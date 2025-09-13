Perú

Servicios gratuitos de orientación notarial para este sábado 20 de septiembre: conoce dónde y en qué horario

Vecinos podrán acceder sin costo a información y orientación sobre trámites como autenticación de firmas, testamentos, sucesión intestada, compraventa de propiedades, y procedimientos vinculados a familia y herencias

Por Alejandro Aguilar

Guardar
La actividad busca eliminar barreras
La actividad busca eliminar barreras de acceso y facilitar asesoría legal a quienes encuentran dificultades para acudir a una notaría convencional, beneficiando a sectores vulnerables de Villa María del Triunfo - Créditos: Freepik.

La plaza mayor de Villa María del Triunfo será el punto de encuentro para la edición número 27 de la campaña de orientación gratuita ‘El Notario en tu Barrio’, promovida por el Colegio de Notarios de Lima.

Esta jornada tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, entre las 9 y las 13 horas, en la intersección de la avenida El Triunfo y el jirón José Gálvez, con el respaldo de las autoridades locales del distrito.

Durante esta actividad, profesionales del sector atenderán a la ciudadanía sin costo alguno para brindar información y resolver inquietudes frecuentes sobre procedimientos notariales.

Los asistentes podrán recibir orientación sobre temas como autenticación de firmas, compra y venta de bienes muebles e inmuebles, redacción de testamentos, procesos de sucesión intestada, prescripción adquisitiva de dominio, así como trámites vinculados a matrimonio, divorcio y unión de hecho, entre otros servicios de interés comunitario.

La propuesta tiene como finalidad facilitar el acceso a asesoría legal, especialmente entre quienes enfrentan barreras para acercarse a un despacho notarial. El decano del Colegio de Notarios de Lima, Alejandro Collantes Becerra, lidera la cruzada, que en esta oportunidad cuenta también con el apoyo directo del alcalde de Villa María del Triunfo, Eloy Chávez Hernández.

Esta campaña contribuye a la
Esta campaña contribuye a la inclusión social y refuerza el vínculo comunitario mediante el trabajo conjunto con autoridades municipales y la extensión de servicios a diversas zonas y localidades - Créditos: Andina.

Desde su lanzamiento, esta campaña ha permitido acercar los servicios notariales a diversos distritos de la capital. A lo largo de las 26 ediciones previas, se ha atendido a 4.614 personas, fortaleciendo la confianza de la población en el acceso regularizado a procedimientos documentarios.

La iniciativa del Colegio de Notarios de Lima se replica además en otras regiones del país, bajo la coordinación de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, presidida por Alejandro Collantes Becerra. Solo en 2024, la campaña se ha trasladado a lugares fuera de Lima, incluyendo actividades en Ucayali (31 de mayo) y San Martín (4 de julio), y operativos similares en departamentos como Cajamarca, Áncash, Moquegua, Ica y Lambayeque.

Las autoridades locales y los organizadores recomiendan acercarse con anticipación, considerando que la atención se ofrecerá por orden de llegada hasta la una de la tarde. Con estas acciones, se busca incentivar una mayor cultura de legalidad e información en la comunidad, acercando trámites y orientación especializada a los vecinos del distrito y zonas aledañas.

Esta campaña fomenta la confianza
Esta campaña fomenta la confianza en las instituciones encargadas de brindar servicios documentarios, evidenciado en la atención a miles de personas en las ediciones anteriores - Créditos: Freepik.

Importancia de esta campaña

  • Facilita el acceso a información y orientación legal gratuita, permitiendo que más personas comprendan y gestionen trámites notariales esenciales para la seguridad jurídica de sus bienes y derechos.
  • Reduce las barreras económicas y geográficas, ya que los vecinos no necesitan desplazarse hasta una notaría ni incurrir en gastos por asesoría, ampliando así la cobertura de servicios fundamentales.
  • Promueve una cultura de legalidad y previene problemas derivados de la informalidad, al ofrecer asesoría directa sobre testamentos, sucesiones intestadas, compraventa segura de bienes, legalización de firmas y otros procesos esenciales.
  • Fomenta la confianza en las instituciones encargadas de brindar servicios documentarios, evidenciado en la atención a miles de personas en las ediciones anteriores.
  • Apoya la inclusión social y fortalece el tejido comunitario, al colaborar con autoridades locales y llevar servicios a distintos distritos y regiones.

Temas Relacionados

Villa María del TriunfotrámitesLima Surperu-noticias

Más Noticias

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo videos íntimos con Beéle se filtró en redes sociales

La creadora de contenido ha sabido abrirse camino entre sus seguidores, quienes no han dudado en resaltar su autenticidad en cada de sus actividades en redes sociales

Isabella Ladera, quién es la

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

La influencer venezolana recurrió a su equipo jurídico para denunciar la difusión no consentida del material, advirtiendo que la publicación del contenido constituye una grave violación a su privacidad y puede ser sancionada por la ley

Isabella Ladera inicia acciones legales

Beéle asegura que también es la víctima tras filtración de videos íntimos con Isabella Ladera

El cantante colombiano rechazó las acusaciones de Isabella Ladera y afirmó, mediante un comunicado, que también es víctima de la exposición de su privacidad tras la viralización del material en redes

Beéle asegura que también es

¿Hasta qué hora se puede votar por el pan con chicharrón en la final del Mundial de los desayunos?

La final del certamen impulsado por Ibai Llanos enfrenta al pan con chicharrón de Perú y la arepa reina pepiada de Venezuela, en una definición marcada por una participación masiva y cifras récord de votaciones digitales

¿Hasta qué hora se puede

Retiran medicamentos para aliviar el dolor por contener “partículas extrañas”

Según la Digemid, son quince lotes de ketorolaco y otros medicamentos que están siendo retirados del mercado

Retiran medicamentos para aliviar el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El político con mayor simpatía

El político con mayor simpatía en el Perú no aparece en las encuestas publicadas: ¿Quién ostenta 15% de respaldo popular?

Betssy Chávez no podrá dejar Perú por 10 meses: PJ dicta impedimento de salida contra expremier

Sada Goray demanda al Ministerio Público y pide un millón de dólares de indemnización

Jueces supremos podrían condenar a Pedro Castillo por conspiración y no por rebelión

Renovación Popular impulsa interpelación contra el ministro de Transportes por crisis en su sector y polémicas con el tren Lima - Chosica

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera, quién es la

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo videos íntimos con Beéle se filtró en redes sociales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Beéle asegura que también es la víctima tras filtración de videos íntimos con Isabella Ladera

Magaly Medina no cree en Maju Mantilla y aclara que sus investigaciones iniciaron hace meses: “Gustavo nos confirmó toda la información”

Gisela Valcárcel saludó con beso y abrazo a Fernando Muñiz tras criticarlo: “Bienvenidos a su casa”, ironizó el CEO de América TV

DEPORTES

Universitario vs Alianza Lima: día,

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

A qué hora juegan Ignacio Buse vs Nuno Borges HOY: duelo que definirá la serie en la Copa Davis 2025

Perú vs Portugal en Copa Davis 2025: fechas, horarios y canal TV para ver los duelos por el Grupo Mundial I

Programación de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley: fechas, horarios y canales TV de los partidos de la ‘bicolor’ en el torneo continental