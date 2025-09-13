Servicios gratuitos de orientación notarial para este sábado 20 de septiembre: conoce dónde y en qué horario

La actividad busca eliminar barreras de acceso y facilitar asesoría legal a quienes encuentran dificultades para acudir a una notaría convencional, beneficiando a sectores vulnerables de Villa María del Triunfo - Créditos: Freepik.

La plaza mayor de Villa María del Triunfo será el punto de encuentro para la edición número 27 de la campaña de orientación gratuita ‘El Notario en tu Barrio’, promovida por el Colegio de Notarios de Lima.

Esta jornada tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, entre las 9 y las 13 horas, en la intersección de la avenida El Triunfo y el jirón José Gálvez, con el respaldo de las autoridades locales del distrito.

Durante esta actividad, profesionales del sector atenderán a la ciudadanía sin costo alguno para brindar información y resolver inquietudes frecuentes sobre procedimientos notariales.

Los asistentes podrán recibir orientación sobre temas como autenticación de firmas, compra y venta de bienes muebles e inmuebles, redacción de testamentos, procesos de sucesión intestada, prescripción adquisitiva de dominio, así como trámites vinculados a matrimonio, divorcio y unión de hecho, entre otros servicios de interés comunitario.

La propuesta tiene como finalidad facilitar el acceso a asesoría legal, especialmente entre quienes enfrentan barreras para acercarse a un despacho notarial. El decano del Colegio de Notarios de Lima, Alejandro Collantes Becerra, lidera la cruzada, que en esta oportunidad cuenta también con el apoyo directo del alcalde de Villa María del Triunfo, Eloy Chávez Hernández.

Esta campaña contribuye a la inclusión social y refuerza el vínculo comunitario mediante el trabajo conjunto con autoridades municipales y la extensión de servicios a diversas zonas y localidades - Créditos: Andina.

Desde su lanzamiento, esta campaña ha permitido acercar los servicios notariales a diversos distritos de la capital. A lo largo de las 26 ediciones previas, se ha atendido a 4.614 personas, fortaleciendo la confianza de la población en el acceso regularizado a procedimientos documentarios.

La iniciativa del Colegio de Notarios de Lima se replica además en otras regiones del país, bajo la coordinación de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, presidida por Alejandro Collantes Becerra. Solo en 2024, la campaña se ha trasladado a lugares fuera de Lima, incluyendo actividades en Ucayali (31 de mayo) y San Martín (4 de julio), y operativos similares en departamentos como Cajamarca, Áncash, Moquegua, Ica y Lambayeque.

Las autoridades locales y los organizadores recomiendan acercarse con anticipación, considerando que la atención se ofrecerá por orden de llegada hasta la una de la tarde. Con estas acciones, se busca incentivar una mayor cultura de legalidad e información en la comunidad, acercando trámites y orientación especializada a los vecinos del distrito y zonas aledañas.

Esta campaña fomenta la confianza en las instituciones encargadas de brindar servicios documentarios, evidenciado en la atención a miles de personas en las ediciones anteriores - Créditos: Freepik.

Importancia de esta campaña

Facilita el acceso a información y orientación legal gratuita, permitiendo que más personas comprendan y gestionen trámites notariales esenciales para la seguridad jurídica de sus bienes y derechos.

Reduce las barreras económicas y geográficas, ya que los vecinos no necesitan desplazarse hasta una notaría ni incurrir en gastos por asesoría, ampliando así la cobertura de servicios fundamentales.

Promueve una cultura de legalidad y previene problemas derivados de la informalidad, al ofrecer asesoría directa sobre testamentos, sucesiones intestadas, compraventa segura de bienes, legalización de firmas y otros procesos esenciales.

Fomenta la confianza en las instituciones encargadas de brindar servicios documentarios, evidenciado en la atención a miles de personas en las ediciones anteriores.

Apoya la inclusión social y fortalece el tejido comunitario, al colaborar con autoridades locales y llevar servicios a distintos distritos y regiones.