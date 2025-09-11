DNI electrónico gratuito para personas con discapacidad: conoce los puntos de atención para septiembre

Así es el DNI electrónico: seguridad y funciones del documento de identidad peruano | Reniec

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), en alianza con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Red Alivia Perú, pondrá en marcha jornadas gratuitas de emisión del DNI electrónico para personas con discapacidad durante todo el año

Para las actividades de septiembre, tanto en Lima como en Callao, los módulos atenderán desde las 9 de la mañana hasta el mediodía en diferentes zonas.

¿Cuáles son los puntos de atención?

Las personas con discapacidad podrán acercarse a los siguientes puntos de atención para tramitar el documento de manera presencial y gratuita:

Viernes 12 de septiembre: CETPRO Alcides Salomón Zorrilla, Av. Santa Rosa 578, La Perla - Callao.

Lunes 15 de septiembre: Casa del Adulto Mayor, Av. Pedro Beltrán, altura de la Calle 9 de Ciudad Satélite - Ventanilla.

Viernes 19 de septiembre: CEBE Miraflores, Jr. Erick Díaz E. Cabre s/n, cerca de la cuadra 26 de la Av. Tomás Marsano - Miraflores.

Lunes 22 de septiembre: CEBE Surquillo, Calle Diderot 313, Urbanización La Calera - Surquillo.

Viernes 26 de septiembre: Hospital de Rehabilitación del Callao, Jr. Vigil 535 - Bellavista - Callao.

El DNIe te ofrece autenticación segura de identidad tanto en trámites presenciales como virtuales - Créditos: Andina.

Durante cada jornada se brindará atención personalizada, ya que se orientará a los beneficiarios sobre el proceso de solicitud y entrega del DNI electrónico. Los módulos permitirán la emisión del documento, facilitando que los asistentes puedan gestionar sin costos adicionales su identificación digital.

Esta campaña responde a la necesidad de garantizar derechos ciudadanos y equidad de acceso a servicios digitales con el objetivo de promover la autonomía y la participación activa de las personas con discapacidad en su entorno.

La recomendación para los interesados es presentarse en los horarios señalados, llevando los documentos requeridos y, de ser necesario, acompañados por familiares o cuidadores que apoyen su movilización y trámite.

Esta campaña continuará durante todo el año - Créditos: Andina.

DNI electrónico

Para solicitar el DNIe por primera vez, las personas con discapacidad permanente deben presentar los siguientes documentos:

Declaración jurada de discapacidad de carácter permanente. Este documento acredita la condición de discapacidad y resulta indispensable para el trámite.

Ficha registral debidamente suscrita por el titular como declaración jurada. El formato es proporcionado por el registrador en el centro de atención.

Copia certificada del acta de nacimiento. No será necesaria si el acta ya está registrada en la base de datos del Reniec.

Recibo de servicio básico (agua, teléfono, predial o arbitrios), en formato impreso o digital, con una antigüedad máxima de seis meses, para acreditar el domicilio.

Si corresponde, carné de estudiante o constancia de estudios para acreditar el grado de instrucción en caso de estar siguiendo una carrera universitaria o técnica.

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec. (Foto: Agencia Andina)

DNI electrónico 3.0: beneficios y ventajas

Esta versión presenta avances importantes en seguridad y facilidad de uso. Cuenta con 64 mecanismos de protección, lo que cuadruplica la seguridad respecto a la edición 2.0.

El documento utiliza una tarjeta de policarbonato y un microchip que resguardan los datos personales. Además, incorpora un código QR para la validación rápida de identidad, tanto en plataformas digitales como en atención presencial por entidades autorizadas.