan acceso a las 4 UIT en la Comisión de Economía

Octavo retiro AFP es aprobado. La Comisión de Economía validó finalmente la propuesta de acceso a hasta 4 UIT (S/21 mil 400). Ejecutivo y mayor parte del Congreso ahora están a favor

Retiro AFP se aprobó EN

De lavar autos a innovar en robótica: la historia de superación de Joel Layme Ari gracias a Beca 18

El joven arequipeño desarrolla proyectos de innovación en robótica, minería y salud, y recientemente publicó un paper en el Latin American Robotics Symposium (LARS)

De lavar autos a innovar

Cambios en las licencias de conducir: conductores que mantengan récord limpio ahora recibirán mayores beneficios

El nuevo decreto supremo emitido por el MTC establece un régimen más claro de sanciones en el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos. Las disposiciones precisan desde la suspensión temporal del brevete por reincidencia hasta la cancelación definitiva

Cambios en las licencias de

Laura Huarcayo, Maricarmen Marín, Tula Rodríguez y Rebeca Escribens: ¿Quién reemplazará a María Pía en MQM?

Tras años alejada de la pantalla, la recordada conductora de 'Lima Limón' suena como la favorita para liderar el programa, pero también hay más personajes voceados

Laura Huarcayo, Maricarmen Marín, Tula
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Raúl Prado Ravines saldrá libre

¿Raúl Prado Ravines saldrá libre tras anularse su condena? Esto dice Humberto Abanto, su abogado

Congresista Rosangela Barbarán defiende a Fuerza Popular y asegura se “ha impulsado una reforma que le hace un alto a los abusos de las AFPs”

Juan José Santiváñez no descarta renunciar al Minjus para postular: “Es una decisión que tomaré oportunamente”

El Estado pagó más de 10 millones de dólares a empresa privada tras perder arbitraje internacional

Delia Espinoza enfrenta a Juan José Santiváñez y le exige pruebas de acusaciones contra ella y periodistas

ENTRETENIMIENTO

Laura Huarcayo, Maricarmen Marín, Tula

Laura Huarcayo, Maricarmen Marín, Tula Rodríguez y Rebeca Escribens: ¿Quién reemplazará a María Pía en MQM?

Ca7riel y Paco Amoroso lograron 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025: así fue su impresionante concierto en Lima

“Los Patos y las Patas”, película peruana, tendrá preestreno en cines: fechas, horarios y salas

Tula Rodríguez confiesa que busca un nuevo amor, pero descarta a los “colágenos” en su vida: “No estoy para mantener”

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: así fue la impactante reacción en vivo en la televisión peruana

DEPORTES

Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Sporting Cristal vs Alianza Atlético 0-0: resumen del empate celeste con bronca por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1

Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Fixture que le resta a Universitario para ganar el Torneo Clausura 2025: su camino hacia el tricampeonato de la Liga 1

“Lo más probable es que Manuel Barreto dirija la selección peruana”: FPF sufriría grave desorden en menores por elección de nuevo DT

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025