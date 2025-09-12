Suspenden clases el 24 de setiembre por feriado: estos estudiantes tendrán día libre según decreto oficial

Confirmado: el 24 de setiembre no habrá clases en determinados colegios

En setiembre no hay feriados en casi todo el Perú; sin embargo, en la región Piura los escolares de nivel inicial, primaria y secundaria no tendrán clases el martes 24, debido al feriado regional en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la ciudad.

Este día libre adicional será una oportunidad para que los estudiantes disfruten de una jornada de descanso o para hacer actividades recreativas junto a sus familias.

La medida aplica en los colegios públicos, mientras que en las instituciones privadas dependerá de acuerdos previos comunicados a los padres de familia. El Ministerio de Educación aclaró que las horas académicas que se pierdan deberán ser recuperadas posteriormente, de modo que no se altere el calendario escolar ni se afecte el aprendizaje de los estudiantes.

Este feriado tiene una profunda raíz cultural y religiosa. Fue instaurado hace casi seis décadas, en 1965, mediante la Ley N.° 15618, promulgada durante el gobierno de Fernando Belaunde, y desde entonces es un día no laborable oficial en Piura. La fecha coincide con las celebraciones en honor a la Virgen de las Mercedes, que cada año convoca a miles de devotos en procesiones y actividades litúrgicas.

En el ámbito laboral, el descanso será obligatorio únicamente para los trabajadores del sector público. En el sector privado, en cambio, dependerá de los acuerdos entre empleadores y empleados, pudiendo implicar la compensación de horas o la reprogramación de turnos.

De esta forma, Piura vivirá una jornada que no solo reafirma sus tradiciones religiosas y culturales, sino que también brindará a los escolares una pausa en la rutina académica.

La fe por la Virgen de las Mercedes

Cada 24 de septiembre, la región Piura celebra con fervor a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la ciudad y de las Fuerzas Armadas del Perú. Su santuario se encuentra en Paita, a 52 kilómetros de la capital regional, y desde hace más de cinco siglos la imagen ha sido venerada por miles de fieles que, año tras año, participan en peregrinaciones y festividades religiosas en su honor.

La devoción a la “Mechita”, como cariñosamente la llaman los piuranos, está ligada a hechos históricos que marcaron la identidad del puerto de Paita. En 1587, el corsario inglés Cavendish atacó la ciudad y le prendió fuego. Las llamas arrasaron gran parte del lugar y llegaron hasta el templo. Fue entonces cuando un devoto arriesgó su vida para rescatar la imagen mariana del altar, salvándola de ser consumida por el incendio.

El santuario de Nuestra Señora de las Mercedes

Décadas después, en 1741, la historia se repitió con otro ataque pirata, esta vez liderado por Jorge Anson. El corsario saqueó el puerto y se llevó la imagen como botín. Durante su travesía, según la tradición, el mar se enfureció y Anson, en un acto de cólera, disparó contra la escultura, de donde brotó milagrosamente sangre.

La venerada imagen de la Virgen de las Mercedes de Paita

Finalmente, arrojó la imagen al mar, pero fue hallada por pescadores y devuelta a su templo en Paita, consolidando su carácter milagroso.

Desde entonces, el 24 de septiembre se convirtió en día central de las celebraciones, que se extienden del 12 al 30 de este mes con procesiones, misas y actos culturales. San Juan Pablo II, durante su visita al Perú en 1985, la reconoció como la “Estrella de la Fe y de la Evangelización”, reafirmando su importancia espiritual.