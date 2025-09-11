Perú

La gasolina más barata y más cara de Lima este 11 de septiembre

El valor de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Por Rodrigo Gutiérrez González

La plataforma Facilito actualiza los
La plataforma Facilito actualiza los precios de las gasolinas. (Infobae)

El precio de la gasolina y diésel se actualiza todos los días, por lo que es importante saber los costos por galón y llenar el tanque en la mejor opción.

Aquí están los precios promedios de las gasolinas en la ciudad de Lima para este jueves 11 de septiembre, de acuerdo con la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), detallando las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

Es importante mencionar que los precios publicados por la Facilito son reportados por los mismos operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel hoy?

Fecha: 11 de septiembre

Ciudad: Lima

Gasohol regular

Precio máximo: 16,6 soles el galón

Precio mínimo: 12,89 soles el galón

Gasohol premium

Precio máximo: 20,99 soles el galón

Precio mínimo: 13,39 soles el galón

Diésel

Precio máximo: 19,99 soles el galón

Precio mínimo: 14,09 soles el galón

Facilito: cómo funciona

El precio de los carburantes
El precio de los carburantes en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el precio de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer la tarifa de las gasolinas, también te dice dónde está la estación de servicio más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Distintos factores son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también lo hagan y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el valor de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos relacionados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el valor de las gasolinas. Estos márgenes pueden variar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

