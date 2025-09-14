Allanan celda de recluso ligado a “Los Pulpos”, acusado de extorsionar colegios desde penal, ¿qué encontraron?

INPE intervino celda de Jean Pierre Alexander Vilca Rodríguez. | Andina

Un operativo realizado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el penal de Piura reforzó la hipótesis de extorsión que involucra a internos y redes externas en la región norte del país. La intervención, ejecutada en la celda de Jean Pierre Alexander Vilca Rodríguez (21), permitió corroborar indicios de que desde el interior de la cárcel se coordinó el cobro de un cupo a un director escolar de Trujillo.

La alerta surgió tras la denuncia pública de un director educativo de La Esperanza, quien recibió amenazas para entregar S/ 5 mil bajo intimidaciones contra su integridad. Las primeras indagaciones policiales identificaron el número telefónico desde el cual se efectuó la extorsión, marcando el inicio de una operación de control el jueves 11 de septiembre en el pabellón 4 del establecimiento de Río Seco.

En la celda número 6, agentes de seguridad penitenciaria localizaron un celular Redmi azul encendido, junto con tres nano chips envueltos en cinta aislante negra que se hallaban ocultos en el alero del ambiente. Todos los dispositivos estaban en uso activo y listos para emitir o recibir comunicaciones. El operativo validó la hipótesis de que Vilca Rodríguez, sentenciado por tenencia ilegal de armas de fuego e identificado como presunto integrante de la banda “Los Pulpos de la Cruz Blanca”, continuaba operando como enlace de redes criminales externas.

Operativo permitió el hallazgo de un teléfono celular y chips al interior de celda. | Fotocomposición Infobae Perú

El INPE dispuso el traslado inmediato del interno a los ambientes de meditación, donde fue sometido a evaluación médica. Las autoridades penitenciarias precisaron que se le abrió una investigación disciplinaria interna y se evalúa su posible traslado a un penal de máxima seguridad a fin de cortar cualquier nueva tentativa de control delictivo desde su celda. También informaron que la Fiscalía de Turno de Castilla, encabezada por la doctora Celeste Zavala Montero, tomó conocimiento directo del caso.

La investigación en marcha no solo abarca al interno, sino que permitió descubrir la implicancia de colaboradoras fuera de prisión. Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte detuvieron en flagrancia a Zaira Rojas Lavado (23). La joven sería la encargada de cobrar parte del dinero exigido al directivo escolar, habiendo recibido 500 soles mediante la aplicación Yape. La Policía Nacional sostuvo que Rojas Lavado mantenía comunicación directa con Vilca Rodríguez, fungiendo como brazo operativo externo de “Los Pulpos de la Cruz Blanca”, de acuerdo al medio local Día a Día Trujillo.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Jean Pierre Alexander Vilca Rodríguez, conocido como “Dedo Flojo”, enfrenta investigaciones asociadas al crimen organizado en el norte del país. El 3 de enero de 2025 había sido noticia tras su captura en Piura, en circunstancias en las que pretendía huir del país. Aquella vez, la Policía Nacional lo identificó como principal sospechoso en el asesinato de Elmer Astopilco Alejandro, presunto cabecilla de la banda rival “Los lobos de El Porvenir”, ocurrido el 26 de diciembre en Trujillo. El coronel PNP Víctor Revoredo señaló en declaraciones a RPP que Vilca Rodríguez está implicado, además, en otros hechos delictivos en Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes.