Perú

Senamhi pronostica que temperatura bordeará los 36°C en estas provincias del país

La ola de calor se acompaña por un aumento de la radiación ultravioleta, especialmente al mediodía, e incluye ráfagas de viento de hasta 45 km/h

Por Alejandro Aguilar

Guardar
El evento climático ocurre entre
El evento climático ocurre entre el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre, según el pronóstico oficial del Senamhi - Créditos: Andina.

La región amazónica de Perú enfrenta un episodio de altas temperaturas diurnas que involucra una amplia franja del centro y sur nacional. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esta situación persistirá entre el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre, con valores que escalan hasta 36 °C en el sector central y superan los 35 °C en el sur. El fenómeno prolonga la serie de avisos sobre condiciones extremas para el oriente peruano.

Entre las jurisdicciones bajo eventual impacto se encuentran Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco y Junín, donde localidades como Huanta, La Mar, Calca y La Convención presentan mayor nivel de exposición según los reportes oficiales.

A este grupo se suman territorios de Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, además de San Martín y Ucayali, con lugares clave como Tambopata, Oxapampa, Carabaya y Tocache. El aviso abarca tanto la zona de ceja de selva como la llanura baja, incluyendo tanto urbes densamente pobladas como comunidades en zonas remotas.

El organismo meteorológico ha remarcado que esta ola de calor se acompaña por un marcado aumento de la radiación ultravioleta (UV), especialmente en las horas cercanas al mediodía.

La región amazónica peruana registra
La región amazónica peruana registra temperaturas diurnas que alcanzan hasta 36 °C en la zona central y superan los 35 °C en el sur del territorio - Créditos: Andina.

Este escenario supone posibles repercusiones sobre la salud colectiva, en particular para quienes desarrollan trabajos o actividades fuera del hogar. Los documentos internos proyectan también ráfagas de viento de hasta 45 km/h (28 mph), condición que favorece la suspensión de polvo y la degradación de la cobertura vegetal en áreas alteradas por la deforestación.

El contexto de temperaturas elevadas se produce después de jornadas de lluvias sobre la parte septentrional y central del bosque húmedo amazónico. Continúan vigentes las advertencias para Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, además de Huánuco y Pasco.

Las precipitaciones han sido ligeras y moderadas, en ocasiones acompañadas por rayos y ráfagas de viento similares a las registradas durante el episodio cálido. El último reporte proveniente de estaciones locales en Loreto indicó acumulados notables, como 66,4 mm/día en Nueva Alegría Cohidro66 mm/día en Iquitos41,5 mm/día en Lagunas y 40,5 mm/día en Angamos.

Para el cierre del fin de semana, el Senamhi prevé acumulaciones próximas a 40 mm/día en el sector norte y valores cercanos a 45 mm/día en la parte central de la selva. Esta interacción de calor y precipitaciones otorga mayor complejidad al escenario climático de la Amazonía en este periodo.

Se insta a la población a consultar canales institucionales para recibir actualizaciones ante posibles variaciones bruscas del tiempo y eventuales desbordes en áreas expuestas.

La ola de calor se
La ola de calor se acompaña por ráfagas de viento de hasta 45 km/h - Créditos: Andina.

Funciones del Senamhi

  • Monitorea el clima y el tiempo atmosférico a nivel nacional
  • Emite alertas meteorológicas y pronósticos para prevenir riesgos
  • Informa sobre fenómenos hidrológicos, como niveles de ríos y lluvias
  • Desarrolla estudios sobre variabilidad y cambio climático
  • Brinda asesoramiento climático a instituciones y público en general
  • Apoya la planificación de actividades agrícolas, pesqueras y de transporte
  • Difunde datos sobre radiación solar, temperatura, humedad y vientos
  • Implementa sistemas de observación y redes de estaciones meteorológicas
  • Realiza investigaciones científicas en hidrometeorología
  • Promueve la educación y concientización sobre riesgos climáticos y ambientales

Temas Relacionados

Selva centroselvaSenamhiAyacuchoCuscoHuancavelicaperu-noticias

Más Noticias

Comisión de Economía analizará si retiro AFP es viable: Consultará con MEF y expertos

El Presidente de la comisión, Victor Flores Ruíz, confirmó que hay tres grupos de trabajo analizando el tema y que se considerará la opinión del MEF, SBS, BCRP y expertos

Comisión de Economía analizará si

Delincuentes armados toman mina en Pataz pese al estado de emergencia: “Estamos en total indefensión”

El representante legal de la empresa Cateos Alex, Carlos Cuneo, denunció que la mina Francés está tomada desde el 1 de setiembre

Delincuentes armados toman mina en

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

Hoy, viernes 12 de septiembre, se reiniciará el campeonato nacional con grandes encuentros. Entérate cómo se jugará la jornada que definirá el futuro de los equipos

Programación de la fecha 8

Alejandro Sanz regresa a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

El cantante español regresará al principal coloso deportivo del país como parte de su gira mundial “¿Y ahora qué?”, donde interpretará sus éxitos y nuevos temas ante miles de seguidores peruanos.

Alejandro Sanz regresa a Lima:

Estudiante herido en accidente en la Vía de Evitamiento permanece sin cirugía por demoras en hospital: “No siente su pierna”

El alumno de mecánica automotriz, de 18 años, sufrió una fractura expuesta y su tía advierte riesgos de secuelas irreversibles por la falta de intervención oportuna

Estudiante herido en accidente en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo cree que aún

Pedro Castillo cree que aún es presidente: “Espero que el Congreso me notifique la moción de vacancia”

Marisol Espinoza defiende a César Acuña y asegura que gobernador regional se siente ‘acosado’ por investigaciones periodísticas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Congreso archivó denuncias contra el expresidente Francisco Sagasti y exministros del gobierno de Pedro Castillo

Martín Vizcarra se dirige a Dina Boluarte: “Va a estar cómoda en [el penal de Barbadillo], el menú está 8 soles”

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz regresa a Lima:

Alejandro Sanz regresa a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo video íntimo con Beéle se filtró en redes sociales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Natalia Tena, actriz de Harry Potter y Game of Thrones, emociona con su llegada a Perú para el Geek Festival: “Tengo muchas ganas de ir”

Magaly Medina asegura que investigación a Maju Mantilla con productor inició hace meses: “Gustavo calló lo que sabía todo este tiempo”

DEPORTES

Programación de la fecha 8

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Diego Rebagliati filtró que los jugadores de Perú no están convencidos con la opción de jugar en Cusco para Eliminatorias 2030

Giancarlo Granda fulminó a Juan Reynoso por su paso por la selección peruana tras fracaso en Eliminatorias 2026: “Su equipo era inmirable”