Perú

Lima: ¿Cuál es el precio de la gasolina hoy, viernes 12 de septiembre?

Así están los precios de los carburantes en la capital peruana

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
Diversos factores modifican el costo
Diversos factores modifican el costo de las gasolinas. (Infobae)

Aquí está el valor de la gasolina y el diésel en Lima para este viernes 12 de septiembre. Las tarifas de más caras y más baratas, según con información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El costo de los combustibles cambia constantemente, por lo que es vital mantenerse actualizado sobre su precio para que no te tome por sorpresa.

Es importante mencionar que las tarifas dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

Lima: ¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel?

El gasohol regular en la ciudad alcanzó un valor máximo de 16,6 soles el galón, mientras que su precio mínimo fue de 12,89 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 19,29 soles el galón en su valor más alto y llegó a los 13,39 soles el galón en su costo más bajo en la capital.

En tanto, el diésel registró en Lima un costo máximo de 18,8 soles el galón, así como un valor mínimo de 14,09 soles el galón.

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de los carburantes
El precio de los carburantes en Lima cambia todos los días. (Minem)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el precio de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el valor de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor valor.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el valor de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

gasolinagasoholperu-noticiasNoticiasprecio de la gasolinaperu-economia

Más Noticias

Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija tras filtración de su video íntimo con Beéle

El padre de la hija de la modelo estaría dispuesto a quitarle la custodia por sus recientes escándalos con cantante

Isabella Ladera podría perder la

Resultados del Gana Diario: todos los números ganadores del viernes 12 de septiembre de 2025

Como cada viernes, La Tinka publica los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4337

Resultados del Gana Diario: todos

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son captados juntos tras escándalo por presunta infidelidad

Amor y Fuego’ captó a la conductora de TV subiéndose al auto de su aún esposo y retirándose juntos.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

ONPE regula participación de influencers en la franja electoral: mínimo 100 mil seguidores y sin ser candidatos

Con las nuevas reglas, la ONPE busca garantizar transparencia y equidad en la difusión de propaganda política en redes sociales

ONPE regula participación de influencers

Magaly Medina pone en la mira a Ricardo Rondón en la polémica de Maju Mantilla afirmando que tuvo un “papel protagónico en el novelón”

La periodista adelantó una supuesta implicancia del conductor de ‘Ponte en la cola’ en la polémica que involucra a la ex Miss Mundo con el productor Christian Rodríguez

Magaly Medina pone en la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sada Goray demanda al Ministerio

Sada Goray demanda al Ministerio Público y pide un millón de dólares de indemnización

Jueces supremos podrían condenar a Pedro Castillo por conspiración y no por rebelión

Renovación Popular impulsa interpelación contra el ministro de Transportes por crisis en su sector y polémicas con el tren Lima - Chosica

¿Censura en camino? Congreso debate permanencia de Carlos Malaver tras interpelación

Congreso: proponen declarar el 15 de marzo de cada año como el ‘Día Nacional del Héroe de la Pandemia del Covid-19′

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera podría perder la

Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija tras filtración de su video íntimo con Beéle

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son captados juntos tras escándalo por presunta infidelidad

Magaly Medina pone en la mira a Ricardo Rondón en la polémica de Maju Mantilla afirmando que tuvo un “papel protagónico en el novelón”

Teletón 2025: programación, artistas invitados, horarios y cómo donar en esta jornada

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Perú

DEPORTES

Resultados del Perú vs Portugal

Resultados del Perú vs Portugal por la Copa Davis 2025 EN VIVO: Ignacio Buse y Gonzalo Bueno se imponen 2-0 en el día 1 del torneo

Ignacio Buse se impuso y ganó sin problema a Jaime Faria en el día 1 de la Copa Davis 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: partido en Matute por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Ignacio Buse vive la locura de Perú en el Mundial de los Desayunos: “Yo soy feliz con mi pan con chicharrón”