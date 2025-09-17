Perú

Campaña veterinaria gratis para el 20 de septiembre en este distrito: conoce cuáles son lo servicios disponibles

Por motivos de seguridad y bienestar de los presentes, se solicita que los gatos sean llevados en un bolso transportador o kennel junto a una manta, mientras que los perros utilicen correa y, si es necesario, bozal

Por Alejandro Aguilar

Guardar
La campaña veterinaria fomenta la
La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Ancón programó una campaña veterinaria para este 20 de septiembre, con la finalidad de ofrecer atención gratuita a las mascotas en la ampliación Los Rosales, desde las 9 hasta las 13 horas.

La iniciativa, impulsada por el gobierno local, apunta a cubrir las necesidades principales de los animales de compañía pertenecientes a los residentes del distrito.

Se recomienda a los dueños
Se recomienda a los dueños de las mascotas a llegar temprano al evento - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Este evento contempla siete servicios, cada uno ideado para responder a inquietudes frecuentes en el cuidado animal:

  • Consultas veterinarias: Atención clínica básica para evaluar el estado de salud general de perros y gatos y orientar a sus dueños sobre casos detectados en el momento.
  • Desparasitación interna: Suministro de medicamentos para eliminar parásitos intestinales, prevención fundamental para el bienestar de la mascota y la salud de quienes conviven con ella.
  • Tratamiento antigarrapata: Aplicación de soluciones especializadas para controlar la presencia de estos parásitos externos, los cuales pueden afectar tanto a animales como a personas.
  • Tratamiento antisarna: Manejo médico de afecciones cutáneas asociadas a la sarna, enfermedad que suele repercutir en la calidad de vida y en la convivencia social de los animales afectados.
  • Vacunación antirrábica: Administración gratuita de la dosis contra la rabia, patología viral de carácter zoonótico, requisito además para el registro en las autoridades sanitarias.
  • Charla de tenencia responsable: Espacio informativo para concientizar a los propietarios sobre el compromiso que implica convivir con un animal, prevención de abandono, vacunación y control poblacional.
  • Empadronamiento municipal de mascotas: Registro formal de perros y gatos del distrito, herramienta que facilita la identificación y el acceso a futuros beneficios y campañas.
Los cupos son limitados por
Los cupos son limitados por lo que se recomienda llegar con anticipación - Créditos: Municipalidad de Ancón.

El municipio solicita asistir con anticipación, ya que los cupos serán limitados durante la jornada. Para la seguridad y comodidad de todos los asistentes se indica que los gatos deben ser transportados en bolso especial o kennel acompañado de una manta, mientras que los perros tienen que usar correa y bozal si corresponde. Estas recomendaciones buscan prevenir incidentes y mejorar la atención durante el evento.

La ejecución de esta campaña responde a la demanda creciente de servicios veterinarios en comunidades urbanas, donde la presencia de animales domésticos forma parte esencial de la vida diaria.

Las campañas veterinarias ayudan a
Las campañas veterinarias ayudan a mejorar la salud y el bienestar de las mascotas- Créditos: Difusión.

¿Por qué es importante la desparasitación interna?

La desparasitación interna en animales contribuye a prevenir enfermedades causadas por parásitos como gusanos intestinales y protozoarios.

  • Protege la salud general de los animales, evitando pérdidas de peso, anemia, diarreas y deterioro del pelaje.
  • Favorece el desarrollo adecuado en animales jóvenes, al permitir que aprovechen mejor los nutrientes de su alimentación.
  • Reduce el riesgo de transmisión de parásitos a otros animales y, en algunos casos, a personas.
  • Disminuye la presencia de síntomas clínicos que pueden pasar desapercibidos hasta etapas avanzadas de la infestación.
  • Facilita la recuperación y el bienestar de mascotas y animales de producción, mejorando su calidad de vida.
  • Permite mantener un ambiente doméstico y productivo más seguro, al disminuir la carga parasitaria en el entorno.
  • Cumple un rol preventivo esencial en campañas de salud animal promovidas por veterinarios y autoridades sanitarias.

Temas Relacionados

campaña veterinariaAncónsaludperrosgatosperu-noticias

Más Noticias

‘Chorri’ Palacios defiende a Agustín Lozano y culpa a Juan Carlos Oblitas del fracaso de Perú: “Les haré ver las cosas positivas que hizo”

El exjugador de la selección nacional cuestionó al ‘Ciego’ por elegir a los entrenadores y afirmó que el presidente de la FPF ha realizado cosas buenas para el fútbol peruano

‘Chorri’ Palacios defiende a Agustín

Proponen aumentar el aguinaldo para los trabajadores de sector público en 376%

Un nuevo proyecto de ley plantea actualizar el monto de aguinaldo que se entrega a los servidores estatales, uno que se ha mantenido en S/300 durante años

Proponen aumentar el aguinaldo para

Retiro AFP 2025 EN VIVO: Debate busca aprobar las 4 UIT y modificar reforma de pensiones

Retiro AFP en su hora cero. La Comisión de Economía debate finalmente la propuesta de acceso a hasta 4 UIT (S/21 mil 400). Ejecutivo y mayor parte del Congreso ahora están a favor

Retiro AFP 2025 EN VIVO:

Eduardo Arana no reconoce audio con Juan José Santiváñez sobre ‘El Diablo’ y ataca a la Fiscalía

Pese a que el ministro del Interior no cuestiona veracidad de la grabación. Premier desliza que se busca usar grabación como “distractor”

Eduardo Arana no reconoce audio

Municipalidad de Lima borró comunicado sobre presunta emboscada a Rafael López Aliaga y el papa León XIV

El alcalde de la capital peruana no consiguió una audiencia privada con el sumo pontífice durante su tour por Europa

Municipalidad de Lima borró comunicado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Eduardo Arana no reconoce audio

Eduardo Arana no reconoce audio con Juan José Santiváñez sobre ‘El Diablo’ y ataca a la Fiscalía

Municipalidad de Lima borró comunicado sobre presunta emboscada a Rafael López Aliaga y el papa León XIV

El papa no recibió a Rafael López Aliaga: “La gran ventaja de León XIV es que no hay que explicarle lo que ocurre en Perú”

Escuadrón de la muerte: PJ anula condena de 35 años de prisión contra Raúl Prado Ravines y ordena nuevo juicio

Rafael López Aliaga acusa que ‘emboscada planificada’ truncó su supuesto encuentro con el papa León XIV

ENTRETENIMIENTO

Alexandra Balarezo acusa a Isabella

Alexandra Balarezo acusa a Isabella Ladera de traicionar su amistad por vínculo con Hugo García: “no tuvo código de mujeres”

Magaly Medina sorprende al mostrarse en público con su hijo Gianmarco Mendoza tras emotiva reunión familiar

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

Lucía de la Cruz anuncia que devolverá el dinero que le depositaron a su hijo por error: “De acuerdo a mis posibilidades”

Maju Mantilla: revelan el lugar secreto de sus encuentros con Christian Rodríguez: “Era la casa de alguien cercano”

DEPORTES

‘Chorri’ Palacios defiende a Agustín

‘Chorri’ Palacios defiende a Agustín Lozano y culpa a Juan Carlos Oblitas del fracaso de Perú: “Les haré ver las cosas positivas que hizo”

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Tabla de posiciones del Mundial de Vóley Masculino 2025: así marchan los grupos del torneo y clasificados a octavos de final

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así quedaron los partidos de la fase de grupos del torneo juvenil