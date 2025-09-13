Perú

Capturan a exfiscal que habría servido al régimen de Alberto Fujimori: Estuvo más de 20 años prófuga

Según la Fiscalía, Flor de María Maita recibía 2.500 soles mensuales del SIN por haberse sumado a la organización criminal del exdictador y Vladimiro Montesinos

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Exfiscal será juzgada por asociación
Exfiscal será juzgada por asociación ilícita y cohecho. Foto: composición Infobae

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a la exfiscal provincial Flor de María Maita Luna tras más de 20 años de estar prófuga de la justicia. La abogada es acusada de haber formado parte de la organización criminal que crearon el exdictador Alberto Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos.

Según la acusación de la Fiscalía, Maita Luna, en su condición de fiscal superior provisional de tráfico ilícito de drogas, se integró a la asociación ilícita de Fujimori y Montesinos, cuyo objetivo era controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público.

De acuerdo con la fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas, la exfiscal recibía mensualmente 2.500 soles del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para “torcer la voluntad de las actuaciones funcionales que le correspondía”. Por ello se le imputa los delitos de asociación ilícita (hoy organización criminal) y cohecho pasivo específico (sobornos).

Exfiscal Flor de María Maita
Exfiscal Flor de María Maita Luna detenida.

Como parte de los elementos, dijo la fiscal Cárdenas, se cuenta con un fax que envió la exfiscal Flor de María Maita al SIN solicitando el pago pactado con Vladimiro Montesinos. Dicho documento, dijo, pasó por un peritaje que determinó que corresponde al puño y letra de Maita Luna.

La afirmación de que se entregaba dinero a fiscales para que sirvieran a la dictadura fue corroborada con las declaraciones de las exsecretarias personales del ‘Doc’, Matilde Pinchi Pinchi y María Angélica Arce, y del exasesor legal del SIN Pedro Huertas Caballero.

También existen testimonios de choferes del SIN que afirman que entregaban sobres de dinero en el domicilio de la exfiscal Flor de María Maita Luna. Y por si no fuera poco, la fiscal Alejandra Cárdenas indicó que el nombre de la exfiscal está escrito a puño y letra en la agenda de Vladimiro Montesinos.

Vladimiro Montesinos fue la sombra
Vladimiro Montesinos fue la sombra corrupta del régimen de Fujimori, líder del SIN y responsable de escándalos que revelaron sobornos y violaciones graves a derechos humanos. (Andina)

Más de 20 años en la clandestinidad

Por este caso, el Poder Judicial dictó en 2002 mandato de detención (equivalente en ese entonces a la prisión preventiva) contra la exfiscal Flor de María Maita Luna. En 2003 fue declarada reo contumaz. Sin embargo, fue capturada recientemente este 2025, es decir, permaneció al margen de la ley por 23 años.

Debido a que la detención dictada en 2002 no fijó un plazo, la fiscal Alejandra Cárdenas pidió al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que fije el plazo en 9 meses, tiempo en el que se espera se lleve a cabo el juicio oral contra la abogada.

El abogado de la exfiscal Flor de María Maita, Pavel Alvarado, aseguró que debido a que los delitos de asociación ilícita y cohecho han sido modificados, ya no se puede sostener una detención. También negó peligro de fuga y obstrucción.

La fiscal Cárdenas rechazó los argumentos de la defensa. Alegó que no se debate los presupuestos de la detención porque es una decisión firme que debe cumplirse, sino se debate el plazo a fijarse.

Habla la exfiscal

La exfiscal Maita Luna negó que haya evadido la justicia. Ante una pregunta del juez Edhin Campos, reconoció que sabía que había una orden de detención en su contra, pero que usó su “derecho a la resistencia”.

También indicó que su abogado apeló la detención que se le dictó en 2002 y que este le comunicó que habría sido favorable, pero que nunca fue notificada con la supuesta decisión. Aseguró que no se acercó al Poder Judicial a averiguar porque había una “persecución en su contra”. “En mi entender, nadie me buscaba en mi casa ni nada, entonces dije: ‘Ah no, seguro efectivamente habrá variado a comparecencia’”, apuntó.

