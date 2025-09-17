Campaña veterinaria gratis para el 20 de septiembre en este distrito: conoce cuáles son lo servicios disponibles

La Municipalidad de Ancón programó una campaña veterinaria para este 20 de septiembre, con la finalidad de ofrecer atención gratuita a las mascotas en la ampliación Los Rosales, desde las 9 hasta las 13 horas.
La iniciativa, impulsada por el gobierno local, apunta a cubrir las necesidades principales de los animales de compañía pertenecientes a los residentes del distrito.
¿Cuáles son los servicios disponibles?
Este evento contempla siete servicios, cada uno ideado para responder a inquietudes frecuentes en el cuidado animal:
- Consultas veterinarias: Atención clínica básica para evaluar el estado de salud general de perros y gatos y orientar a sus dueños sobre casos detectados en el momento.
- Desparasitación interna: Suministro de medicamentos para eliminar parásitos intestinales, prevención fundamental para el bienestar de la mascota y la salud de quienes conviven con ella.
- Tratamiento antigarrapata: Aplicación de soluciones especializadas para controlar la presencia de estos parásitos externos, los cuales pueden afectar tanto a animales como a personas.
- Tratamiento antisarna: Manejo médico de afecciones cutáneas asociadas a la sarna, enfermedad que suele repercutir en la calidad de vida y en la convivencia social de los animales afectados.
- Vacunación antirrábica: Administración gratuita de la dosis contra la rabia, patología viral de carácter zoonótico, requisito además para el registro en las autoridades sanitarias.
- Charla de tenencia responsable: Espacio informativo para concientizar a los propietarios sobre el compromiso que implica convivir con un animal, prevención de abandono, vacunación y control poblacional.
- Empadronamiento municipal de mascotas: Registro formal de perros y gatos del distrito, herramienta que facilita la identificación y el acceso a futuros beneficios y campañas.
El municipio solicita asistir con anticipación, ya que los cupos serán limitados durante la jornada. Para la seguridad y comodidad de todos los asistentes se indica que los gatos deben ser transportados en bolso especial o kennel acompañado de una manta, mientras que los perros tienen que usar correa y bozal si corresponde. Estas recomendaciones buscan prevenir incidentes y mejorar la atención durante el evento.
La ejecución de esta campaña responde a la demanda creciente de servicios veterinarios en comunidades urbanas, donde la presencia de animales domésticos forma parte esencial de la vida diaria.
¿Por qué es importante la desparasitación interna?
La desparasitación interna en animales contribuye a prevenir enfermedades causadas por parásitos como gusanos intestinales y protozoarios.
- Protege la salud general de los animales, evitando pérdidas de peso, anemia, diarreas y deterioro del pelaje.
- Favorece el desarrollo adecuado en animales jóvenes, al permitir que aprovechen mejor los nutrientes de su alimentación.
- Reduce el riesgo de transmisión de parásitos a otros animales y, en algunos casos, a personas.
- Disminuye la presencia de síntomas clínicos que pueden pasar desapercibidos hasta etapas avanzadas de la infestación.
- Facilita la recuperación y el bienestar de mascotas y animales de producción, mejorando su calidad de vida.
- Permite mantener un ambiente doméstico y productivo más seguro, al disminuir la carga parasitaria en el entorno.
- Cumple un rol preventivo esencial en campañas de salud animal promovidas por veterinarios y autoridades sanitarias.