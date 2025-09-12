Perú

Sereno de Puente Piedra es baleado por delincuentes durante persecución: PNP logra capturar a tres sujetos

El asalto a mano armada terminó con la rápida intervención de agentes y policías, logrando la detención de tres presuntos integrantes de una banda con amplio historial delictivo, mientras la víctima del robo identificó plenamente a los agresores

Un sereno de la Municipalidad de Puente Piedra resultó herido por un disparo en el hombro tras una persecución y balacera, luego de que tres delincuentes armados robaran una camioneta durante el último jueves 11 de septiembre. El hecho se desató cuando el propietario del vehículo, que esperaba a su hija afuera de una institución educativa, fue interceptado por los asaltantes que escaparon con la unidad Hilux.

La víctima solicitó ayuda a agentes de serenazgo, quienes a su vez alertaron a la Policía Nacional del Perú. Mediante un operativo cerco, el grupo de delincuentes fue localizado y comenzó la persecución. Durante el trayecto, uno de los sospechosos abrió fuego contra los serenos, alcanzando a un agente municipal que, pese a la gravedad del ataque, sufrió solo una herida superficial.

No fue el único ataque que realizaron. Los delincuentes también dispararon contra la camioneta de otro agente mientras intentaban eludir a la policía y al serenazgo, generando zozobra entre transeúntes y residentes de la zona.

Los tres sujetos abandonaron el vehículo robado y fueron capturados tras descartar el arma utilizada en el ataque, que no pudo ser recuperada de inmediato por las autoridades. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad.

PNP logra captura a sujetos

La policía identificó a los detenidos como Hugo Anthony San Sonco (38 años), con historial de delitos relacionados con el tráfico de drogas; Anthony Murga Alverde (30), previamente recluido por robo agravado de vehículos; y Renzo Alberto Silva (34), con ingresos al penal en 2011, 2019 y 2023 por delitos contra el patrimonio y robo agravado.

Sujetos que han continuado con la vida delictiva, pero esta vez fueron arrestados y dependerá de la Fiscalía de la Nación solicita prisión preventiva. La víctima del robo reconoció a los tres sujetos como autores del asalto.

El alcalde de Puente Piedra acudió a la comisaría para supervisar la atención médica del sereno y verificar el procedimiento policial. Los implicados, conocidos como los ‘Fierreros de Puente Piedra’, serán investigados por la División de Investigación de Robos de Vehículos.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte con los siguientes medios ante una emergencia

  • Policía Nacional (105): Línea disponible las 24 horas para denunciar delitos, robos, accidentes de tránsito o situaciones de inseguridad ciudadana. Al llamar, un operador coordina el envío de patrullas o la intervención necesaria.
  • Bomberos (116): Atiende emergencias como incendios, rescates y accidentes. El personal especializado responde rápidamente a situaciones que requieran asistencia técnica o evacuación.
  • SAMU (106): Servicio de ambulancias para emergencias de salud, accidentes y traslados médicos urgentes. Ofrece atención prehospitalaria gratuita y rápida coordinación con hospitales.
  • Serenazgo municipal: Cada distrito dispone de su propio número de serenazgo para incidentes de seguridad y auxilio en la vía pública.
  • Línea 100: Brinda orientación e intervención psicológica y legal para víctimas de violencia familiar o sexual. El servicio es confidencial y enlaza a las personas con instituciones de ayuda.
  • Defensa Civil (115): Central habilitada para reportar desastres naturales como sismos, inundaciones o derrumbes. Coordina acciones de prevención, apoyo y rescate ante emergencias masivas.

