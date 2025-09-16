Dólar en caída: Tipo de cambio se acerca al S/3,45 luego de cinco años

El dólar se encuentra alrededor de S/3,55, pero el mercado y expertos esperan que esto cambie y se aprecié la divisa hacia el fin de año. - Crédito Andina

El precio del dólar sigue cayendo. Esta vez, en la sesión cambiaria del Banco Central de Reserva (BCRP) del 16 de septiembre, este valor ha caído a S/3,4790, un nuevo valor mínimo en poco más de los últimos cinco años.

Como se sabe, esto se debe no solo a la fortaleza del sol peruano, sino también al contexto económico de Estados Unidos de América, bajo la presidencia del republicano Donald Trump.

Así, el tipo de cambio podría llegar inclusive a S/3,45, según un informe del Banco de Crédito del Perú (BCP). Est señala que este año, el dólar se proyecta a cerrar a S/3,65, mientras que para el 2026 dan la cifra de S/3,45.

El dólar ya ha llegado a S/3,4790, lo que parece acercarlo al S/3,45 que el BCP proyectaba para 2026. Si bien actualmente la divisa esta bajando, este banco proyecta que, en realidad, el tipo de cambio subirá, y a fin del año 2026 se daría la gran caída.

Según un del programa 24 Horas, el economista Carlos Parodi explicó que este retroceso del dólar responde a la incertidumbre en la economía estadounidense. “La postura de Donald Trump ha creado bastante incertidumbre respecto del futuro de la economía de Estados Unidos. La mayoría de inversionistas que usaban al dólar como un activo refugio están dejando de hacerlo. Prefieren invertir en oro o en criptomonedas”, apuntó.

Asimismo, detalló que esta desconfianza internacional ha derivado en que capitales extranjeros busquen otros destinos. Frente a esto, el Perú se ha vuelto atractivo por la solidez de su política monetaria.

“Gracias a un extraordinario banco central que tenemos, lo que esto origina es que los dólares comiencen a venirse para acá. Al haber más dólares dentro del país, el precio del dólar se cae. Esto demuestra que la economía peruana es muy sólida, aunque no se condice con todo el problema político que tenemos”, agregó.

PEN: Sol peruano brilla fuerte

“La moneda local se ha fortalecido en lo que va del año. El aumento del superávit en las cuentas externas ha apoyado al sol peruano y, en ese contexto, ha habido algunas liquidaciones de posiciones en derivados cambiarios (disminución de las ventas de dólares a futuro desde el punto de vista de la banca) que también lo han favorecido”, señala ba un informe anterior de Situación Perú de BBVA.

En ese momento, BCP y Credicorp Capital también reconocieron esta apreciación del sol peruano: “al 12 de junio, el USDPEN [tipo de cambio] se ubicó en S/3,61, con lo cual el PEN se aprecia casi 4% YTD [en lo que va del año] ante mayores flujos de cuentas offshore y la debilidad del dólar global.” Como se ve, actualmente el dólar ha caído aún más.

“´La apreciación del PEN se da en un contexto de sólidos fundamentos macroeconómicos. Cabe destacar que el BCRP ha renovado parcialmente los swaps cambiarios, que ascienden a PEN 46 mil millones (2024: PEN 48 mil millones). Además, la menor inflación relativa ha llevado al tipo de cambio real multilateral a su nivel más bajo en 25 años (apreciación real)”, agregó el informe.