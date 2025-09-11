Perú

Mensajes, amenazas y pagos bajo presión: pareja de extorsionadores recibe condenas de hasta 17 años de prisión en San Juan de Miraflores

El caso fue investigado por la DIVISE de la Dirincri, que identificó a los responsables, incautó equipos usados para los mensajes intimidatorios y logró reunir pruebas que confirmaron la coordinación de ambos acusados, hoy condenados a más de una década de prisión

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Detienen a más de 800
Detienen a más de 800 personas en un día. (Foto: Andina)

En San Juan de Miraflores, un proceso judicial concluyó con duras sentencias contra dos personas acusadas de extorsionar a la gerente de una institución educativa privada. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Sur consiguió acreditar la responsabilidad penal de los implicados, tras meses de investigación y audiencias.

El caso, que comenzó con una serie de mensajes intimidatorios en marzo de 2024, puso en riesgo no solo a la víctima, sino también a la seguridad de su entorno laboral y familiar. Según la acusación fiscal, los extorsionadores exigían pagos semanales con el fin de no atentar contra la integridad de los docentes, alumnos y parientes de la denunciante.

La situación escaló hasta el punto en que la afectada debió recurrir a la Policía Nacional, entregando pruebas de los depósitos realizados bajo amenaza. Estos elementos fueron claves para el proceso judicial, pues evidenciaron la coordinación de los imputados y la presión constante ejercida sobre la víctima.

Condenas establecidas por el Poder Judicial

Extorsionadores atacan a balazos casa
Extorsionadores atacan a balazos casa de concesionario de colegio estatal ubicado en el Cercado de Lima| RPP Noticias

El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Miraflores consiguió que el Poder Judicial impusiera 17 años de pena privativa de libertad contra Imelda B. F., señalada como coautora del delito de extorsión. Su cómplice, el ciudadano colombiano Sammy R. G., recibió 12 años y dos meses de condena.

Ambos deberán pagar además S/ 2000 de reparación civil a favor de Milagros V. S. S., gerente general de la institución educativa Santiago Apóstol, quien fue la principal agraviada en este proceso.

De acuerdo con el expediente, el 5 de marzo de 2024 la víctima y sus familiares empezaron a recibir mensajes provenientes de distintos números telefónicos. Los extorsionadores exigían el pago de S/ 700 semanales, comprometiéndose a no dañar las instalaciones de la institución educativa ni atentar contra las personas vinculadas a ella.

“Las amenazas eran constantes, incluso modificaban las fechas de pago para presionar más a la agraviada”, detalló la fiscal adjunta Fiorella Valcárcel Gutiérrez, quien estuvo a cargo del caso.

Investigación policial y hallazgos

Padres de familia del colegio
Padres de familia del colegio Rayitos de Sol se congregaron a las afueras del plantel en San Juan de Lurigancho para exigir clases presenciales seguras para sus hijos, tras recibir amenazas de extorsión que pusieron en riesgo la integridad de niños de cinco y seis años. Foto: Composición Infobae Perú / América Noticias

La denuncia fue presentada en la División de Investigación de Secuestros (DIVISE) de la Dirincri. Con el avance de las pesquisas, la policía identificó a los responsables y realizó la intervención. Durante el operativo, se incautó una laptop utilizada por Sammy R. G. para enviar mensajes vía WhatsApp Web, lo que reforzó la acusación fiscal.

Las condenas fueron establecidas con plazos claros: Imelda B. F. cumplirá prisión hasta el 5 de abril de 2041, mientras que la pena de Sammy R. G. culminará el 5 de junio de 2036.

“La Fiscalía presentó las pruebas suficientes que permitieron confirmar la participación de cada uno en los hechos”, señaló Valcárcel Gutiérrez tras conocerse la decisión judicial.

Más de 18 mil denuncias por extorsión

Más de 18 mil denuncias por extorsión fueron registradas en el Perú entre enero y agosto de 2025, según datos oficiales del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú. La información fue difundida por el ingeniero electrónico y analista de datos Juan Carbajal, quien alertó sobre el notable incremento de este delito en comparación con el mismo período del año anterior.

Las cifras muestran que en solo ocho meses se acumularon 18,385 denuncias, lo que representa un aumento del 29.3% respecto a 2024, cuando se registraron 14,224. El ritmo de crecimiento refleja un escenario complejo en materia de seguridad ciudadana y plantea nuevos retos para las autoridades encargadas de enfrentar esta modalidad delictiva.

De acuerdo con Carbajal, la magnitud del problema puede dimensionarse al observar la frecuencia con que se presentan los casos. “Cada 19 minutos se registra, en promedio, una denuncia por extorsión a nivel nacional”, precisó. La estadística equivale a 75 denuncias diarias en lo que va del 2025, considerando los 243 días transcurridos hasta el cierre de agosto.

Los datos, sin embargo, representan únicamente los registros de la Policía Nacional, ya que el Ministerio Público suele reportar cifras aún mayores. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana indicó que en los próximos días se difundirá la actualización fiscal, lo que podría mostrar un panorama todavía más alarmante.

Temas Relacionados

San Juan de MirafloresPNPDirincriperu-noticias

Más Noticias

Dina Boluarte ante alcaldesas: “Que me sigan diciendo lo que quieran, me baño en manteca, me llega”

La presidenta defendió su gestión durante un encuentro con la Asociación de Alcaldesas del Perú y respondió a los sondeos que la posicionan como la más impopular de Latinoamérica

Dina Boluarte ante alcaldesas: “Que

Velasco Astete: Réplica de avión que usó héroe nacional para cruzar la cordillera de los Andes se exhibe en esta región

Una aeronave Ansaldo S.V.A., similar a la que utilizó el teniente Alejandro Velasco Astete en 1925 para realizar la histórica travesía Lima-Cusco, recibe hoy a los pasajeros en el aeropuerto que lleva su nombre

Velasco Astete: Réplica de avión

Estos son los nuevos precios de departamentos en Miraflores, Barranco, San Isidro y San Borja

Los distritos mencionados tienen la mayor concentración de actividad turística, empresarial y residencial en Lima. Así, muestran precios por metro cuadrado que superan con amplitud el promedio de la capital, tanto en compra como en alquiler de departamentos

Estos son los nuevos precios

Papa León XIV firmó camiseta de Universitario de Deportes y posa junto a una niña en una foto que emocionó a la hinchada crema

El gesto del Papa se viralizó en redes, sumándose al episodio en que había recibido una camiseta de Alianza Lima, lo que lo acerca simbólicamente a la gran rivalidad del fútbol peruano

Papa León XIV firmó camiseta

MTC detalla graves fallas técnicas en el Tren Lima-Chosica que trajo Rafael López Aliaga: “Vagones no reparables”

Alberto Rojas, jefe del Gabinete de Asesores del MTC, advirtió que el material ferroviario es inservible para operar y anunció que el caso será remitido a la Fiscalía y a la Contraloría

MTC detalla graves fallas técnicas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte ante alcaldesas: “Que

Dina Boluarte ante alcaldesas: “Que me sigan diciendo lo que quieran, me baño en manteca, me llega”

Eduardo Arana cuestiona que la Corte IDH haya pedido a jueces abstenerse de aplicar Ley de amnistía: “Es inaceptable”

Premier Eduardo Arana niega que Perú vaya a dejar la Corte IDH: “No hay ninguna carta o proyecto de carta sobre el particular”

Vladimir Cerrón desafía al ministro del Interior por no lograr su captura: “No me financia ninguna inteligencia extranjera”

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

ENTRETENIMIENTO

Milagros Gerez Amud emociona a

Milagros Gerez Amud emociona a Perú y conquista a todos con ‘La flor de la canela’ en La Voz Argentina

Fito Páez y su mensaje a los peruanos tras su comentado concierto en Costa 21: “El aura sigue intacta y brillante”

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Perú

Jaze conquista España: el rapero peruano logra sold out en Madrid y continúa su gira con paradas en Barcelona, Lima y Arequipa

Dayanita regresa a ‘El Valor de la Verdad’: sus confesiones sobre su padre, agresiones de su pareja y la polémica condecoración del Congreso

DEPORTES

Canal exclusivo para ver Perú

Canal exclusivo para ver Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: se miden por un lugar en los ‘qualifiers’

Cuándo juega Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: serie tendrá lugar en Lima y definirá boleto a los ‘qualifiers’

Así fue el debut de Piero Cari en la selección peruana: entró en la derrota ante Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026

Christian Cueva, de ser clave en dos procesos clasificatorios a no sumar minutos con los últimos tres técnicos en Eliminatorias 2026

Reimond Manco reveló el técnico preferido por Jean Ferrari para la selección peruana: “Ya está conversado”