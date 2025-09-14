El emotivo encuentro de Katia Condos, Gigi Mitre y Rodrigo González revive la magia de ‘Hola a Todos’ en ‘Amor y Fuego’. Video: Amor y Fuego

El regreso de Katia Condos al set televisivo junto a Gigi Mitre y Rodrigo González en el programa ‘Amor y Fuego’ desató una ola de nostalgia entre los seguidores, quienes no tardaron en expresar en redes sociales la emoción de ver reunidos a los tres personajes.

La propia Condos subrayó la magnitud del momento al afirmar que no coincidía con los presentadores en un programa en vivo desde 2010, cuando compartían cámaras en ‘Hola a Todos’. “Fueron mi infancia”, escribió un usuario en Instagram, reflejando el sentir colectivo que inundó las plataformas digitales tras la emisión del reencuentro.

La escena, que tuvo lugar en el set conducido por la popular dupla televisiva, fue interpretada por muchos como un hito en la memoria colectiva de los televidentes peruanos. “Cómo se les extraña juntos”, comentó un seguidor, mientras que otro evocó el impacto generacional de aquel espacio matutino al señalar.

“Los veía cuando estaba chiquita”. La publicación del reencuentro en Instagram y TikTok se llenó de mensajes que celebraban la reunión de las tres figuras, quienes no se juntaban en un mismo set desde su paso por ‘Hola a Todos’.

La audiencia no solo rememoró la etapa dorada de la televisión nacional, sino que también reconoció el papel de estos personajes en la consolidación de un formato que marcó época. “Ahí empezó todo”, escribió un cibernauta, sintetizando el valor simbólico de la reunión para quienes crecieron viendo el programa que reunía por las mañanas a Katia Condos, esposa de Federico Salazar, y los conductores actuales de ‘Amor y Fuego’.

Katia Condos revela la razón por la que casi termina con Federico Salazar en su primer año juntos. | Composición/captura YouTube/difusión

¿Quién es Katia Condos?

La trayectoria de Katia Condos abarca teatro, televisión y cine, y la ha posicionado como una de las artistas más queridas del Perú. Nacida en Lima el 15 de mayo de 1968, ha participado en producciones como ‘Asu Mare’, ‘A los 40′ y ‘Locos de Amor’, además de incursionar en la conducción de espacios televisivos.

Está casada con el periodista Federico Salazar desde 2008 y es madre de tres hijos. Sin duda, la visita de Condos al set de ‘Amor y Fuego’ sorprendió gratamente a ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, con quienes comparte una historia televisiva desde hace varios años.

Katia Condos aclara rumores y revela por qué Rebeca Escribens no estará en ‘Planchando el Despecho’

El regreso del musical ‘Planchando el Despecho’ marco un nuevo capítulo en la escena teatral peruana, con la ausencia de Rebeca Escribens como uno de los cambios más comentados.

La producción, que reúne a Almendra Gomelsky, Katia Condos y Gianella Neyra, incorpora ahora a Maricarmen Marín en el elenco, lo que ha generado tanto expectativa como interrogantes entre los seguidores del espectáculo.

La salida de Rebeca Escribens, quien durante años fue parte fundamental del cuarteto, provocó una ola de rumores sobre posibles conflictos internos. Las especulaciones se intensificaron cuando, en recientes viajes y celebraciones, la conductora de América TV no apareció junto a sus compañeras.

Almendra Gomelsky, Katia Condos y Gianella Neyra regresan con muscial, pero sin Rebeca Escribens: ¿cuál es el motivo?. Amor y Fuego.

Frente a este escenario, Katia Condos decidió aclarar la situación durante la conferencia de prensa de lanzamiento del musical: “Por si acaso, no hay ningún tema de pleito aquí. Nadie reemplaza a nadie. A nivel laboral, este año simplemente no se puede, nada más”, recalcó Katia Condos, disipando cualquier rumor de desencuentro.

La explicación oficial apunta a motivos personales y profesionales que impiden la participación de Escribens en esta temporada. Según lo expuesto por Condos, la conductora ha decidido priorizar su familia, sus compromisos con el canal y la visita a su hijo mayor, quien reside en España.

La incorporación de Maricarmen Marín ha sido recibida con entusiasmo por el equipo y promete aportar una nueva energía al espectáculo. La propia Marín se mostró emocionada por asumir este reto, mientras que Gianella Neyra destacó la renovación que trae esta edición:

“Llegamos con un nuevo guion, nuevas historias, nuevas emociones y más de 30 canciones nuevas en escena, abarcando nuevos géneros, incluyendo la cumbia”, afirmó Gianella Neyra durante la presentación.

Almendra Gomelsky, Katia Condos y Gianella Neyra regresan con musical, pero sin Rebeca Escribens.

El espectáculo, que lleva por título “Planchando el Despecho: Un Viaje en el Tiempo”, inició su temporada el 3 de septiembre en el Convexia Expo Center de Surco. Bajo la dirección de Juan Carlos Mazo y la dirección musical de Diego Dibós, la producción está a cargo de Macanudo Producciones y Mujeres de la PM.

La propuesta escénica de este año se caracteriza por la exploración de temas como el amor, el desamor, la maternidad, los miedos y la amistad, a través de un repertorio de más de treinta canciones y relatos inéditos. El elenco, conformado por Almendra Gomelsky, Katia Condos, Gianella Neyra y Maricarmen Marín, invita al público a un viaje emocional que, según la producción, celebra la capacidad de reinventarse y sanar colectivamente mediante la música y el humor. Las entradas para esta nueva temporada ya están disponibles en Teleticket.