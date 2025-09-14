Perú

Gana Diario del 13 de septiembre de 2025: ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este sábado? Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Gana Diario realiza un sorteo
Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo (Infobae/Jovani Pérez)

La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú, dio a conocer los ganadores del más reciente sorteo de la lotería de Gana Diario. Descubra si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios.

Fecha del sorteo: sábado 13 de septiembre de 2025.

Número del sorteo: 4338

Resultados: 15 16 14 27 23

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario realiza un sorteo diariamente, de lunes a domingo.

Los resultados se publican después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Es importante señalar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Cómo aumentar tus probabilidades de ganar, según la IA

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aumentar tus chances en Gana Diario, algunas estrategias recomendadas por la inteligencia artificial (IA) son:

Unirte a una peña o grupo de lotería: Comprar boletos en conjunto con otras personas permite cubrir más combinaciones sin gastar mucho dinero, aumentando tus probabilidades de ganar. Si alguno de los boletos gana, el premio se reparte entre los miembros del grupo.

Escoger combinaciones de números menos populares: Aunque todos los números tienen la misma probabilidad, elegir números que no sean fechas comunes (como cumpleaños) o secuencias simples reduce la probabilidad de compartir un premio si ganas. Incluir números mayores a 31 y mezclar números pares e impares es aconsejable.

Ser constante con tu estrategia: Jugar regularmente con los mismos números evita perder premios potenciales si tus números favoritos salen cuando no juegas.

Hacer jugadas múltiples o combinadas: En lugar de seleccionar solo 5 números, puedes jugar con más números, lo que genera más combinaciones y aumenta tus oportunidades a cambio de un costo mayor.

Elegir números de forma aleatoria y evitar patrones: Escoger números sin significados personales o patrones es estadísticamente más recomendable, pues evita que muchas personas elijan los mismos números y aumenten la competencia.

Jugar responsablemente sin caer en la ilusión de que comprar más boletos siempre equivale a ganar: Incrementar la cantidad de boletos puede aumentar mínimamente la probabilidad, pero hacerlo sin estrategia ni presupuesto puede derivar en pérdidas.

Estas estrategias no garantizan ganancia, pues Gana Diario es un juego de azar, pero sí pueden optimizar tus posibilidades dentro de lo posible.

¿Cómo se juega Gana Diario?

Como cada sábado, se llevó
Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de la Gana Diario (Pixabay)

Para jugar en el sorteo de Gana Diario se debe de ingresar a su pagina de internet, aquí se podrá elegir la apuesta con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el sorteo es escoger cinco números de una lista que va del 1 al 35, con los cuales se armará la combinación.

Se puede escoger cualquier número para armar la jugada, pero si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar”, con ella el sistema la escogerá de forma aleatoria.

Si por algún motivo, al elegir la apuesta hay un error, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya formado la combinación, se da clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmar la adquisición y listo.

Para ganar el premio mayor de Gana Diario, se debe de obtener los seis aciertos de la combinación ganadora. Sin embargo, se logra una recompensa si la apuesta coincide con al menos dos de los números del sorteo.

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles, mientas las recompensas de quienes acertaron de tres a cinco números va de los cinco a los 500 soles y si son dos aciertos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año tras año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

Gana DiarioGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Pan con chicharrón peruano conquistó el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: así fue el anuncio y las reacciones

La última jornada del certamen gastronómico enfrentó a los icónicos desayunos de Perú y Venezuela, con el voto del público como juez principal. La definición, a cargo de Ibai Llanos, convocó a miles de espectadores en una transmisión en vivo en sus redes sociales

Pan con chicharrón peruano conquistó

Estos alimentos dañan gravemente los dientes de tus mascotas: ¿cuáles son y cómo proteger su salud bucal?

El mal aliento, las encías enrojecidas y la acumulación de sarro son señales tempranas que no deben ignorarse para evitar graves problemas de salud bucal

Estos alimentos dañan gravemente los

Incendio forestal en las faldas del volcán Misti moviliza a autoridades en Arequipa

Aunque no se han reportado daños a la vida ni a la salud de las personas, la cobertura vegetal viene siendo afectada y las condiciones geográficas dificultan el control del fuego

Incendio forestal en las faldas

Manifestaciones por la reforma de pensiones: reportan heridos y detenido tras enfrentamientos con PNP en el Centro de Lima

Al menos dos jóvenes resultaron heridos durante los enfrentamientos en la Av. Abancay y fueron trasladados de emergencia a un centro médico, mientras la protesta lleva más de 12 horas en rechazo a la reforma de pensiones de la AFP

Manifestaciones por la reforma de

Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Alianza Lima saldrá con todo frente Garcilaso, Real Madrid irá por su cuarta victoria consecutiva en LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 13
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Censura de Juan José Santiváñez:

Censura de Juan José Santiváñez: Ruth Luque asegura que faltan solo 9 firmas para presentar moción contra el ministro de Justicia

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

Congreso: Proponen crear un Sistema Nacional de Alimentación Escolar que responda al Parlamento sobre el cumplimiento de metas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

ENTRETENIMIENTO

‘Amores de Peña’, el musical

‘Amores de Peña’, el musical criollo, regresa a los escenarios con Erika Villalobos y Hugo Salazar

El regreso de ‘Oto’, el hijo de Miguel Ignacio y Gladys, genera polémica en redes sociales: “Traigan al verdadero”

El emotivo encuentro de Katia Condos, Gigi Mitre y Rodrigo González revive la magia de ‘Hola a Todos’ en ‘Amor y Fuego’

Pamela López cuenta que salidas nocturnas la ayudaron tras escándalo con Christian Cueva: “Era mi manera de no sentir dolor”

Susy Díaz defiende a Maju Mantilla y le recuerda a Gustavo Salcedo su ampay en sauna: “No veo pruebas”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 13

Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso 3-4: goles y resumen de la derrota blanquiazul por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Ignacio Buse lleva a Perú a las Qualifiers de la Copa Davis con un tenis excelso: las emotivas celebraciones en el Lawn Tennis

Los cuatro goles del Deportivo Garcilaso contra Alianza Lima, en el primer tiempo, por Torneo Clausura de la Liga 1 2025