Campaña veterinaria gratis para el 20 de septiembre en este distrito: conoce cuáles son lo servicios disponibles

La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Ancón programó una campaña veterinaria para este 20 de septiembre, con la finalidad de ofrecer atención gratuita a las mascotas en la ampliación Los Rosales, desde las 9 hasta las 13 horas.

La iniciativa, impulsada por el gobierno local, apunta a cubrir las necesidades principales de los animales de compañía pertenecientes a los residentes del distrito.

Se recomienda a los dueños de las mascotas a llegar temprano al evento - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Este evento contempla siete servicios, cada uno ideado para responder a inquietudes frecuentes en el cuidado animal:

Consultas veterinarias : Atención clínica básica para evaluar el estado de salud general de perros y gatos y orientar a sus dueños sobre casos detectados en el momento.

Desparasitación interna : Suministro de medicamentos para eliminar parásitos intestinales, prevención fundamental para el bienestar de la mascota y la salud de quienes conviven con ella.

Tratamiento antigarrapata : Aplicación de soluciones especializadas para controlar la presencia de estos parásitos externos, los cuales pueden afectar tanto a animales como a personas.

Tratamiento antisarna : Manejo médico de afecciones cutáneas asociadas a la sarna, enfermedad que suele repercutir en la calidad de vida y en la convivencia social de los animales afectados.

Vacunación antirrábica : Administración gratuita de la dosis contra la rabia, patología viral de carácter zoonótico, requisito además para el registro en las autoridades sanitarias.

Charla de tenencia responsable : Espacio informativo para concientizar a los propietarios sobre el compromiso que implica convivir con un animal, prevención de abandono, vacunación y control poblacional.

Empadronamiento municipal de mascotas: Registro formal de perros y gatos del distrito, herramienta que facilita la identificación y el acceso a futuros beneficios y campañas.

Los cupos son limitados por lo que se recomienda llegar con anticipación - Créditos: Municipalidad de Ancón.

El municipio solicita asistir con anticipación, ya que los cupos serán limitados durante la jornada. Para la seguridad y comodidad de todos los asistentes se indica que los gatos deben ser transportados en bolso especial o kennel acompañado de una manta, mientras que los perros tienen que usar correa y bozal si corresponde. Estas recomendaciones buscan prevenir incidentes y mejorar la atención durante el evento.

La ejecución de esta campaña responde a la demanda creciente de servicios veterinarios en comunidades urbanas, donde la presencia de animales domésticos forma parte esencial de la vida diaria.

Las campañas veterinarias ayudan a mejorar la salud y el bienestar de las mascotas- Créditos: Difusión.

¿Por qué es importante la desparasitación interna?

La desparasitación interna en animales contribuye a prevenir enfermedades causadas por parásitos como gusanos intestinales y protozoarios.

Protege la salud general de los animales, evitando pérdidas de peso, anemia, diarreas y deterioro del pelaje.

Favorece el desarrollo adecuado en animales jóvenes, al permitir que aprovechen mejor los nutrientes de su alimentación.

Reduce el riesgo de transmisión de parásitos a otros animales y, en algunos casos, a personas.

Disminuye la presencia de síntomas clínicos que pueden pasar desapercibidos hasta etapas avanzadas de la infestación.

Facilita la recuperación y el bienestar de mascotas y animales de producción, mejorando su calidad de vida.

Permite mantener un ambiente doméstico y productivo más seguro, al disminuir la carga parasitaria en el entorno.

Cumple un rol preventivo esencial en campañas de salud animal promovidas por veterinarios y autoridades sanitarias.