La actriz cómica Dayanita volvió a sentarse frente al temido sillón rojo de 'El Valor de la Verdad’, programa conducido por Beto Ortiz, para revelar episodios dolorosos de su vida.

Entre lágrimas, confesó haber vivido violencia, amenazas, adicciones y un profundo temor a la soledad, lo que sorprendió al público y generó gran impacto en redes sociales.

En esta nueva aparición televisiva, Dayanita no solo recordó pasajes de su infancia y juventud marcados por el abandono y la falta de afecto, sino que también habló de sus exparejas, de agresiones físicas, su consumo de drogas y la polémica condecoración que recibió en el Congreso, que tanto cuestionamiento generó en su momento.

Las preguntas más duras de Beto Ortiz

Fiel a su estilo, Beto Ortiz no dudó en poner a Dayanita frente a los momentos más dolorosos de su vida. Una de las preguntas que más impactó fue cuando le consultó:

—¿Le ha pegado a tu madre?

La actriz confirmó entre lágrimas episodios de violencia en su entorno familiar, dejando a los presentes sin palabras. Ortiz insistió en cuestionamientos profundos sobre su entorno personal y sus relaciones, llegando incluso a señalar:

“Él no te quiere, te usa. Tú eres su cajero automático”.

Dayanita, lejos de contradecirlo, reconoció que muchas veces fue víctima de vínculos tóxicos en los que no se sentía amada ni respetada.

Dayanita regresa a ‘El Valor de la Verdad’: sus confesiones sobre su padre, agresiones de su pareja y la polémica condecoración del Congreso. Captura de YouTube.

Infidelidades, agresiones y amenazas

Otro de los momentos más tensos ocurrió cuando Dayanita confesó que llegó a descubrir una infidelidad y, al enfrentarlo, recibió una violenta agresión.

“Porque me había metido un cachetadón, porque yo le había descubierto una cosa”, relató, dejando al público consternado.

Beto Ortiz no dudó en ir más allá y le preguntó qué pasó después: —¿Con qué te amenazó?

“Me iba a matar”, respondió la actriz, revelando un lado oscuro de sus relaciones pasadas y el miedo constante con el que tuvo que vivir en distintas etapas de su vida.

Su relación con su padre y el vacío emocional

En medio de la entrevista, Ortiz le preguntó directamente si extrañaba a su padre. La respuesta fue corta, pero muy reveladora: “No”.

Dayanita contó que ese vacío la marcó desde pequeña y la hizo aferrarse intensamente a las personas que le mostraban afecto, incluso cuando se trataba de relaciones dañinas.

“Si capaz él hubiese estado conmigo, no me aferraría tanto al amor que me dan las personas que conviven”, dijo conmovida.

“Le tengo miedo a la soledad”

Una de las confesiones más impactantes de la noche llegó cuando Beto Ortiz le dijo: “El problema mayor es que tú no te quieres. Una persona que se quiere se hace respetar y no permite agresiones”.

Ante ello, Dayanita admitió con franqueza: “Le tengo miedo mucho a la soledad”.

La frase resonó fuerte en el set, dejando al descubierto la fragilidad emocional de la actriz y el peso de sus experiencias pasadas.

Dayanita revela las agresiones de su pareja y la polémica condecoración del Congreso en El Valor de la Verdad’. Captura de YouTube.

Las drogas y la polémica condecoración del Congreso

Dayanita también se refirió a las adicciones que marcaron su vida en el pasado: “Me drogaba con marihuana, coca, tusi”, confesó sin titubear.

Otro momento clave fue cuando recordó la polémica condecoración que recibió en el Congreso, un hecho que generó duras críticas hacia ella y hacia las autoridades que promovieron la distinción.

“No sé por qué me han condecorado. Prensa estuvo ahí, pero qué haces acá, que no sé qué. Bueno, créeme que yo tampoco sé qué hago acá, pero vamos para adelante”, señaló.

Ortiz aprovechó esa respuesta para lanzar una reflexión ácida: “Es la respuesta más sincera. Si le preguntas a los congresistas, ellos tampoco saben qué hacen ahí. O sea que estamos todos en confianza”.

Dayanita recibe reconocimiento por el Congreso por su ‘impacto positivo en el arte’ y detractores la destruyen. IG

Reacciones en redes sociales

El regreso de Dayanita a El Valor de la Verdad generó un aluvión de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios destacaron la valentía de la actriz por hablar sin filtros de sus heridas más profundas, mientras que otros cuestionaron la crudeza de las preguntas y el formato del programa.

Algunos mensajes de apoyo resaltaron que contar su historia podría ayudar a otras personas que viven situaciones similares de violencia o dependencia emocional. Sin embargo, también hubo quienes criticaron que el programa exponga de forma tan descarnada la intimidad de sus invitados.