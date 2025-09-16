Perú

¿Está Perú preparado para el voto digital universal?

En un país políticamente polarizado, cualquier fallo técnico sería percibido como manipulación y no como accidente.

Por Otto Vidal

Guardar
Especialista cuestiona uso de voto
Especialista cuestiona uso de voto digital para las próximas elecciones 2026. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina/Exitosa)

El debate sobre la digitalización del voto en el Perú empezó cuando la ONPE lanzó el programa Voto Digital 2026. Este proyecto piloto será aplicado en grupos priorizados como personas con discapacidad, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, personal de salud, bomberos, trabajadores del INPE y peruanos en el exterior. Se podría decir que es el primer paso hacia un modelo que busque construir confianza y permita que el voto digital llegue a más personas en los próximos años.

En América Latina, Smartmatic estimaba que hasta 177 millones de votantes se verían beneficiados por tecnologías digitales en 2024. La facilidad y conveniencia del voto digital puede traducirse en un mayor nivel de participación, pero no necesariamente aplica esto en nuestro contexto. Dar ese salto en el Perú enfrenta limitaciones que no se pueden ignorar.

El INEI informó que en el primer trimestre de 2025 solo el 58.9% de los hogares cuenta con internet. La cifra es aún más drástica si se revisa el ámbito rural, donde apenas llega al 20.5%, frente al 80.3% en Lima. Esta brecha es una señal clara de que un voto digital masivo corre el riesgo de concentrarse en sectores urbanos, dejando en desventaja a comunidades rurales, pueblos indígenas y ciudadanos con menor alfabetización digital.

A esa desigualdad de acceso se suma un reto mayor. No basta con tener la posibilidad de conectarse, la verdadera prueba es si los ciudadanos confían en que la plataforma será transparente. La corrupción en nuestro país erosiona la credibilidad de las instituciones, por eso el gran dilema es si los votantes estarán seguros de que su voto se registre tal cual lo emitieron.

En 2024 la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital reportó más de 15 mil incidentes de ciberseguridad en entidades públicas, incluyendo filtraciones de datos sensibles. El Índice Global de Ciberseguridad de la UIT coloca al Perú en una posición media-baja en madurez digital, con políticas fragmentadas y limitada capacidad de respuesta.

Los riesgos son dos. Por un lado, las brechas de ciberseguridad que puedan generar vulnerabilidad hacia la página de la ONPE. Por otro, un error en el cálculo de infraestructura o capacidades de la aplicación que haga que eso colapse y se caiga.

Un piloto puede ser seguro si se mide bien su alcance, pero al ser un ejercicio de primera vez siempre será más vulnerable. En un país políticamente polarizado, cualquier fallo técnico sería percibido como manipulación y no como accidente.

La experiencia internacional refuerza estas dudas. En Estados Unidos, una encuesta de 2020 señalaba que apenas el 45% de la población confiaba en la seguridad del voto digital. Si en un entorno más robusto ya existe ese nivel de desconfianza, en el Perú la situación es todavía más frágil. Una elección ajustada no tendría crédito político ni social para soportar un mínimo error tecnológico. El peor escenario no es solo una caída del sistema, sino la ruptura definitiva de confianza en el voto digital, que nos condenaría a seguir votando exclusivamente en papel por muchos años más.

Mi conclusión es clara. Un voto digital universal en los próximos años no es viable. Lo que sí es factible es un piloto voluntario, auditable y complementado con el voto en papel, siempre que se avance en cerrar la brecha digital y en reforzar la seguridad y la confianza ciudadana.

La ONPE ha tomado una ruta prudente con un piloto focalizado. Sin embargo, la coyuntura política y social del Perú es tan delicada que un fallo mínimo podría costarnos décadas de desconfianza. Más que un experimento tecnológico, el voto digital será una prueba de confianza.

Temas Relacionados

Voto digitalJNEElecciones 2026peru-noticias

Más Noticias

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Perú hoy

Netflix busca mantenerse en el agrado de su audiencia a través de estas narrativas

Estas son las series mas

Empresa peruana derrota a Coca-Cola en disputa por registro de marca: Indecopi descarta riesgo de confusión en el mercado

El colegiado del Indecopi determinó que el logotipo de KINGBA no reproduce ni imita la cinta ondulante de la marca norteamericana, como alegó la multinacional. Además, precisó que el uso del signo peruano en productos de la clase 30 no genera asociación con el rubro de bebidas gaseosas de la marca mundial

Empresa peruana derrota a Coca-Cola

Gobernador de Cusco critica al gobierno de Dina Boluarte por priorizar el pan con chicharrón mientras Machu Picchu está en riesgo

En una nota de prensa oficial, el burgomaestre Werner Salcedo responsabilizó directamente al Gobierno central por enfocarse en el mundial de desayunos de Ibai “en lugar de atender las graves deficiencias en la gestión de este patrimonio mundial”

Gobernador de Cusco critica al

El “efecto maravilla” de Machu Picchu se debilita por los conflictos y caos que impiden el buen acceso a la ciudadela inca

El prestigio internacional del Santuario histórico enfrenta su mayor desafío en años: bloqueos en la ruta de acceso, protestas locales y desorden en la venta de boletos están opacando la experiencia de miles de visitantes. La entidad ‘New7Wonders’ advirtió que está en riesgo y reclamó la aplicación urgente de un plan integral de gestión

El “efecto maravilla” de Machu

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro político y afirma que no tiene comunicación con Dina Boluarte desde el ‘Rolexgate’

El gobernador regional de Ayacucho descartó participar en las elecciones generales de 2026, evitó comentar sobre el caso ‘Rolexgate’ y aseguró que no mantiene contacto con Boluarte

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro político y afirma que no tiene comunicación con Dina Boluarte desde el ‘Rolexgate’

Juan José Santiváñez impulsará denuncia contra jueces que inapliquen Ley de Amnistía: “Deben resolver conforme a nuestro marco jurídico”

Harvey Colchado revela existencia de videos sobre el suicidio de Alan García: “Hay falsas leyendas, (...) fue su decisión”

MEF ratifica respaldo al octavo retiro AFP tras acuerdo con Dina Boluarte: “No implica un cambio de posición”

Perú conmemora el Día Internacional de la Democracia en medio del descontento social y la crisis política

ENTRETENIMIENTO

Estas son las series mas

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Perú hoy

Rodrigo González criticó duramente a Gisela Valcárcel y la Teletón: “necesitaba lavarse la cara”

Ibai sorprendido con la euforia en Perú tras el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “me habéis hecho muy feliz”

Pamela Franco respalda a Christian Cueva en medio de críticas por retoques estéticos: “Hay muchísimas personas que somos malcriadas”

Andrea San Martín rechaza acusaciones de maltrato animal y asegura que jamás agredió a su gato

DEPORTES

Francesco Andrealli quedó maravillado por

Francesco Andrealli quedó maravillado por representar a Perú: “Había esperado este momento tanto tiempo, estoy orgulloso y agradecido”

La satisfacción de Ignacio Buse pasa por la implementación de una cultura deportiva: “Mientras más gente pueda jugar el tenis, más feliz voy a ser”

Renato Espinosa realizó debut goleador con Unirea Slobozia dejando sorprendidos a los relatores: “Peruano formidable”

El papa León XIV recibió la camiseta de Alianza Lima de manos de George Forsyth, en el Vaticano, como obsequio de cumpleaños

Dónde ver Real Madrid vs Olympique de Marsella en Perú: canal TV online del partido por la fecha 1 de la Champions League