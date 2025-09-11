Perú

DNI electrónico gratuito para personas con discapacidad: conoce los puntos de atención para septiembre

Esta iniciativa busca asegurar el ejercicio de los derechos ciudadanos y facilitar el acceso igualitario a servicios digitales

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Así es el DNI electrónico: seguridad y funciones del documento de identidad peruano | Reniec

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), en alianza con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Red Alivia Perú, pondrá en marcha jornadas gratuitas de emisión del DNI electrónico para personas con discapacidad durante todo el año

Para las actividades de septiembre, tanto en Lima como en Callao, los módulos atenderán desde las 9 de la mañana hasta el mediodía en diferentes zonas.

¿Cuáles son los puntos de atención?

Las personas con discapacidad podrán acercarse a los siguientes puntos de atención para tramitar el documento de manera presencial y gratuita:

  • Viernes 12 de septiembre: CETPRO Alcides Salomón Zorrilla, Av. Santa Rosa 578, La Perla - Callao.
  • Lunes 15 de septiembre: Casa del Adulto Mayor, Av. Pedro Beltrán, altura de la Calle 9 de Ciudad Satélite - Ventanilla.
  • Viernes 19 de septiembre: CEBE Miraflores, Jr. Erick Díaz E. Cabre s/n, cerca de la cuadra 26 de la Av. Tomás Marsano - Miraflores.
  • Lunes 22 de septiembre: CEBE Surquillo, Calle Diderot 313, Urbanización La Calera - Surquillo.
  • Viernes 26 de septiembre: Hospital de Rehabilitación del Callao, Jr. Vigil 535 - Bellavista - Callao.
El DNIe te ofrece autenticación
El DNIe te ofrece autenticación segura de identidad tanto en trámites presenciales como virtuales - Créditos: Andina.

Durante cada jornada se brindará atención personalizada, ya que se orientará a los beneficiarios sobre el proceso de solicitud y entrega del DNI electrónico. Los módulos permitirán la emisión del documento, facilitando que los asistentes puedan gestionar sin costos adicionales su identificación digital.

Esta campaña responde a la necesidad de garantizar derechos ciudadanos y equidad de acceso a servicios digitales con el objetivo de promover la autonomía y la participación activa de las personas con discapacidad en su entorno.

La recomendación para los interesados es presentarse en los horarios señalados, llevando los documentos requeridos y, de ser necesario, acompañados por familiares o cuidadores que apoyen su movilización y trámite.

Esta campaña continuará durante todo
Esta campaña continuará durante todo el año - Créditos: Andina.

DNI electrónico

Para solicitar el DNIe por primera vez, las personas con discapacidad permanente deben presentar los siguientes documentos:

  • Declaración jurada de discapacidad de carácter permanente. Este documento acredita la condición de discapacidad y resulta indispensable para el trámite.
  • Ficha registral debidamente suscrita por el titular como declaración jurada. El formato es proporcionado por el registrador en el centro de atención.
  • Copia certificada del acta de nacimiento. No será necesaria si el acta ya está registrada en la base de datos del Reniec.
  • Recibo de servicio básico (agua, teléfono, predial o arbitrios), en formato impreso o digital, con una antigüedad máxima de seis meses, para acreditar el domicilio.
  • Si corresponde, carné de estudiante o constancia de estudios para acreditar el grado de instrucción en caso de estar siguiendo una carrera universitaria o técnica.
DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas
DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec. (Foto: Agencia Andina)

DNI electrónico 3.0: beneficios y ventajas

Esta versión presenta avances importantes en seguridad y facilidad de uso. Cuenta con 64 mecanismos de protección, lo que cuadruplica la seguridad respecto a la edición 2.0.

El documento utiliza una tarjeta de policarbonato y un microchip que resguardan los datos personales. Además, incorpora un código QR para la validación rápida de identidad, tanto en plataformas digitales como en atención presencial por entidades autorizadas.

Temas Relacionados

DNI electrónicoDNIDNIepersonas con discapacidadperu-noticias

Más Noticias

Gustavo Salcedo: quién es el esposo de Maju Mantilla que la acusó de infidelidad con su productor Christian Rodríguez

El esposo de Maju Mantilla se convirtió en protagonista de una mediática separación marcada por acusaciones que hoy dividen a la opinión pública.

Gustavo Salcedo: quién es el

José Cueto afirma que César Acuña está detrás de la polémica entre el MTC y Rafael López Aliaga por los trenes Lima - Chosica

Según el congresista de Honor y Democracia, quien anteriormente fue cercano a López Aliaga, las ambiciones políticas de Acuña serían la causa de los enfrentamientos entre el MTC y la MML

José Cueto afirma que César

Se reveló la fecha de la llegada del nuevo DT de Perú: el contundente motivo por el que no estará en amistosos

Jean Ferrari comenzará a viajar para entrevistar a entrenadores y definir al próximo responsable del banquillo de la selección peruana tras destitución de Óscar Ibáñez

Se reveló la fecha de

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: las dos infidelidades que remecieron la farándula

La reina de belleza y el deportista se separaron hace unas semanas, sin embargo sigue apareciendo información sobre su romance

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo:

AdP convoca a Concurso Internacional para Mantenimiento de Equipamiento del Sistema Sanitario de aeropuertos de Tarapoto, Tumbes e Iquitos

El llamado de Aeropuertos del Perú S.A. está dirigido a empresas nacionales y extranjeras, teniendo un valor referencial máximo de más de US$ 1,4 millones. Las propuestas podrán presentarse hasta el 17 de noviembre

AdP convoca a Concurso Internacional
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Cueto afirma que César

José Cueto afirma que César Acuña está detrás de la polémica entre el MTC y Rafael López Aliaga por los trenes Lima - Chosica

Oficializan ley para que congresistas puedan hacer campaña sin que se considere violación a la neutralidad

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

Congresistas aseguran que el sicariato “convierte la vida humana en mercancía” y hablan de la pena de muerte

Keiko Fujimori en las elecciones 2026: “Es la candidata natural”, asegura Martha Moyano

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo: quién es el

Gustavo Salcedo: quién es el esposo de Maju Mantilla que la acusó de infidelidad con su productor Christian Rodríguez

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: las dos infidelidades que remecieron la farándula

Alejandro Sanz en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: así fue la impactante reacción en vivo en la televisión peruana

¿Conflictos en Magaly TV La Firme? Voz oficial de los ampays renunció al programa: “El ambiente no era saludable”

DEPORTES

Se reveló la fecha de

Se reveló la fecha de la llegada del nuevo DT de Perú: el contundente motivo por el que no estará en amistosos

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley

Pedro García reveló detalles del acercamiento entre la FPF y Néstor Gorosito para la selección peruana: “Quieren que presente un plan de trabajo”

¿Fabián Bustos y Néstor Gorosito candidatos a ser el próximo DT de Perú? El perfil que busca la FPF tras salida de Óscar Ibáñez

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas