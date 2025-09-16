Tragedia en Surco: muere trabajador municipal a un mes de graduarse mientras podaba árbol

Trabajador municipal muere cuando podaba árbol en Surco| América Noticias

Un accidente laboral cobró la vida de Joaquín Dani Ortiz Yacua, un joven de 23 años que se desempeñaba como jardinero para la Municipalidad de Santiago de Surco. El hecho ocurrió en la cuadra cinco del jirón Sagitario, cuando realizaba labores de poda en la vía pública. Mientras trabajaba sobre un árbol, Ortiz Yacua hizo contacto con un cable eléctrico, recibiendo una descarga eléctrica que ocasionó la muerte.

Vecinos que presenciaron la situación señalaron que el trabajador convulsionó repentinamente y perdió el conocimiento. Al advertir el incidente, intentaron auxiliarlo para bajarlo del árbol, mientras se comunicaban de inmediato con los servicios de emergencia. Paramédicos llegaron al lugar y le brindaron los primeros auxilios, pero pese a sus esfuerzos, no lograron salvarle la vida.

“Él estaba arriba en el árbol y parece que hubo una descarga eléctrica”, señaló una testigo a ATV Noticias.

Tragedia en Surco: trabajador municipal muere al podar árbol con cables| América Noticias

En la zona, es común observar árboles rodeados de cables eléctricos y advertencias sobre el riesgo de descargas, detalle que empleados y residentes han reportado previamente. Amigos y conocidos de Ortiz Yacua relataron que compaginaba su trabajo municipal con los estudios, a punto de culminar su carrera profesional el mes siguiente.

“El mes que venía se graduaba, él trabajaba y estudiaba. Los árboles están llenos de cables”, señaló una persona allegada a América Noticias.

Por otro lado, los vecinos pidieron que los cables de alta tensión no pasen por las calles angosta, sino por las principales vías.

Comunicado de la municipalidad

El municipio de Surco emitió un comunicado en el que informó sobre el desvanecimiento fatal de su trabajador y expresó que las causas serán esclarecidas por las investigaciones correspondientes. Los compañeros de Ortiz Yacua prefirieron no hacer declaraciones públicas, mientras la comunidad lamenta la pérdida y cuestiona la seguridad de las condiciones en las que operan los equipos de parques y jardines del distrito.

“De acuerdo a la información recibida, en cuanto el servidor sufrió un desvanecimiento, sus compañeros acudieron a socorrerlo de inmediato; en seguida se hizo presente la Unidad de Rescate de la Municipalidad, que procedió a brindar los primeros auxilios (RCP) sin éxito; también llegó una ambulancia de SAMU, que certificó el deceso. Las causas serán determinadas por las autoridades competentes”, manifestó.

Comunicado de la municipalidad Santiago de Surco| Surco

Asimismo, refieren que se le otorgará a la familia los beneficios sociales y laborales, de acuerdo a ley.

