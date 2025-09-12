Extorsionadores amenazan con secuestrar a hijos de 9 emprendedoras de Carabayllo si no pagan cupos

Nueve emprendedores de Carabayllo son amenazados por extorsionadores | Video: Latina Noticias

Un grupo de nueve mujeres emprendedoras que trabajan en la Galería Plaza 2021, ubicada en Carabayllo, denunció ser víctima de constantes extorsiones por parte de la banda criminal conocida como 'Los Injertos de Puente Piedra’. Los delincuentes envían videos y mensajes con amenazas directas.

Las víctimas contaron en Latina Noticias que las primeras intimidaciones empezaron hace dos meses, cuando los extorsionadores exigieron pagos de entre S/5.000 y S/10.000 a cambio de no atentar contra ellas. En los últimos días, el nivel de violencia verbal ha escalado, pues ahora advierten con secuestrar a los hijos de las comerciantes.

“Ahí nos indican que van a atentar con nuestros hijos, inclusive nos mandan el nombre, el nombre de nuestros esposos, y es algo que ya nosotros estamos perturbados psicológicamente. No podemos dormir tranquilos. Cualquier cosa que vemos, cualquier moto, cualquier mensaje ya es algo traumatizante”, expresó una de las emprendedoras al describir la situación que enfrentan.

Los negocios afectados —puestos de venta de ropa, servicio técnico de celulares y una heladería, entre otros— se mantienen con puertas cerradas por temor, pese a haber invertido en cámaras de videovigilancia. “Todos somos humildes, trabajamos día a día para sacar adelante nuestra familia y estos desgraciados quieren todo fácil, quieren que nosotros trabajemos y darles a ellos”, denunció otra de las víctimas.

Nueve emprendedoras son víctimas de extorsión en Carabayllo | Foto captura: Latina Noticias

Además, las comerciantes señalaron que cuando acudieron a la comisaría de San Pedro de Carabayllo para interponer una denuncia, recibieron una respuesta que las dejó en mayor vulnerabilidad. “Nosotros fuimos a poner la denuncia, el patrullero nos dijo: ‘Usted no es especial para llevar un patrullero exclusivamente a ustedes’”, relató una de las mujeres.

Las afectadas solicitaron la instalación de una caseta de seguridad y un mayor patrullaje integrado en la avenida Perimétrica, donde se concentra la actividad comercial de la zona. Consideran que solo así podrán retomar sus actividades sin el miedo permanente que hoy las obliga a vivir bajo amenaza.

Denuncias por extorsión en el Perú

Entre enero y agosto de 2025, el Perú registró 18,385 denuncias por extorsión, según el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional. La cifra, difundida por el analista de datos Juan Carbajal, representa un aumento del 29.3% respecto al mismo periodo del 2024, cuando se contabilizaron 14,224 casos.

Carbajal advirtió que el ritmo delictivo es alarmante: “Cada 19 minutos se registra, en promedio, una denuncia por extorsión a nivel nacional”, lo que equivale a 75 denuncias diarias en lo que va del año. No obstante, los datos corresponden únicamente a los reportes policiales, por lo que se espera que las cifras del Ministerio Público sean aún mayores.

El incremento es más notorio en Lima Metropolitana, con un alza de 56.6% al pasar de 4,906 a 7,683 denuncias, y en el Callao, donde el crecimiento alcanzó el 48.1% (de 426 a 631). Piura también figura entre las regiones más afectadas, con un salto de 55.4% (de 1,318 a 2,048 denuncias). En tanto, Áncash registró un crecimiento del 37% y Arequipa del 29.9%.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.