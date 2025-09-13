Perú

Susy Díaz defiende a Maju Mantilla y le recuerda a Gustavo Salcedo su ampay en sauna: “No veo pruebas”

La polémica por la exreina de belleza sigue creciendo y la exvedette no dudó en lanzar un dardo contra el empresario.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Susy Díaz volvió a estar en el ojo público al pronunciarse sobre el escándalo que envuelve a Maju Mantilla y a su aún esposo, Gustavo Salcedo, acusado de exponer supuestas pruebas de infidelidad de la exreina de belleza.

Fiel a su estilo frontal, directo y sin filtros, la popular exvedette salió en defensa de la Miss Mundo 2004, minimizando los cuestionamientos que pesan sobre ella.

“No veo cosas comprometedoras como que esté en un sauna ‘calatayú’”, declaró Susy con ironía en el programa 'La Noche Habla’, dejando en claro que para ella las imágenes y comentarios que circulan no son pruebas fehacientes de una traición.

Críticas directas a Gustavo Salcedo

Lejos de quedarse en un comentario neutral, Susy Díaz lanzó un dardo al propio Gustavo Salcedo al recordar el ampay del 2023, cuando el exdeportista fue captado en una situación comprometedora con Mariana de la Vega en un hotel de lujo en Lima.

Aquella vez, las cámaras mostraron a Salcedo envuelto en una toalla junto a la joven, escena que causó un terremoto mediático.

“Yo no veo nada comprometedor en las fotos de Maju. En cambio, en un sauna, en toalla, como él estuvo, ahí sí había pruebas”, sentenció Susy, recordando con sorna aquel episodio.
El contexto de las acusaciones

El debate alrededor de Maju Mantilla estalló luego de que Gustavo Salcedo señalara que su aún esposa habría sostenido un romance con Christian Rodríguez Portugal, productor de Latina.

Aunque en algunos medios se ha mencionado la existencia de pruebas, hasta el momento solo se han visto fotografías públicas de Mantilla con Rodríguez y chats filtrados cuya autenticidad no ha sido confirmada.

Aun así, estas versiones alimentaron la polémica, que ha sido aprovechada por programas de espectáculos para analizar cada detalle de la vida privada de la exreina.

“Yo también digo amor”: Susy resta valor a los chats

Uno de los puntos más comentados ha sido la manera en que Maju se refería a Christian Rodríguez en algunos supuestos mensajes privados, llamándolo “amor”.

Ante ello, Susy Díaz le restó total importancia y aseguró que esas expresiones no son necesariamente pruebas de una relación sentimental.

“Yo también hablo así con mis amigos, con mis amigas. Es una forma de cariño, no una prueba de amorío”, afirmó.

Aunque el conductor Ric La Torre le respondió que la situación de Maju era distinta por estar casada, la excongresista se mantuvo firme en su posición.

Lejos de suavizar sus palabras, Susy volvió a recalcar que lo visto hasta ahora en torno a Maju no es comparable con el escándalo que protagonizó Gustavo Salcedo. En ese entonces, las imágenes mostraron una situación difícil de justificar, a diferencia de los actuales rumores sobre la conductora de televisión.

“No veo cosas comprometedoras como en un sauna, como que estén ‘calatayús’ paleteándose. Eso sí es prueba”, remarcó Susy, usando su característico estilo coloquial.

“Hizo mal en hablar”: la desconfianza de Susy Díaz

La exmadre de la patria también cuestionó la actitud de Gustavo Salcedo al ofrecer declaraciones a la prensa sobre el tema. Según ella, lo mejor hubiese sido guardar silencio en lugar de alimentar la controversia.

“Hizo mal en hablar. ¿Por qué no habló cuando lo ampayaron en el sauna? Con todo lo que me ha pasado en la vida, no confío en los hombres”, expresó con dureza, apelando a su propia experiencia sentimental para justificar sus palabras.

En el mismo programa, Susy fue consultada sobre si Maju debería salir públicamente a responder las acusaciones. La excongresista fue clara: para ella, no hay pruebas concretas que justifiquen una explicación.

“Yo solamente he visto una situación de su expareja en un sauna. El videíto manda. Lo otro que están hablando, no veo pruebas fehacientes, no veo videos. Yo creo lo que veo, y no veo nada”, aseguró con firmeza.

El eco en redes sociales

Las declaraciones de Susy no pasaron desapercibidas. Usuarios en redes sociales destacaron su manera directa de defender a Maju Mantilla, pero también hubo quienes señalaron que la excongresista suele minimizar situaciones de infidelidad cuando se trata de mujeres y no de hombres.

Entre críticas y aplausos, lo cierto es que Susy volvió a captar titulares con frases cargadas de ironía y su sello personal, demostrando que, pese a los años, sigue siendo una de las voces más comentadas en la farándula peruana.

Ric La Torre revela sobre
Ric La Torre revela sobre Gustavo Salcedo: “yo lo que sé es que él solicitó el divorcio”, en medio de la separación con Maju Mantilla.

