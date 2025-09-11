Perú

Dayanita regresa a ‘El Valor de la Verdad’: sus confesiones sobre su padre, agresiones de su pareja y la polémica condecoración del Congreso

La comediante volvió al programa de Beto Ortiz y reveló dolorosos episodios de su vida, desde agresiones hasta sus miedos más profundos.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar

La actriz cómica Dayanita volvió a sentarse frente al temido sillón rojo de 'El Valor de la Verdad’, programa conducido por Beto Ortiz, para revelar episodios dolorosos de su vida.

Entre lágrimas, confesó haber vivido violencia, amenazas, adicciones y un profundo temor a la soledad, lo que sorprendió al público y generó gran impacto en redes sociales.

En esta nueva aparición televisiva, Dayanita no solo recordó pasajes de su infancia y juventud marcados por el abandono y la falta de afecto, sino que también habló de sus exparejas, de agresiones físicas, su consumo de drogas y la polémica condecoración que recibió en el Congreso, que tanto cuestionamiento generó en su momento.

Las preguntas más duras de Beto Ortiz

Fiel a su estilo, Beto Ortiz no dudó en poner a Dayanita frente a los momentos más dolorosos de su vida. Una de las preguntas que más impactó fue cuando le consultó:

—¿Le ha pegado a tu madre?

La actriz confirmó entre lágrimas episodios de violencia en su entorno familiar, dejando a los presentes sin palabras. Ortiz insistió en cuestionamientos profundos sobre su entorno personal y sus relaciones, llegando incluso a señalar:

“Él no te quiere, te usa. Tú eres su cajero automático”.

Dayanita, lejos de contradecirlo, reconoció que muchas veces fue víctima de vínculos tóxicos en los que no se sentía amada ni respetada.

Dayanita regresa a ‘El Valor
Dayanita regresa a ‘El Valor de la Verdad’: sus confesiones sobre su padre, agresiones de su pareja y la polémica condecoración del Congreso. Captura de YouTube.

Infidelidades, agresiones y amenazas

Otro de los momentos más tensos ocurrió cuando Dayanita confesó que llegó a descubrir una infidelidad y, al enfrentarlo, recibió una violenta agresión.

“Porque me había metido un cachetadón, porque yo le había descubierto una cosa”, relató, dejando al público consternado.

Beto Ortiz no dudó en ir más allá y le preguntó qué pasó después: —¿Con qué te amenazó?

“Me iba a matar”, respondió la actriz, revelando un lado oscuro de sus relaciones pasadas y el miedo constante con el que tuvo que vivir en distintas etapas de su vida.

Su relación con su padre y el vacío emocional

En medio de la entrevista, Ortiz le preguntó directamente si extrañaba a su padre. La respuesta fue corta, pero muy reveladora: “No”.

Dayanita contó que ese vacío la marcó desde pequeña y la hizo aferrarse intensamente a las personas que le mostraban afecto, incluso cuando se trataba de relaciones dañinas.

“Si capaz él hubiese estado conmigo, no me aferraría tanto al amor que me dan las personas que conviven”, dijo conmovida.

“Le tengo miedo a la soledad”

Una de las confesiones más impactantes de la noche llegó cuando Beto Ortiz le dijo: “El problema mayor es que tú no te quieres. Una persona que se quiere se hace respetar y no permite agresiones”.

Ante ello, Dayanita admitió con franqueza: “Le tengo miedo mucho a la soledad”.

La frase resonó fuerte en el set, dejando al descubierto la fragilidad emocional de la actriz y el peso de sus experiencias pasadas.

Dayanita revela las agresiones de
Dayanita revela las agresiones de su pareja y la polémica condecoración del Congreso en El Valor de la Verdad’. Captura de YouTube.

Las drogas y la polémica condecoración del Congreso

Dayanita también se refirió a las adicciones que marcaron su vida en el pasado: “Me drogaba con marihuana, coca, tusi”, confesó sin titubear.

Otro momento clave fue cuando recordó la polémica condecoración que recibió en el Congreso, un hecho que generó duras críticas hacia ella y hacia las autoridades que promovieron la distinción.

“No sé por qué me han condecorado. Prensa estuvo ahí, pero qué haces acá, que no sé qué. Bueno, créeme que yo tampoco sé qué hago acá, pero vamos para adelante”, señaló.

