Perú

Dólar en caída: Tipo de cambio se acerca al S/3,45 luego de cinco años

El precio del dólar se mantiene bajo los S/3,50, según los últimos datos del Banco Central de Reserva

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
El dólar se encuentra alrededor
El dólar se encuentra alrededor de S/3,55, pero el mercado y expertos esperan que esto cambie y se aprecié la divisa hacia el fin de año. - Crédito Andina

El precio del dólar sigue cayendo. Esta vez, en la sesión cambiaria del Banco Central de Reserva (BCRP) del 16 de septiembre, este valor ha caído a S/3,4790, un nuevo valor mínimo en poco más de los últimos cinco años.

Como se sabe, esto se debe no solo a la fortaleza del sol peruano, sino también al contexto económico de Estados Unidos de América, bajo la presidencia del republicano Donald Trump.

Así, el tipo de cambio podría llegar inclusive a S/3,45, según un informe del Banco de Crédito del Perú (BCP). Est señala que este año, el dólar se proyecta a cerrar a S/3,65, mientras que para el 2026 dan la cifra de S/3,45.

Dólar sigue cayendo

El dólar ya ha llegado a S/3,4790, lo que parece acercarlo al S/3,45 que el BCP proyectaba para 2026. Si bien actualmente la divisa esta bajando, este banco proyecta que, en realidad, el tipo de cambio subirá, y a fin del año 2026 se daría la gran caída.

Según un del programa 24 Horas, el economista Carlos Parodi explicó que este retroceso del dólar responde a la incertidumbre en la economía estadounidense. “La postura de Donald Trump ha creado bastante incertidumbre respecto del futuro de la economía de Estados Unidos. La mayoría de inversionistas que usaban al dólar como un activo refugio están dejando de hacerlo. Prefieren invertir en oro o en criptomonedas”, apuntó.

Asimismo, detalló que esta desconfianza internacional ha derivado en que capitales extranjeros busquen otros destinos. Frente a esto, el Perú se ha vuelto atractivo por la solidez de su política monetaria.

Así cerró el dólar hoy.
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

“Gracias a un extraordinario banco central que tenemos, lo que esto origina es que los dólares comiencen a venirse para acá. Al haber más dólares dentro del país, el precio del dólar se cae. Esto demuestra que la economía peruana es muy sólida, aunque no se condice con todo el problema político que tenemos”, agregó.

PEN: Sol peruano brilla fuerte

“La moneda local se ha fortalecido en lo que va del año. El aumento del superávit en las cuentas externas ha apoyado al sol peruano y, en ese contexto, ha habido algunas liquidaciones de posiciones en derivados cambiarios (disminución de las ventas de dólares a futuro desde el punto de vista de la banca) que también lo han favorecido”, señala ba un informe anterior de Situación Perú de BBVA.

En ese momento, BCP y Credicorp Capital también reconocieron esta apreciación del sol peruano: “al 12 de junio, el USDPEN [tipo de cambio] se ubicó en S/3,61, con lo cual el PEN se aprecia casi 4% YTD [en lo que va del año] ante mayores flujos de cuentas offshore y la debilidad del dólar global.” Como se ve, actualmente el dólar ha caído aún más.

Estas son las razones que
Estas son las razones que hacen que el sol peruano brille más fuerte este 2025. - Crédito Captura de Andina

“´La apreciación del PEN se da en un contexto de sólidos fundamentos macroeconómicos. Cabe destacar que el BCRP ha renovado parcialmente los swaps cambiarios, que ascienden a PEN 46 mil millones (2024: PEN 48 mil millones). Además, la menor inflación relativa ha llevado al tipo de cambio real multilateral a su nivel más bajo en 25 años (apreciación real)”, agregó el informe.

Temas Relacionados

DólarDólar en PerúBCRPTipo de cambioperu-economia

Más Noticias

Precio del dólar sigue cayendo: Así cerró el tipo de cambio hoy 16 de septiembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar sigue cayendo:

Formalización de extranjeros: Migraciones inició proceso para migrantes que ingresaron al Perú de manera regular

La Superintendencia Nacional de Migraciones puso en marcha este 15 de septiembre un plan de formalización para personas extranjeras que excedieron el tiempo de permanencia o residencia en el país

Formalización de extranjeros: Migraciones inició

Perú y Chile identifican nuevos ámbitos de cooperación en reunión de zonas navales fronterizas

La declaración conjunta entre la Marina de Guerra y la Armada chilena releva como prioridad fortalecer el intercambio profesional, que impulsa la generación de confianza mutua

Perú y Chile identifican nuevos

Tragedia en Surco: muere trabajador municipal a un mes de graduarse mientras podaba árbol

Joaquín Dani Ortiz Yacua (23) trabajaba y estudiaba, pero la tarde del último lunes perdió la vida tras chocar con los cables eléctricos cuando cumplía sus labores

Tragedia en Surco: muere trabajador

Bases de datos a la venta y víctimas en la mira: el recorrido por el mercado negro que vende nombres, DNI y saldos para facilitar fraudes y chantajes

En pleno centro de Lima, archivos con miles de registros bancarios se ofrecen como mercancía. Los documentos incluyen líneas de crédito, teléfonos y hasta el historial de pagos, información usada por mafias para seleccionar a quién estafar o extorsionar

Bases de datos a la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Víctor Zanabria sostiene reunión oficial

Víctor Zanabria sostiene reunión oficial con Juan José Santiváñez pese a suspensión del PJ

Ministro César Sandoval desde Corea: defiende a Santiváñez, respalda octavo retiro de AFP y asegura intervención en crisis de Machu Picchu

Perú reabre Embajada en Filipinas, con sede en Manila, después de 22 años: Esta es la razón, según Cancillería

Magistrado del TC defiende a Juan José Santiváñez y asegura que acciones del Ministerio Público contra el ministro representarían ‘acoso’

PJ levanta todas las restricciones contra Keiko Fujimori por ley que Fuerza Popular respaldó

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco se pronuncia ante

Pamela Franco se pronuncia ante rumores de embarazo con Christian Cueva

Beber agua con limón en ayunas: beneficios, riesgos y el impacto que tiene esta práctica en la salud según especialistas internacionales

Rodrigo González criticó duramente a Gisela Valcárcel y la Teletón: “necesitaba lavarse la cara”

Ibai sorprendido con la euforia en Perú tras el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “me habéis hecho muy feliz”

Pamela Franco respalda a Christian Cueva en medio de críticas por retoques estéticos: “Hay muchísimas personas que somos malcriadas”

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 16

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025: partidos en busca de los ‘play offs’ de la Liga 1

Paolo Hurtado dio detalles de su pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: “Era mi ídolo y me faltó el respeto”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Fixture que le resta a Universitario para ganar el Torneo Clausura 2025: su camino hacia el tricampeonato de la Liga 1