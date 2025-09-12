Senamhi pronostica que temperatura bordeará los 36°C en estas provincias del país

El evento climático ocurre entre el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre, según el pronóstico oficial del Senamhi - Créditos: Andina.

La región amazónica de Perú enfrenta un episodio de altas temperaturas diurnas que involucra una amplia franja del centro y sur nacional. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esta situación persistirá entre el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre, con valores que escalan hasta 36 °C en el sector central y superan los 35 °C en el sur. El fenómeno prolonga la serie de avisos sobre condiciones extremas para el oriente peruano.

Entre las jurisdicciones bajo eventual impacto se encuentran Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco y Junín, donde localidades como Huanta, La Mar, Calca y La Convención presentan mayor nivel de exposición según los reportes oficiales.

A este grupo se suman territorios de Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, además de San Martín y Ucayali, con lugares clave como Tambopata, Oxapampa, Carabaya y Tocache. El aviso abarca tanto la zona de ceja de selva como la llanura baja, incluyendo tanto urbes densamente pobladas como comunidades en zonas remotas.

El organismo meteorológico ha remarcado que esta ola de calor se acompaña por un marcado aumento de la radiación ultravioleta (UV), especialmente en las horas cercanas al mediodía.

La región amazónica peruana registra temperaturas diurnas que alcanzan hasta 36 °C en la zona central y superan los 35 °C en el sur del territorio - Créditos: Andina.

Este escenario supone posibles repercusiones sobre la salud colectiva, en particular para quienes desarrollan trabajos o actividades fuera del hogar. Los documentos internos proyectan también ráfagas de viento de hasta 45 km/h (28 mph), condición que favorece la suspensión de polvo y la degradación de la cobertura vegetal en áreas alteradas por la deforestación.

El contexto de temperaturas elevadas se produce después de jornadas de lluvias sobre la parte septentrional y central del bosque húmedo amazónico. Continúan vigentes las advertencias para Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, además de Huánuco y Pasco.

Las precipitaciones han sido ligeras y moderadas, en ocasiones acompañadas por rayos y ráfagas de viento similares a las registradas durante el episodio cálido. El último reporte proveniente de estaciones locales en Loreto indicó acumulados notables, como 66,4 mm/día en Nueva Alegría Cohidro, 66 mm/día en Iquitos, 41,5 mm/día en Lagunas y 40,5 mm/día en Angamos.

Para el cierre del fin de semana, el Senamhi prevé acumulaciones próximas a 40 mm/día en el sector norte y valores cercanos a 45 mm/día en la parte central de la selva. Esta interacción de calor y precipitaciones otorga mayor complejidad al escenario climático de la Amazonía en este periodo.

Se insta a la población a consultar canales institucionales para recibir actualizaciones ante posibles variaciones bruscas del tiempo y eventuales desbordes en áreas expuestas.

La ola de calor se acompaña por ráfagas de viento de hasta 45 km/h - Créditos: Andina.

Funciones del Senamhi

Monitorea el clima y el tiempo atmosférico a nivel nacional

Emite alertas meteorológicas y pronósticos para prevenir riesgos

Informa sobre fenómenos hidrológicos, como niveles de ríos y lluvias

Desarrolla estudios sobre variabilidad y cambio climático

Brinda asesoramiento climático a instituciones y público en general

Apoya la planificación de actividades agrícolas, pesqueras y de transporte

Difunde datos sobre radiación solar, temperatura, humedad y vientos

Implementa sistemas de observación y redes de estaciones meteorológicas

Realiza investigaciones científicas en hidrometeorología

Promueve la educación y concientización sobre riesgos climáticos y ambientales