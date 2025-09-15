Perú

Sunass lanza 60 becas integrales en programa universitario 2026: formación gratuita para jóvenes de todo el país

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento abrió la convocatoria para la XIX edición de su Programa de Extensión Universitaria (PEU) 2026, que beneficiará a estudiantes y egresados de diversas carreras

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) anunció la nueva edición del Programa de Extensión Universitaria (PEU) 2026, una iniciativa que desde hace más de una década se ha consolidado como un espacio de formación académica y técnica para jóvenes.

Este año se otorgarán 60 becas integrales dirigidas a estudiantes que cursen los últimos ciclos o que hayan egresado recientemente de Derecho, Economía, Ingeniería Económica, Ingeniería Ambiental o Ingeniería Sanitaria.

El programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los participantes en temas vinculados con la regulación de servicios de agua potable y saneamiento, considerados claves para el desarrollo sostenible del país.

La edición 2026 se desarrollará en modalidad semipresencial durante siete semanas, combinando sesiones virtuales, clases en vivo y una fase presencial de dos semanas en Lima.

Los contenidos estarán orientados a dotar a los jóvenes de herramientas técnicas, económicas y legales que les permitan desempeñarse en un sector altamente especializado.

De acuerdo con la institución, buscan que más jóvenes se interesen en este campo y que se conviertan en profesionales capaces de garantizar un servicio de agua potable y saneamiento de calidad para todos los peruanos.

Beneficios, requisitos e impacto del programa

Los beneficios de la beca incluyen la cobertura total de los gastos académicos y de alimentación durante la etapa presencial. En el caso de los postulantes que provienen de regiones, se les otorgará apoyo adicional que cubre movilidad, alojamiento y traslados.

Asimismo, los participantes accederán a más de 150 horas académicas y recibirán una certificación gratuita reconocida como programa de especialización.

Los cinco primeros lugares de cada especialidad podrán realizar prácticas preprofesionales o profesionales en la Sunass, mientras que todos los egresados tendrán acceso directo a la bolsa de trabajo del regulador.

Un aspecto destacado de esta convocatoria es la cuota de género, que reserva el 15 % de las becas para mujeres en la especialidad de Ingeniería, con el fin de promover una mayor participación femenina en el sector.

En cuanto al proceso de inscripción, los postulantes podrán registrarse entre el 22 de septiembre y el 9 de noviembre de 2025.

Para postular es requisito pertenecer a una universidad licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) o en proceso de cese autorizado, contar con disponibilidad exclusiva durante el programa y no haber sido admitido en ediciones anteriores.

El examen de admisión está programado para el 23 de noviembre en todas las regiones del país, y los resultados se publicarán el 5 de diciembre de 2025. Finalmente, las clases se dictarán del 12 de enero al 27 de febrero de 2026.

Desde 2013 hasta 2025, el PEU ha formado a 515 jóvenes en todo el Perú, de los cuales el 67 % fueron hombres y el 33 % mujeres. Actualmente, 42 exbecarios trabajan en la Sunass, lo que refleja la importancia del programa como semillero de especialistas en saneamiento.

Este programa es un puente entre la universidad y la práctica profesional, una experiencia que marca la diferencia en la carrera de quienes participan, sostiene la entidad.

