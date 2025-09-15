Perú

La película más vista en Netflix Perú HOY

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Por Infobae Noticias

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el listado de las películas más reproducidas en Netflix Perú. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más conocido en el mundo. Desde 1997, año de su creación, hasta hoy su número de suscriptores ha experimentado un aumento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

La lista de las películas más vistas de Netflix Perú

1. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

2. El otro París (The Wrong Paris)

Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, pero resulta ser en el París de Texas. Cuando está a punto de irse, saltan chispas con el soltero vaquero.

3. CrazyBeautiful

4. Ocean's 8

Debbie, hermana exconvicta de Danny Ocean, será la líder de un nuevo equipo de ladrones profesionales. Con la ayuda de su mano derecha planeará robar un valioso collar que está en manos de un malvado galerista.

5. Los desenredos del amor (고백의 역사)

Una adolescente enamoradiza planea conquistar al rompecorazones del instituto alisando su melena rizada.. hasta que un nuevo alumno lo cambia todo.

7. La hora de la araña

Morgan Freeman vuelve a interpretar el personaje de Alex Cross, que ya había recreado en 'El coleccionista de amantes', un detective de policía, psicólogo y novelista de éxito del distrito central de Washington que ha renunciado a seguir practicando juegos mentales con los criminales.. hasta que un metódico depredador, Gary Soneji, comete un atrevido secuestro y provoca que Cross se involucre dejando una prueba del caso en su buzón de correo. Soneji no busca ningún tipo de rescate, sino algo mucho más importante: un lugar en los libros de historia, quiere que Cross escriba sobre él después de haber cometido el crimen del siglo. Soneji planifica cada uno de sus movimientos como una araña que tiende su red. Y tanto Cross como la agente del servicio secreto Jezzie Flannigan emprenden una carrera contrarreloj para tratar de detenerle.

8. La mujer rey

Una epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a Nanisca (Davis), general de la unidad militar exclusivamente femenina y a Nawi (Mbedu), una recluta ambiciosa. Juntas lucharon contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que habían vivido.

9. The Negotiator

10. Space Jam: Nuevas Leyendas

Secuela de la cinta original de 1996, Space Jam, protagonizada por Michael Jordan. En esta segunda parte, la super estrella de la NBA es LeBron James, quien queda atrapado junto a su hijo Dom en un extraño lugar, un espacio digital de una fuerza todopoderosa y malvada conocida como A.I. Para volver a casa y poner a salvo a su hijo, el jugador de baloncesto deberá unir fuerzas con Bugs Bunny, Lola Bunny y el resto de personajes de los Looney Tunes para enfrentarse en un partido de baloncesto a los campeones digitalizados por inteligencia artificial.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.