Ortiz aprovechó esa respuesta para lanzar una reflexión ácida: “Es la respuesta más sincera. Si le preguntas a los congresistas, ellos tampoco saben qué hacen ahí. O sea que estamos todos en confianza”.

Dayanita recibe reconocimiento por el
Dayanita recibe reconocimiento por el Congreso por su ‘impacto positivo en el arte’ y detractores la destruyen. IG

Reacciones en redes sociales

El regreso de Dayanita a El Valor de la Verdad generó un aluvión de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios destacaron la valentía de la actriz por hablar sin filtros de sus heridas más profundas, mientras que otros cuestionaron la crudeza de las preguntas y el formato del programa.

Algunos mensajes de apoyo resaltaron que contar su historia podría ayudar a otras personas que viven situaciones similares de violencia o dependencia emocional. Sin embargo, también hubo quienes criticaron que el programa exponga de forma tan descarnada la intimidad de sus invitados.

Temas Relacionados

DayanitaEl Valor de la Verdadperu-entretenimiento

Más Noticias

Así fue el debut de Piero Cari en la selección peruana: entró en la derrota ante Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026

El juvenil de Alianza Lima sumó sus primeros minutos con el equipo mayor del representativo nacional. A sus cortos 18 años, se ha erigido como una de los jugadores más prometedores del balompié nacional

Así fue el debut de

Premier Eduardo Arana niega que Perú vaya a dejar la Corte IDH: “No hay ninguna carta o proyecto de carta sobre el particular”

El jefe de Gabinete descartó una salida inmediata de Perú del Pacto de San José y mencionó que apenas se encuentra en una etapa “inicial” de estudio, la cual debe realizarse de manera “prolija”

Premier Eduardo Arana niega que

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Perú

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Netflix: Así quedo el top

Jaze conquista España: el rapero peruano logra sold out en Madrid y continúa su gira con paradas en Barcelona, Lima y Arequipa

El rapero peruano celebra el éxito de su tour con un lleno total en la mítica Sala B de la capital española. Su propuesta artística conecta con el público español antes de presentarse en Barcelona y regresar a Perú

Jaze conquista España: el rapero

Minedu fortalece programas de alfabetización para abrir oportunidades a miles de peruanos

El Ministerio de Educación impulsa el Programa de Alfabetización de la Educación Básica Alternativa para que más de tres millones de ciudadanos puedan culminar sus estudios

Minedu fortalece programas de alfabetización
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier Eduardo Arana niega que

Premier Eduardo Arana niega que Perú vaya a dejar la Corte IDH: “No hay ninguna carta o proyecto de carta sobre el particular”

Vladimir Cerrón desafía al ministro del Interior por no lograr su captura: “No me financia ninguna inteligencia extranjera”

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Luz Pacheco ratifica que procedimientos inmediatos son inconstitucionales, pero hace salvedad en caso Delia Espinoza: “Hechos son de hace más de dos meses”

César Acuña, molesto, amenaza a periodista y niega ser corrupto: “Menos mal hay millones [en mi cuenta], trabajo 20 horas”

ENTRETENIMIENTO

Netflix: Así quedo el top

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Perú

Jaze conquista España: el rapero peruano logra sold out en Madrid y continúa su gira con paradas en Barcelona, Lima y Arequipa

Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla le habría sido infiel: “Sí, los encontré en su carro”

Zully responde ante la polémica por no devolver prendas prestadas y promete compensar a la dueña: “Se me perdió”

Alessia Rovegno responde con elegancia y pide respeto en el caso de Hugo García e Isabella Ladera

DEPORTES

Así fue el debut de

Así fue el debut de Piero Cari en la selección peruana: entró en la derrota ante Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026

Christian Cueva, de ser clave en dos procesos clasificatorios a no sumar minutos con los últimos tres técnicos en Eliminatorias 2026

Reimond Manco reveló el técnico preferido por Jean Ferrari para la selección peruana: “Ya está conversado”

FPF despidió a Óscar Ibáñez como técnico de la selección peruana con contundente mensaje: “Inicia una nueva era con optimismo y futuro”

Mr Peet rechazó el posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana: “Viene de dos fracasos consecutivos”